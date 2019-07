Ruisrockin avajaispäivänä esiintynyt Alma: “Tässä festarissa on joku ihme taika – mahasta ottaa aina, kun tulee tänne mestoille”

Alma: Ruisrockissa on joku ihme taika, mahasta ottaa, kun tänne tulee

Pop-tähti Alma muisteli Ylen haastattelussa vierailleensa Ruisrockissa ensimmäisen kerran 14–15-vuotiaana.

– Just itse asiassa katselin, kun Facebook ilmoitti, että kuusi vuotta sitten olit paikassa Turku. Siellä oli hauskoja kuvia. Onneksi ne eivät ole julkisia, Alma kommentoi ennen perjantaisen Ruisrock-keikkansa alkua.

Alma muisteli olleensa festivaalilla kolme kertaa esiintyjänä ja nelisen kertaa vieraana.

– Tässä festareissa on joku ihme taika. Tämä on kuin kotiin tulisi. Vaikka on missä ollut ulkomailla, mahasta ottaa aina, kun tulee tänne mestoille, Alma sanoi.

Hän kertoi nähneensä PMMP:n esiintyvän tapahtumassa ja toivoneensa, että jonain päivänä hänkin nousee Rantalavalle.

– Onhan se siistiä, että on saanut tehtyä unelmista totta, Alma totesi.

Ruisrock järjestetään tänä vuonna viidettäkymmenettä kertaa. Turun Ruissalon kansanpuistoon odotetaan noin 105 000 vierasta. Tapahtuma on ennakkoon loppuunmyyty.

Alman lisäksi Ruisrockissa esiintyvät viikonlopun aikana muun muassa Travis Scott, Ellie Goulding, Bad Bunny, Apulanta, JVG, Sanni, Ville Valo & Agents sekä Vesala.