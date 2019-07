Uutissuomalainen: Li Andersson puuttuisi päiväkotien ylisuuriin ryhmiin tarvittaessa jopa tiukentamalla lakia

Tuore opetusministeri Li Andersson (vas.) lupaa puuttua päiväkotien ylisuuriin ryhmiin tarvittaessa jopa lakia tiukentamalla, kertoo Uutissuomalainen.

– Meidän pitää katsoa, onko sääntely kunnossa ja tarvitaanko siihen vielä muutoksia. Jos todetaan, että ongelma ei ole laissa vaan sen toimeenpanossa, meidän pitää katsoa, miten voimme tiukemmin ohjeistaa kuntia, Andersson sanoo Uutissuomalaiselle.

Ongelmia on tuottanut etupäässä laissa sallittu suhdeluvun tilapäinen ylitys, jota joissakin kunnissa on tulkittu mahdollisuudeksi antaa ryhmien paisua suunnitellustikin osaksi päivää. Aluehallintovirasto on puuttunut asiaan ainakin Jyväskylässä ja Tampereella.

– Lakia ei oikein tällä hetkellä tulkita lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Tämä on meillä työlistalla, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan asian korjaaminen etenee mahdollisimman pian eli syksyn aikana.

Ministeri linjaa, että tilapäisiä ylityksiä ei voi olla jatkuvasti.

Agendalla tarhatyön houkuttelevuuden lisäys

Vaikka nykyisiäkään suhdelukuja ei aina noudateta, hallitus on tuomassa syksyllä eduskuntaan lain, joka pienentää yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja.

Ryhmäkokojen pienentäminen on Li Anderssonin mukaan askel kohti hallituksen tavoittelemaa varhaiskasvatuksen laadun nousua. Samalla se on hänen mukaansa osa pyrkimystä turvata pätevien varhaiskasvattajien saatavuus, sillä työkuorma karkottaa valmistuneita opettajia alalta ja pätevistä opettajista on iso pula.

– Pidän tärkeänä, että myös kuntatasolla mietitään, millä tavalla lastentarhanopettajien työn houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksi konkreettinen ongelma on, että palkkataso täällä, missä elämisen kustannukset ovat korkeita, on kovin maltillinen.

Andersson myöntää, että palkka on muuallakin pieni, mutta ongelma korostuu pääkaupunkiseudulla.

– Sama koskee lähihoitajia. Kentällä varmasti monet ovat turhautuneita siihen, että sanotaan, että työ on erittäin arvokasta ja että työntekijöitä pitäisi saada lisää, mutta arvostusta ei olla valmiita osoittamaan palkkauksen tasolla. Kyllä se palkankorotusta minusta edellyttäisi.

Palkkaus ei kuulu hallituksen toimivaltaan, mutta Anderssonin mielestä asiaan voidaan vaikuttaa lainsäädännöllä. Hän mainitsee esimerkiksi viime vaalikaudella voimaan tulleen varhaiskasvatuslain, jossa varhaiskasvatuksen opettajien koulutustasovaatimusta nostettiin ja tehtäviä lisättiin.

– Jos vaaditaan korkeampaa koulutusta, sen kanssa käsi kädessä tulee minusta korkeampi palkkataso.

Ei pakollista esiopetusta

Jos varhaiskasvatuksen laatu nousee, myös vanhempien halukkuus viedä lapsensa päiväkotiin lisääntyy, Andersson uskoo. Koettu laatu on tutkimusten mukaan yksi keskeisimpiä perusteita, joiden perusteella vanhemmat tekevät päätöksiä lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Vaikka Andersson pitää varhaiskasvatusta tärkeänä, hän ei olisi valmis tekemään siihen osallistumisesta pakollista. Hänen mukaansa osallistumisastetta kuitenkin nostaisi tehokkaasti velvoittavan esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi. Ministeriö valmistelee asiasta hallitusohjelman mukaista selvitystä.

