Maaseudun "kultainen sukupolvi" tuli investointi-ikään – Itä-Suomi putoaa kelkasta, kun lännessä tehdään miljoonalaajennuksia

Itä-Suomi on niin paljon länttä perässä, että MTK:n maatalousjohtaja väläyttää jo erityistukia itään.

Maatalouden tilanne Suomessa kiteytyy kolmeen kirjaimeen: SPV.

Tuo kirjainyhdistelmä tulee myös loimaalaisen karjatilallisen Janne Mäkeläisen suusta, kun haastattelu on tuskin ehtinyt alkaa.

– Vuonna 2014 tehtiin tällä tilalla SPV, hän sanoo.

SPV tarkoittaa sukupolvenvaihdosta. Niiden onnistuminen ratkaisee suomalaisen ruoantuotannon kohtalon.

Ja viime vuosina tunnelin päässä on ollut valoa.

Vuonna 2014 Suomen maatiloilla marssi esiin eräänlainen "kultainen sukupolvi". Peräti 1 100 uutta viljelijää sai nuorten viljelijöiden aloitustukea, jolla helpotetaan sukupolvenvaihdoksia. Tavallisesti tuen saajia on muutamia satoja vuodessa.

Rysäys johtui siitä, että tilan luovuttajien luopumistukea oltiin puolestaan heikentämässä.

Myös Mäkeläinen kuuluu tähän vuoden 2014 aloittajien kultaiseen sukupolveen.

Investoinnit ovat nyt isoja, Mäkeläisten liikevaihto jopa nelinkertaistuu

Nyt vuoden 2014 kultainen sukupolvi on tullut investointi-ikään.

Siksi Mäkeläisten tilallakin on iso kaivutyömaa, jossa kolme kauhakuormaajaa työstää pohjaa peräti kahdelle uudelle tuotantohallille.

Niihin tulee 200 vasikan juottamo ja 400 lehmän kasvatushalli. Yhteensä nautojen ja sonnien määrä kasvaa runsaasta 200:sta yli 800:aan – ja olosuhteet paranevat, tuottajat vakuuttavat.

Rakennusala on 3 500 neliömetriä, eli uudet hallit ovat puolikkaan jalkapallokentän kokoiset.

Kun yli miljoonan euron investointi on ensi vuonna valmis ja toiminnassa, tilan liikevaihto nelinkertaistuu kertarysäyksellä.

– Tila ei nykyisellään ole kannattava, niin jotain on pakko tehdä. Ja ellei tee tässä iässä, niin sitten ei milloinkaan. Ei sitä enää viisikymppisenä jaksaisi alkaa tällaiseen urakkaan, Mäkeläinen sanoo.

Tilanpidon ohessa Janne Mäkeläinen tekee koneurakointia ja keritsee lampaita, Kirsi Reijonen kengittää hevosia. Tytär Viola täyttää marraskuussa kaksi vuotta. Mohamed El Bouari / Yle

34-vuotias Mäkeläinen ja 26-vuotias avovaimo Kirsi Reijonen vakuuttavat motivaatiotaan. He ovat uravalintansa tehneet: suvun tilaa jatketaan, ja se vaatii rohkeutta isoon laajennukseen.

– Pienempää ei oikein kannata lähteä tekemään. Tämä on se kokoluokka, jossa täytyy olla, jotta rahaa kiertää tarpeeksi, ja siitä jää myös jotain jäljelle, Janne Mäkeläinen sanoo.

Kirsi Reijosen kotitilalle ei ole pitkä matka.

– Siellä on 600 sikaa, mutta ei sellaista enää kannattaisi rakentaa. Nyt tehdään ainakin 1 500-paikkaisia sikaloita, hän sanoo.

Länsi vie, itä vikisee

Kuudenkymmenen kilometrin päässä Turusta sijaitseva Loimaa on Suomen ydinmaaseutua.

Samalla se on maatalouden voittajien puolella, kun Suomi jakautuu yhä enemmän kahtia.

