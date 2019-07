Keskustaoikeisto saa käytännössä yksinvallan Kreikassa, kansalaiset odottavat Kyriakos Mitsotakisin vievän maan uudelle ajalle

AteenaKeskustaoikeistolainen Uusi Demokratia syrjäytti vasemmistolaisen Syrizan Kreikan johdosta sunnuntaina selvällä vaalivoitolla. Pääministeri Kyriakos Mitsotakisin on tarkoitus vannoa virkavala ja ilmoittaa uuden hallituksen kokoonpano heti maanantaina.

Uusi demokratia saa parlamentissa absoluuttisen enemmistön, 158 paikkaa 300:sta. Valta-asema on niin vahva, että Ateenassa arvioitiin Mitsotakisin puolueen pääsevän päättämään asioista käytännössä niin kuin haluaa.

– Tämä on tuhannen taalan paikka Mitsotakisille. Enemmistö on niin iso, että hän voi todella ajaa uudistuksia läpi vaikka väen väkisin, suomalainen Ateenan kaupunginvaltuutettu Teemu Lehtinen arvioi. Hän tuli valituksi valtuustoon toukokuussa Uuden Demokratian listoilta.

Uusi Demokratia on kokoomuksen sisarpuolue ja kuuluu EU-parlamentissa samaan EPP-ryhmään.

Syriza-puolueen pääministeri Aleksis Tsipras myönsi tappionsa Ateenassa pitämässään puheessa maanantain vastaisena yönä.

Väistyvä presidentti Aleksis Tsipras myönsi tappionsa maanantaiyönä. "Jatkamme työväen oikeuksien puolustamista vastuullisella mutta dynaamisella oppositiopolitiikalla", Tsipras sanoi. Mikko Ahmajärvi / Yle

Kreikan politiikassa voidaan kuitenkin nähdä kiinnostavia liikkeitä lähivuosina.

Mitsotakisin pitää onnistua pitämään puolueensa sisäisesti yhtenäisenä uudistusten takana. Viimeksi vastaava tilaisuus oli Lehtisen mielestä Georgios Papandreoulla 2009.

– Papandreou ei uskaltanut käydä omiaan, maan eliittiä ja oligarkkeja vastaan. Nyt toisen poliittisen dynastian edustaja on vastaavan mahdollisuuden edessä, Lehtinen sanoo.

Kreikan politiikka perustuu vanhastaan sisäpiireihin ja vahvojen perhedynastioiden vallalle. Osa laeista on tehty Lehtisen mielestä siksi, että niillä voidaan ostaa lisää ääniä.

– Mitsotakisilta vaatii paljon käydä omiaan vastaan.

Mitsotakis lupasi edustaa kaikkia

Kreikan vasemmisto on epäillyt, että Mitsotakis ei ole köyhien asialla, ja maassa voidaan nähdä aiempaa jyrkempää sosiaalista vastakkainasettelua. Tsipras onnistui säilyttämään yhteiskuntarauhan suhteellisen vakaana.

Tuleva pääministeri lupasi kuitenkin sunnuntai-iltana pitämässään puheessa edustaa kaikkia kreikkalaisia.

– Meitä on liian vähän, jotta voisimme olla jakautuneita, Mitsotakis sanoi vaalituloksen tultua julki.

Uuden Demokratian kannattaja heilutti sunnuntai-illan voitonjuhlissa puolueen vuoden 1981 vaalikampanjan lippuja. Mikko Ahmajärvi / Yle

Kriisiajasta normaalisoitumiseen?

Kymmenen vuotta velkakriisin puhkeamisen jälkeen vaalitulos saattaa hyvässä tapauksessa merkitä Kreikan kriisiajan vaihtumista normaaliaikaan. Mitsotakisin uskotaan käynnistävän taloudelliset uudistukset, joilla maan talous saadaan nykyistä ripeämpään kasvuun.

– Kaikki kreikkalaiset toivovat nyt veronalennuksia, Uuden Demokratian vaalitoimitsija Yannis Polychronitis sanoi.

Kreikkalaisten ostovoima romahti velkakriisin aikana eikä ole palannut ennalleen.

Julkiset menot ovat olleet tuloja pienemmät viime vuosina, koska vasemmistolainen Syriza-hallitus joutui viemään läpi kovia menokuureja kansainvälisten velkojien painostuksesta.

Veronkorotusten vuoksi kahvin hinta on noussut Kreikassa liki neljänneksellä. Esimerkiksi frappé-jääkahvi maksaa Ateenassa yli kolme euroa. Anna Karismo / Yle

Mitsotakis onkin luvannut keventää verotusta. Kreikkalaisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat romahtaneet kriisivuosina yli kolmanneksella ja maan talous on yhä neljänneksen pienempi kuin ennen kriisiä.

