Poliisi Norjan pedofiilirenkaasta: He tunnistivat toisensa spiraalisymboleista ja tekivät rituaalin Oslon suositussa patsaspuistossa

Norjan poliisin vuosia tutkima tapaus on maan rikoshistorian laajin lapsipornotapaus. Norjalaisella ringillä on yhteys kansainvälisiin BoyLovers-piireihin.

Norjan rikoshistorian laajinta lapsipornotapausta tutkivan poliisin mukaan epäillyt norjalaiset pedofiiliringin jäsenet ovat käyttäneet keskinäisessä viestinnässään symboleja, joiden avulla he ovat tunnistaneet toisensa.

Norjalaisella ringillä on poliisin mukaan yhteys kansainvälisiin BoyLovers-pedofiilipiireihin, ja käytetyt symbolit ovat samoja, joita pedofiilit käyttävät kansainvälisesti.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n listaus kyseisistä symboleista tuli julki jo vuosia sitten Wikileaks-vuotosivuston julkaisemista vuodetuista asiakirjoista (siirryt toiseen palveluun). Nyt Norjan poliisi kertoo tutkinnassaan olevien epäiltyjen hyödyntäneen näitä samoja symboleja.

FBI on kerännyt raporttiinsa joukon pedofiilien käyttämiä symboleja. FBI

BoyLover-spiraalikolmio symboloi seksistä alaikäisten poikien kanssa kiinnostunutta. Pikkulapsen piirrokselta näyttävä spiraalikolmio symboloi puolestaan vielä nuoremmista pojista kiinnostunutta.

Kyseisiä symboleja on kaiverrettu esimerkiksi sormuksiin tai kiinnitetty kaula- ja rannekoruihin. Säännöllisen muotoista spiraalikolmiota esittäviä koruja on ollut myös Norjassa paljastuneen ryhmän jäsenillä.

Verkkorikollisuuteen keskittyvää tutkintaryhmää Oslon poliisissa johtava Fredy Salazar kertoo Norjan yleisradioyhtiön NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että poliisin takavarikoimassa kuva- ja videomateriaalissa näkyy myös lapsia, joilla on kyseisellä symbolilla varustettuja koruja.

Salazarin mukaan näiden lasten joukossa on myös norjalaisia lapsia.

Oslossa sijaitseva patsaspuisto Vigelandsparken on Norjan suosituimpia turistikohteita. Puisto on täynnä alastomia ihmisiä esittäviä patsaita. AOP

Kynttilöitä alastomien lapsipatsaiden edessä

Norjan pedofiilirinkiä tutkivien poliisien mukaan tutkinnassa on myös paljastunut, että pedofiiliringin jäsenet ovat vierailleet Norjan suosituimpiin turistikohteisiin kuuluvassa Oslon Vigelandsparkenissa ja suorittaneet siellä tietyn rituaalin.

Takavarikoidussa materiaalissa on kuva, jossa Vigelandsparkenissa olevan alastonta lasta esittävän patsaan edessä on kynttilä. Poliisin mukaan tämä on kansainvälisistä pedofiilipiireistä tunnettu ilmiö.

Pedofiilit viettävät kansainvälistä BoyLove-päivää sytyttämällä kynttilöitä alastomia lapsia esittävien patsaiden eteen. Päivää vietetään poliisin mukaan kaksi kertaa vuodessa, kesäpäivänseisauksen ja talvipäivänseisauksen aikoihin.

Poliisin mukaan norjalainen pedofiilijoukkio ehti toimia kahden vuosikymmenen ajan täysin piilossa ennen paljastumistaan vahingossa kuullun keskustelun seurauksena. Rikosvyyhti alkoi purkautua, kun eräs äiti kuuli vahingossa kahden hyväksikäytetyn lapsen keskustelun, kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK alkuviikosta (siirryt toiseen palveluun).

Pedofiilit viettävät kansainvälistä BoyLove-päivää sytyttämällä kynttilöitä alastomia lapsia esittävien patsaiden eteen. Kuvan nainen ei liity tapaukseen. AOP

Hyväksikäytöstä aloitettu rikostutkinta johti huomattavasti laajemman rikosvyyhdin purkautumiseen, kun poliisi löysi kotietsinnöissä miljoonia alaikäisten poikien seksuaalista hyväksikäyttöä sisältäviä kuva- ja videotiedostoja.

Ringin jäsenet, joista monet ovat IT-alan ammattilaisia, olivat rakentaneet valtavan data-määrän käsittelemiseksi omat laitteistot ja salanneet materiaalin niin vahvasti, ettei poliisi vuosien tutkinnan jälkeenkään ole kyennyt avaamaan kuin osan siitä.