Herätys: Keskustaoikeistolle rökälevoitto Kreikassa, Varusmiesliitto haluaa asevelvollisuuden naisille, viikko alkaa vaihtelevassa säässä

Keskustaoikeisto saa käytännössä yksinvallan Kreikassa

Turistit seurasivat vahdinvaihtoa sunnuntaina vaalipäivänä Kreikan parlamenttitalon edessä Ateenan keskustassa. Turismi on yksi aloista, joita uuden pääministerin uskotaan pyrkivän uudistamaan. Anna Karismo / Yle

Keskustaoikeistolainen Uusi Demokratia syrjäytti vasemmistolaisen Syrizan Kreikan johdosta sunnuntaina selvällä vaalivoitolla. Pääministeri Kyriakos Mitsotakisin on tarkoitus vannoa virkavala ja ilmoittaa uuden hallituksen kokoonpano heti maanantaina. Uusi demokratia saa parlamentissa absoluuttisen enemmistön, 158 paikkaa 300:sta. Valta-asema on niin vahva, että Ateenassa arvioitiin Mitsotakisin puolueen pääsevän päättämään asioista käytännössä niin kuin haluaa.

12 000 alokasta astuu tänään palvelukseen – Varusmieslitto esittää kaikille pakollista asevelvollisuutta

Varusmiesliitto haluaisi asevelvollisuuden koskevan tulevaisuudessa myös naisia. Jyrki Lyytikkä / Yle

Palvelukseen astuu tänään yli 12 000 asevelvollista. Varusmiesliitto vaatii asevelvollisuuden ulottamista tulevaisuudessa myös naisiin. Ehdotuksen mukaan palvelukseen valittaisiin halukkaat henkilöt koko ikäluokkaa koskevista kutsunnoista sukupuolesta riippumatta. Nykymuotoisen varusmiespalveluksen tilasta on keskusteltu viime aikoina kiivaasti.

Analyysi: Pitääkö sähköautolla päästä 600 kilometriä yhdellä latauksella?

Sarajavalmisteisen e.GO Life -sähköauton valmistus alkoi maaliskuussa Saksassa. 16 000 euron kaupunkiauto perustuu tutkimustietoon, että Saksassa henkilöautolla ajetaan keskimäärin 39 kilometriä vuorokaudessa. e.GO Mobile AG

Jotta sähköautolla pääsisi pitkälle, pitää auton akun olla kapasiteetiltaan riittävän suuri. Pitkän toimintamatkan mahdollistava akku voi painaa satoja kiloja. Käytännössä siis pitkän toimintamatkan sähköauton on oltava kooltaan katumaasturiluokkaa.

Kotimaanmatkailussa on nyt imua

Esimerkiksi Turussa kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu kuuluu muun muassa puhekielessä ja siinä, minkälaisia asiakkaita matkailuneuvonnassa käy. AOP, Frida Lönnroos / Yle, Seija De Rybel / Yle

Kotimaisten matkailijoiden määrä tuntuu lisääntyneen monissa suurissa suomalaiskaupungeissa. Vilkkaus näkyy myös junaliikenteessä: VR kertoo kaukojunaliikenteen matkustajamäärien kasvaneen toukokuussa jopa kuudella prosentilla viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Eniten raidematkustus kasvoi Helsingin ja Rovaniemen välillä. Tärkeimpiä syitä kotimaanmatkailun lisäämiseen ovat kiinnostus paikallisuuteen ja ilmastoystävällisyys.

Viikko alkaa pohjoisessa aurinkoisena, etelään sateita

Sää Matti Huutonen / Yle

Sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvistä. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivällä etenkin maan keskiosassa ja idässä, illalla myös etelässä tulee sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on poutainen, Lapissa on laajalti selkeääkin. Päivälämpötila vaihtelee idän vain noin +10 asteen ja Lapin noin +20 asteen välillä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.