Köyhyys on laajaa. Iso osa kansasta ei ole pystynyt maksamaan esimerkiksi sähköä, vuokraa tai pankkilainoja viime vuosina.

Mitsotakis aikoo parantaa yritysten toimintaympäristöä ja luoda sitä kautta lisää työpaikkoja. Kreikka tarvitsee ulkomaalaista rahaa, ja uusi pääministeri lupasi vaalikampanjassaan houkutella maahan investointeja maailmalta.

Turistit seurasivat vahdinvaihtoa sunnuntaina vaalipäivänä Kreikan parlamenttitalon edessä Ateenan keskustassa. Turismi on yksi aloista, joita uuden pääministerin uskotaan pyrkivän uudistamaan. Anna Karismo / Yle

Syriza kuroi eroa umpeen

Sunnuntain vaalit eivät lopulta olleet pääministeri Aleksis Tsiprasille aivan niin suuri tappio kuin ennustettiin. Syriza-puolue kiri kiinni Uuden Demokratian etumatkaa ääntenlaskennan edetessä.

Toukokuun EU-vaaleissa ero puolueiden välillä oli kymmenen, kun se sunnuntaina oli enää noin kahdeksan prosenttiyksikköä. Vaikka Syriza kärsi rökäletappion, tulos ei ole sille pelkästään huono. Puolue vahvisti nyt paikkansa vasemmiston suurimpana vaihtoehtona.

Perinteinen sosialistinen Pasok-puolue, joka näissä vaaleissa kuului kolmanneksi tulleeseen Muutosliike-nimiseen puolueeseen, sai vain alle kahdeksan prosentin kannatuksen

Kommunistipuolueesta tulee parlamentin neljänneksi suurin puolue.

Äänestysvilkkaus jäi sunnuntaina pienemmäksi kuin EU-parlamenttivaaleissa ainakin osittain kuuman sään vuoksi. Anna Karismo / Yle

Äänestysvilkkaus jäi sunnuntaina historiallisen vähäiseksi. Vain 57 prosenttia kreikkalaisista kävi vaaliuurnilla. Osasyy oli kuumuus: Kreikassa mitattiin sunnuntaina 39 asteen lämpötiloja.

Laitoikeisto ja laitavasemmisto saivat uusia edustajia

Kreikan entisen valtiovarainministerin ja Syrizan hallituksesta jo alkumetreillä eronneen Yanis Varoufakisin vasemmistopuolue nousee parlamentin kuudenneksi puolueeksi yhdeksällä paikalla.

– Varoufakis vaikeuttaa Syrizan oppositiopolitiikkaa, koska hän on Syrizaa vasemmistolaisempi riippa Tsiprasin jalassa vuoden 2015 tapahtumien sisäpiiriläisenä. Hänellä on Tsiprasin kanssa kana kynittävänä, Teemu Lehtinen arvioi.

Syrizan radikaalit vuodet lienevät joka tapauksessa takana päin. Se saattaakin asemoitua lähemmäs keskustavasemmistoa, demareihin, ja jättää vasemman laidan Varoufakisille.

– Muutenhan joku voisi ehdottaa, että Varoufakis voisi olla Tsipraksen seuraaja, jos tällaista siirtymää ei yritetä, Lehtinen sanoo.

Patrioottinen laitaoikeisto tuli viidenneksi ja näytti puoliltaöin ääntenlaskun ollessa kesken saavan kymmenen paikkaa uuteen parlamenttiin.

Puolue on perustettu käytännössä yhden äärikonservatiivin varaan. Entinen televisiotähti Kyriakos Velopoulos on tullut tunnetuksi muun muassa siitä, että hän on yrittänyt kaupitella Jeesuksen tekemiä kirjallisia muistiinpanoja ja kannattaa raja-aitojen rakentamista maahanmuuton estämiseksi. Hän on myös avoimen Venäjä-myönteinen ja Teemu Lehtisen mukaan putinisti.

Velopoulos rakensi koko vaalikampanjansa käytännössä Pohjois-Makedonian tehdyn sopimuksen vastustamiseen.

Vuosikymmenien nimikiista päättyi alkuvuonna, kun Kreikan parlamentti hyväksyi naapurinsa nimeksi Pohjois-Makedonian. Kreikan pohjoisosaa kutsutaan Makedoniaksi, mistä syystä osa kreikkalaisista vastustaa nimeä.

– On myös ollut epäilyjä, että Velopoulosin vaalikampanjaa rahoittivat venäläiset, Lehtinen sanoo. Venäjä-kytköksistä puhuttiin myös Velopoulosin EU-vaalikampanjan aikana (siirryt toiseen palveluun).

– Velopoulos on erinomainen puhuja ja päihittää suurimman osan Uuden Demokratian poliitikoista väittelyissä, jos sellaiseen tilanteeseen pääsee.