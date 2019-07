Iran on ilmoittanut, että se aloittaa tänään uraanin rikastamisen yli vuoden 2015 ydinsopimuksessa asetetun puhtaustason.

Iran on ilmoittanut, että se jatkaa ydinsopimuksen rikkomista. Iran kertoi tiedotustilaisuudessa, että tekniset valmistelut on tehty ja uraanin rikastaminen yli vuoden 2015 ydinsopimuksessa asetetun puhtaustason aloitetaan "muutaman tunnin kuluessa".

– Teheran on antanut tarpeeksi aikaa diplomatialle. Sitoutumisen vähentäminen ei ole rikkomus sopimusta kohtaan, Iranin neuvottelija Abbas Araqchi sanoi.

Tiedotustilaisuudessa viranomaiset sanoivat myös, että Iran jatkaa sopimuksen rikkomista aina 60 päivän välein, elleivät ydinsopimuksen osapuolet suojele Irania Yhdysvaltojen talouspakotteilta. Uutistoimistojen mukaan Iran on silti avoin diplomaattisille keinoille asian ratkaisemiseksi.

Lokakuussa 2010 otetussa arkistokuvassa näkyy Bušehrin ydinvoimala eteläisessä Iranissa. Majid Asgaripour / AFP

Alkuviikosta ylittyi sallittu uraanimäärä

Iranin presidentti Hassan Ruhani vahvisti jo keskiviikkona, että maa ryhtyy rikastamaan uraania yli sopimuksessa asetetun 3,67 prosentin puhtaustason. Sopimuksen rajojen rikkominen on vastatoimi sille, että sopimuksessa jäljellä olevat osapuolet eivät ole onnistuneet auttamaan Irania Yhdysvaltojen pakotteiden kiertämisessä.

Iranin mukaan Yhdysvallat voi astua neuvottelupöytään vasta, kun kaikki pakotteet on poistettu.

Sopimuksessa ovat mukana Iranin lisäksi Ranska, Saksa, Britannia, Venäjä ja Kiina

Iran on rikkonut sopimusta jo aiemmin, sillä maa ilmoitti maanantaina, että se on ylittänyt ydinsopimuksessa asetetun rikastetun uraanin rajan. Sopimuksessa Iran sitoutui siihen, ettei se varastoisi kerralla yli 300:aa kiloa rikastettua uraania, jota voidaan käyttää ydinaseiden valmistamiseen. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteen mukaan määrä ylittyi kahdella kilogrammalla.

Ydinsopimuksen tarkoituksena on sitouttaa Iran rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle. Sopimuksesta irtautumisen jälkeen Yhdysvallat on palauttanut Iranin vastaisia pakotteita, mikä on horjuttanut sopimuksen olemassaoloa.

Vielä ei ole selvillä, mihin asti Iran aikoo viedä rikastamistoimensa. Ydinaseeseen Iranilla on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä siihen vaadittaisiin noin 90-prosenttista uraania.

Macron yrittää sovitella

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on keskustellut Iranin presidentti Hassan Ruhanin kanssa Iranin ydinsopimukseen liityvistä kysymyksistä ja ilmaissut huolensa Iranin toimista.

Ruhani on sanonut, että Iran voisi perua rikastamistoimet, jos ydinsopimuksen muut osapuolet voisivat huojentaa Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vaikutuksia.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Ruhanin kerrotaan puhuneen puhelimessa lauantaina. Macron esitti huolensa ydinsopimuksessa asetettujen sitoumusten rikkomisesta ja sen seurauksista. Presidentit sopivatkin selvittävänsä mahdollisuuksia vuoropuhelun aloittamiseksi kaikkien sopimuksessa olevien osapuolten välillä.