Yli kuusikymppiset esillä intiimeissä kuvissa – “Pitää saada seiniä jytisyttäviä orgasmeja vielä silloinkin, kun ollaan 70-vuotiaita”

On marraskuu. Sää on kolea. Helsingin yliopiston kirjaston läheisellä kadulla äkäinen opettaja muuttuu lempeäksi naiseksi, joka kantaa kirkkaanpunaista höyhenpuuhkaa.

"Minut diskattiin kansakoulussa näytelmässä, kun olin muka liian kömpelö, niin mietin äsken tuossa kuvauksissa, että ihanaa, olisittepa nyt katsomassa minua! Tässä minä olen!" (Aistikkaat)

Espoolainen Raija Hulden on yksi niistä 12:sta yli 60-vuotiaasta ihmisestä, jotka on ikuistettu kuviin ja videoihin hiljattain avattua Aistikkaat-näyttelyä varten.

Burleski-harrastaja Raija Huldenin hahmo kantaa nimeä Clary Strass. Hän muistelee lämmöllä reilun puolen vuoden takaisia kuvauksia.

– Oli hauska katsoa ohikulkijoita. Jotkut pysähtyivät, että mitä täällä tapahtuu. Jotkut menivät sen näköisenä, että en nähnyt yhtään mitään, 66-vuotias Hulden kuvailee.

Huldenille aistikkuus on osa pukeutumista. Nyt hänellä on päällään sininen lempimekkonsa. Lempiväri on kuitenkin punainen.

– Minä pukeudun punaiseen, käytän kenkiä, joissa on rusetit ja pukeudun glitteriin. Välillä mietin, että ai niin, lapset tykkää glitteristä ja tämmöiset mummot tykkää glitteristä näköjään. Nautin kaikesta semmoisesta, että saa olla sellainen kuin haluaa. Joku tykkää, joku ei, mutta mielestäni olen silloin ihana.

Aistikkuus muuttuu iän mukana

Aistikkaat-video- ja valokuvanäyttelyn hahmot on luotu työpajoissa, jotka järjestettiin Helsingissä ja Lontoossa viime syksynä. Burleski, drag ja improvisaatio toimivat välineenä oman kehollisuuden ja seksuaalisuuden tutkimiseen.

Aistikkaat-näyttelyn työpajoihin osallistuneet loivat näyttelyä varten itsensä näköiset aistikkaat hahmot. Pyry Sarkiola / Yle

Aistikkuutta, seksuaalisuutta tai esimerkiksi estetiikkaa ei määritelty osallistujille etukäteen, vaan jokainen sai tuoda esille haluamiaan asioita ja luoda omanlaisensa hahmon. Näyttelyn taiteellinen johtaja Jaana Pirskanen kertoo, että joillekin kuvattavista aistillisuus merkitsi niittejä ja nahkaa, joillekin taas ihania tuoksuja, kankaita tai kissan silittämistä.

– Osa on sanonut, että pitää saada seiniä jytisyttäviä orgasmeja vielä silloinkin, kun ollaan 70-vuotiaita. Ei se halu lopu mihinkään, kertoo Jaana Pirskanen.

Raija Huldenin mielestä aistikkuus ja suhtautuminen omaan kehoon muuttuvat iän mukana. Nuorempana hän sanoo olleensa paljon ujompi ja jollain tapaa estoisempi. 66 ikävuoteen mennessä elämässä on ehtinyt kokea niin paljon, että asiat on oppinut ottamaan sellaisena kuin ne ovat.

Oman kehon hyväksymisessä on auttanut myös burleski, jossa näkee monen kokoisia ihmisiä.

– Olen katsonut välillä itsenäni. Tämmöinen olen, mutta tietyllä tavalla, minähän olen ihan nätti. Ei tässä ole mitään vikaa, vaikka on painoa ja on muhkuraa siellä ja muhkuraa täällä vähän väärissäkin paikoissa välillä, kertoo Hulden.

"Jotain puuttuu meidän kuvastostamme"

Vanhat näyttäytyvät mediassa kulueränä. Tätä mieltä on Raija Hulden.

– Uskalsittekin elää niin pitkään, että jäätte eläkkeelle ja syötte meidän eläkevarojamme. Joka paikassa syyllistetään, kun on vielä pulska eläkeläinen. Olet ylipainoinen, sinusta tulee kuluja terveydenhuoltoon.

Aistikkaat-näyttelyä varten ikuistetut hahmot luotiin työpajoissa dragin, burleskin ja improvisaation avulla. Pyry Sarkiola / Yle

Aistikkaat-näyttelyn taiteellinen johtaja Jaana Pirskanen kertoo kysyneensä näyttelyyn osallistuneilta kokemuksia siitä, kuinka he näkyvät yhteiskunnassa. Näyttelyssä onkin kyse aistikkuudesta, mutta taiteellisen johtajan mukaan myös näkyvyydestä. Siitä, että eri-ikäiset ihmiset näkyisivät yhteiskunnassa.

Drag- ja burleskitaiteilija Pirskanen sanoo näkevänsä liian vähän aistikkaita kuvia ihmisistä, jotka ovat yli 60-vuotiaita.

– Mietin, että minkä takia. Jotain puuttuu meidän kuvastostamme. Ajattelen, että meitä ympäröivä kuvasto on tosi tärkeää, koska peilaamme itseämme siihen ja otamme siitä mallia. Kaipasin sellaista kuvastoa.

Elämä ei olekaan vielä ohi

Olennainen osa Aistikkaat-näyttelyä ovat kunkin kuvan vierellä olevat tekstit, joissa jokainen osallistuja lähestyy aistikkuutta tai seksuaalisuutta omasta näkökulmastaan.

Yksi henkilöistä pohtii, kuinka olla maskuliininen ilman, että käyttää valtaa väärällä tavalla. Seksuaalisesti hyväksikäytetylle ihmiselle aistikkuus on ollut jotain, mitä ei saa päästää ulospäin.

Raija Hulden kertoo tavanneensa näyttelyn työpajassa mahtavia ihmisiä. Taiteellinen johtaja Jaana Pirskanen kuvailee Aistikkaat-näyttelyä ryhmätyöksi. Pyry Sarkiola / Yle

Pirskasen mielestä erityisesti näyttelyn tekstit ovat intiimejä. Kiteytettynä teksteissä näkyy Pirskasen mukaan uskallus elää oman näköistä elämää.

– En ole siirtynyt minnekään hyllylle tai sivuun. Voin osallistua, on paljon annettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, myös poliittiseen keskusteluun. Ja toisaalta on oikeus elää täyttä elämää, olla aistillinen ja pohtia, mitä aistillisuus minulle tarkoittaa.

Raija Hulden kertoo kokeneensa miehensä kuoleman jälkeen välillä, että tässä tämä elämä oli – ei ole enää mitään yli 60-vuotiaalle. Burleski toi kuitenkin hänen elämäänsä uuden maailman. Uuden vaihteen elämään toi myös Aistikkaat-näyttelyyn osallistuminen.

– Minä en uskonut, että saan itsestäni tämmösiä puolia esiin näin hyvin. Sitten se, että tapasi tämmöisiä mahtavia ihmisiä. Tosiaan ajattelin, että eihän tässä ole ollenkaan elämä vielä ohi. Tästähän vielä alkaa taas joku uusi vaihe.

Aistikkaat-näyttely on esillä Kotkassa Galleria Uusikuvassa 11. elokuuta saakka. Stoan Galleriassa Helsingissä näyttely on esillä 4.–22. syyskuuta.

