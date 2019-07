DJ-kulttuuri elää kulta-aikaa: kotimaiset DJ:t valloittavat maailmaa ja underground nostaa klubitapahtumissa päätään

VISIO Festival pakkasi tänä viikonloppuna tuoretta koti- ja ulkomaista DJ-ja klubikulttuuria festivaalin muotoon Helsingissä. Tapahtumassa esiintyivät muun muassa Legowelt ja Paula Temple, ja sitä on ollut kuratoimassa äskettäin Ibizalla esiintynyt DJ-tuottaja Katerina, jolla riittää tällä hetkellä kysyntää Suomen ulkopuolella.

– Esiintymistarjouksia ulkomaille tulee todella paljon ja tämä kesä tuo tullessaan aika paljon reissaamista, Katerina toteaa.

Hän oli äskettäin esiintymässä Ibizan Circoloco-tapahtumassa, joka sujui kaikin puolin hyvin.

– Ibizalla minulle iski ennen keikkaa maailmanlopun migreeni ja menin lavalle tärisevin käsin. Vastaanotto oli kuitenkin sen verran lämmin ja kaikki pelasi niin hienosti, että keikasta muodostui nautittava kokonaisuus.

VISIO Festivalin yleisöä Xinloin keikan aikana. Jussi Mankkinen / Yle

Tanssijoita VISIO Festivalilla. Jussi Mankkinen / Yle

Piakkoin Katerina esiintyy myös Latvian Festivāls Komētassa, Puolan Garbicz Festivalilla sekä Helsingin Flowssa. Hän on myös vetänyt omaa radio-ohjelmaa ja levyttänyt kansainväliselle, Berliinissä majapaikkaansa pitävälle Cómeme-merkille.

– Olen tehnyt hirveän paljon töitä urani eteen jo useamman vuoden ajan. Luulen, että koska minulla on ollut muutama julkaisu, joista ihmiset ovat pitäneet ja jotka ovat saaneet huomiota kansainvälisestikin, se on syy, miksi minua pyydetään yhä enemmän keikoille, Katerina pohtii.

Ilman omaa musiikkia DJ:n on nykyisin vaikea erottua massasta.

– Suurimmalla osalla menestyvistä DJ:stä on musiikillinen ura, eli he ovat samalla myös muusikkoja ja musiikintekijöitä. Oma juttuni tulee vahvimmin esille juuri musiikissani: siinä on paljon tunnetta ja välillä myös melankoliaa, jossa on kuitenkin mukana toiveikkuutta, Katerina toteaa.

DJ-työskentelyä. Jussi Mankkinen / Yle

Undergroundia ei ole enää olemassa

Myös Katerinan kanssa yhteistyötä tekevä ja VISIO Festivalilla samalla lavalla esiintynyt DJ-tuottaja Sansibar saa yhä useammin esiintymiskutsuja ulkomaille. Hän on esiintynyt tänä vuonna muun muassa Sveitsissä, Saksassa, Venäjällä ja Ruotsissa.

– Ehkä se kertoo, että teen joitakin asioita oikein. Kaikkihan näin sanovat, mutta pyrin erottautumaan muista soittamalla musiikkia, josta pidän itsekin. Soitan aika paljon omaa musiikkiani sekä myös biisejä, joita kaverini minulle lähettävät, Sansibar sanoo.

DJ Sansibar esiintymässä... Jussi Mankkinen / Yle

...ja keikan jälkeen backstagella. Jussi Mankkinen / Yle

Sansibarin suuriin idoleihin kuuluvat Iggy Popin lisäksi Legowelt sekä Mika Vainio.

– Kuuntelen todella paljon hyvin erilaista musiikkia, ja yksi suosikkini on detroitilainen DJ Stingray.

Sansibarin mukaansa DJ- ja klubikulttuurissa näkyy tällä hetkellä etenkin undergroundin käsitteen liudentuminen.

– Tuntuu siltä, ettei niin Suomessa kuin muuallakaan maailmassa ole enää olemassa undergroundia – että internetin myötä kaikki on nyt kaikkien ulottuvilla. Olen huomannut, että kun Helsingissä tapahtuu jotakin, niin tuo sama asia toteutuu myös jossakin toisessa paikassa, ja näin on etenkin DJ-kentällä. Aika näyttää, onko tämä sitten hyvä vai huono asia.

Xinloi esiintymässä. Jussi Mankkinen / Yle

Progressiivista body musicia

VISIO-festivaalin konsepti syntyi pari vuotta sitten, kun Shpat Qeremi ja Tony Joakim saivat idean yhdistää klubikulttuuria ja festivaalia. Molemmat olivat aiemmin olleet järjestämässä underground-tapahtumia ja klubi-iltoja. VISIO Festivalilla underground näkyy ja kuuluu raskaampana ja tummempisävyisempänä tanssimusiikkina, kuten esimerkiksi DJ-tuottaja Xinloin kohdalla.

– Kyse on progressiivisesta body musicista. Tätä tekee vähän niin kuin itselleen: tykkään tanssia polyrytmien tahtiin ja pidän tuollaisesta todella vellovasta rytmistä. Kehoni on mukana tiettyjen rytmipisteiden välisessä liikkeessä, Xinloi toteaa.

Xinloi esiintymässä. Jussi Mankkinen / Yle

DJ Different esiintymässä. Jussi Mankkinen / Yle

VISIO Festivalin yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Xinloi on mukana myös ennakkoluulottomia ja kokeellisia soundeja tuottavassa World Mood Programme -kollektiivissa, jossa vaikuttavat Pekka Airaxin, Agamwe, YSI sekä Bendagram.

Xinloi itse pitää muun muassa brittiläisestä teknoartisti Regisistä.

– Esikuvani kylläkin vaihtuvat päivittäin. Isäni on muusikko, ja hänellä on aina ollut todella iso levykokoelma. Sieltä olen sitten imenyt itseeni muun muassa Depeche Modea ja New Orderia. Joskus saatan innostua myös maailmanmusiikista.

VISIO Festivalin yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

VISIO Festivalin visuaaleja Helsingin Suvilahdessa. Sade yllätti tapahtuman perjantaina. Jussi Mankkinen / Yle

Lontoo, Berliini – ja Helsinki

Xinloin mukaan klubikulttuurin tila Suomessa on tällä hetkellä todella hyvä.

– Voi sanoa, että Helsingissä esiintyvät samat nimet kuin Lontoossa ja Berliinissäkin ja isot kotimaiset klubit tarjoavat myös nuorille mahdollisuuden järjestää tapahtumia.

Katerinan mielestä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä välillä vähän liikaakin.

– Yleisö on jo saanut niin paljon: joka viikonloppu on tapahtumia, joissa esiintyy ulkomaisia DJ-tähtiä. Se ei oikein tunnu enää miltään. Mutta ainakin täällä tapahtuu ja paljon, ja se on ihan hienoa.

DJ-tuottaja Katerina Jussi Mankkinen / Yle

Jatkuvasti uusia aluevaltauksia tekevällä Katerinalla on myös selvät suunnitelmat tulevaisuuden suhteen.

– Viiden vuoden kuluttua haluan olla entistä parempi musiikin tuottaja, se on suurin tavoitteeni – tästä hetkestä loppuelämääni asti se on se kaikkein isoin juttu. Soitan jatkossakin mielelläni DJ-keikkoja, jos puitteet ja muut asiat ovat kohdallaan, mutta en ihan mitä tahansa keikkoja haluaisi tehdä. Se kuuluu myös tavoitteisiini.