Unesco on valinnut viisi uutta maailmanperintökohdetta – yksi niistä on muinainen Babylonin kaupunki

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on valinnut uusia maailmanperintökohteita. Listalta löytyy viisi uutta kulttuuri- ja luontokohdetta. Yksi näistä on muinaisessa Mesopotamiassa, nykyisessä Irakissa sijaitseva Babylon. Tuhansia vuosia vanha kaupunki on nykyään osin raunioina. Aikoinaan kaupunkia ja sen riippuvia puutarhoja pidettiin yhtenä antiikin seitsemästä ihmeestä.

Diktaattori Saddam Husseinin aikaiset rakennushankkeet vaurioittivat Babylonia, ja sittemmin alue kärsi myös Yhdysvaltain ja Puolan miehitysjoukkojen sinne perustamasta tukikohdasta.

Vanha sataman portti Port-aux-Françaisissa, joka on Kerguelenin saariryhmän keskuspaikka. Kerguelenin antarktiset saaret sijaitsevat eteläisellä Intian valtamerellä. AOP

Eteläisellä Intian valtamerellä sijaitsevat Ranskan eteläiset ja subantarktiset saaret, kuten Crozetsaaret ja Kerguelen-saaret huomioitiin rikkaan merieläimistön takia. Unescon mukaan tämä lähes seitsemän miljoonaa neliökilometriä kattava alue pitää sisällään noin 60 saarta, jotka ovat koti muun muassa valtaosalle maailman kuningaspingviineistä.

Vatnajökullin kansallispuisto Islannissa on yksi Euroopan suurimmista luonnonsuojelualueista. Graham Harries / REX / AOP

Vatnajökullin kansallispuisto Islannissa huomioitiin erityisesti omalaatuisen, vulkaanisen luonnon takia. Unescon mukaan Islannin suurin jäätikkö Vatnajökull ja siinä sijaitsevat tulivuoret ovat yhdessä muodostaneet maiseman, jollaista ei löydy muualta.

Mies maalaa puun varjossa katunäkymää Brasilian Paratyssa. Marcelo Sayao / EPA

Brasiliassa Atlantin valtameren ja Serra da Bocainan vuorijonon väliin sijoittuva Paraty on yksi parhaiten säilyneistä rannikkokaupungeista. Sen kupeesta löytyy myös hyvin suojeltuja metsäalueita.

Unescon mukaan alueelta löytyy historiallisen kaupungin ohella myös lukuisia uhanalaiseksi luokiteltuja eläinlajeja kuten jaguaareja ja sekä harvinaisia hämähäkkiapinoita.

Näiden lisäksi myös Länsi-Afrikassa sijaitsevan Burkinan Fason muinaisia metallien valmistus- ja jalostuspaikkoja eri provinsseissa. Niihin lukeutuu muun muassa 15 sulatusuunia ja muita rakennelmia, kaivantoja sekä asumuspaikkojen jäänteitä.

Suomalaisten maailmanperintökohteiden joukkoon luetaan muun muassa Suomenlinna. Esko Jämsä / AOP

Tunnettuja suomalaisia maailmanperintökohteita ovat muun muassa Suomenlinna ja Vanha Rauma.

Unescon maailmanperintökokous on tänä vuonna koolla Azerbaidžanissa Bakussa. Kokous jatkuu ensi viikolle.

Pohjois-Makedoniassa sijaitseva Ohridjärvi ja sen ympäristö ovat olleet maailmanperintökohteiden listalla jo vuodesta 1979. Nyt Unescon maailmanperintökokous lisäsi kohteeseen Albaniassa Linin niemimaalta Pohjois-Makedonian rajalle kulkevan rantaviivan.