Länsi-Suomessa investoidaan maatalouteen huomattavasti voimakkaammin kuin Itä-Suomessa.

Mikko Airikka / Yle

Tahti on Länsi-Suomessa nyt niin kova, että esimerkiksi Varsinais-Suomessa 32 tukikelpoista hakemusta on pitänyt tänä vuonna jättää rahoittamatta, koska rahat eivät riitä. Näin ei ole aiemmin käynyt.

– Oli paljon hakemuksia ja pikkasen liian vähän rahaa. Mutta varmaan meidän viljelijöillä on myös usko siihen, että nyt on oikea hetki investoida ja laajentaa tuotantoa, sanoo MTK:n (Maataloustuottajien keskusliitto) Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki.

Lännessä on positiivinen kierre. Investoinnit ruokkivat toisiaan, ja avustuksiakin on painotettu länteen.

– Asiat vain tapaavat aika usein tässä maailmassa keskittyä. Optimisti sanoo, että täällä lännessä nähdään että tulevaisuus on hyvä, ja pessimisti sanoo, ettei täällä pärjää ellei investoi, Myllymäki jatkaa.

MTK:n Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki sanoo, että lännessä on havaittavissa jonkinlainen positiivinen kierre. Mohamed El Bouari /Yle

Idässä taas on jopa pelottavan hiljaista. Ilman maitotiloistaan tunnettua Pohjois-Savoa luvut olisivat vieläkin rumemmat.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg ottaa esiin jonkinlaisten erityistukien mahdollisuuden. Idän kierre pitäisi saada jollain ilveellä katkaistua.

– Meillä on aina ollut tavoitteena, että tuotanto jatkuisi koko maassa. Nyt ei välttämättä riitä, että politiikka on kaikille sama. Täytyy miettiä, tarvitaanko Itä-Suomeen uusia kannustimia, jotka saisivat tekemään investointeja, Åberg sanoo.

Asiaan joudutaan Åbergin mukaan ottamaan lähivuosina kantaa. Yksi mahdollinen tapa olisi porrastaa tukia niin, että ne olisivat hiukan isommat alueilla, joilla tulee vähemmän investointihakemuksia.

Menossa on ennätysvuosi

Idän ja lännen ongelmat ovat erilaiset.

Suomessa on tänä vuonna hyväksytty ennätysmäärä yli miljoonan euron investointeja. Sikatiloja, karjatiloja, kasvihuoneita.

– Isoja EU-osarahoitteisia hankkeita on tänä vuonna erikoisen paljon. Viime vuonna tukea myönnettiin kymmenelle yli miljoonan euron hankkeelle, ja nyt tänä vuonna on jo saman verran kasassa, Ruokaviraston erityisasiantuntija Aulis Kuusela sanoo.

Niiden painopiste on lännessä. Myös Mäkeläinen kertoo miettineensä, miksi idässä ei investoida. Hän ymmärtää kollegoita.

– Vaikka sulla olisi siellä kuinka hyvät edellytykset tehdä liiketoimintaa, peltojen ja rakennusten vakuusarvot ovat pieniä. Ne eivät välttämättä riitä, jos haluaa tehdä ison investoinnin.

Mäkeläinen ja Reijonen ovat asettaneet omat panoksensa pelilaudalle. Laajennus takaa toiminnan jatkuvuuden noin 10–15 vuodeksi.

– Mutta kilpailu on kovaa. Vaikka nämä uudet hallit saisi ilmaiseksi, kannattavuus ei ole varmaa.

Viimestään 2030-luvulla mahdollisen jatkajan on pohdittava seuraava askel. Poliitikkojen 2020-luvun päätöksistä ei tiedä vielä kukaan, eikä siitä mihin ilmastonmuutoksen torjunta muuttaa maataloutta.

Huimaako 34-vuotiasta isäntää?

– Ei oikeestaan huimaa, Janne Mäkeläinen hymähtää ja pitää pienen tauon.

– Raha on rahaa ja elämä on elämää. Rahaa se vaan on, mitä tähän laitetaan, ja elämä jatkuu joka tapauksessa.