Kotiäiti madaltaisi kynnystä työelämään – asiantuntijat: äitiyslomalla voi kehittyä huippuorganisaattoriksi ja konfliktinratkaisijaksi

Karoliina Beckman on ollut kotiäitinä yli neljä vuotta. Hän keräsi kokemuksensa äitiydestä verkkosivustoksi, josta muut äidit saavat neuvoja ilmaiseksi.

Karoliina Beckman on ollut kotiäitinä yli neljä vuotta. Hän keräsi kokemuksensa äitiydestä verkkosivustoksi, josta muut äidit saavat neuvoja ilmaiseksi. Mika Moksu / Yle

Lahtelaisen Karoliina Beckmanin, 35, kodissa käy vilske, kun koko perhe valmistautuu lounaalle. Kuusihenkisessä uusperheessä lapsia taaperosta teini-ikäiseen.

Beckman on ollut kotiäitinä runsaat neljä vuotta. Kotiäitiys jatkuu, koska hän odottaa uuden perheenjäsenen syntyvän syksyllä. Kaksi korkeakoulututkintoa suorittanut nainen työskentelee järjestömaailmassa – ja rakastaa työtään. Siksi hyppy kotiäidiksi oli niin iso, että nyt hän tahtoo jakaa kokemuksiaan muillekin äideille.

– Arki muuttui radikaalisti. Yhtäkkiä ei ollut vanhaa tuttua työyhteisöä ja kollegoita tukena. Koko arki piti rakentaa kokonaan ihan uusiksi.

Karoliina Beckman odottaa kolmatta lastaan. Lisäksi perheeseen kuuluu kaksi poikaa hänen miehensä aiemmasta liitosta. Mika Moksu / Yle

Vertaistukea verkossa

Kesäkuun alussa Karoliina Beckman avasi ilmaisen verkkopalvelun tarjoamaan apua tuoreille äideille. Mamabreikki (siirryt toiseen palveluun)-sivusto antaa vinkkejä raha-asioiden hoidosta henkiseen jaksamiseen. Beckman päätti perustaa verkkopalvelun, koska ei kokenut saavansa neuvolasta tarvitsemiaan neuvoja.

Verkkosivustolla annetaan vinkkejä esimerkiksi väsymyksen kanssa elämiseen. Asia, jonka kanssa valtaosa äideistä kamppailee.

Idea moniin sivuston sisältöihin on peräisin Beckmanin omasta elämästä. Sen yksi päämäärä on helpottaa paluuta työelämään. Taustalla on ajatus siitä, että äitiysloman aikana saadut kokemukset lastenhoidon ja muiden kotitöiden yhteensovittamisesta voidaan viedä suoraan työelämään. Sen Beckman uskoo parantavan työhyvinvointia ja motivaatiota.

– Jos miettii silpputyön haasteita työelämässä, kotona niitä vasta onkin. Minä toivon, että äidit vievät kaiken sen osaamisen kotoa työpaikoille.

Samaa työtä tekee esimerkiksi valtakunnallinen Mothers in Business -yhdistys, joka tarjoaa äideille mentorointiapua työelämään paluuseen.

Äitiysloma voi olla myös kova paikka. Karoliina Beckman jäi kaipaamaan työtovereitaan ja heidän tarjoamaan tukea, kun jäi pois töistä. Mika Moksu / Yle

Kotiäitiys ansioluettelossa – uhka vai mahdollisuus

Perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen on herätty toden teolla vasta viime vuosina. Esimerkiksi Työterveyslaitos tutkii asiaa ja on koostanut aiheesta pari vuotta sitten oppaan (siirryt toiseen palveluun) työnantajille. Hämmentävää kyllä, perhevapaiden suorista vaikutuksista työmaailmaan on todella vähän tieteellistä tutkimusta.

– Sellaista näyttöä kyllä on, että jos perheen ja työn yhteensovittaminen onnistuu, siitä on hyviä vaikutuksia paitsi perheeseen myös työhön. Ja vastavuoroisesti jos kokee ristiriitaa yhteensovittamisessa, hankaloittaa se työssäjaksamista. Sillä tavalla ajatellen ihminen on kokonaisuus, painottaa ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Tutkimus perhearjen ja työelämän välisestä suhteesta alkoi yleistyä naisten työssäkäynnin myötä. Vauhti on kiihtynyt viime vuosina. Yksi syy kasvaneeseen tutkimusinnokkuuteen on alati laskeva syntyvyys, joka uhkaa työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa. Toisaalta tiedemaailmassa perhetutkimus ja työelämätutkimus ovat hyvin erillään toisistaan.

Lue lisää: Perheen ja työn yhdistäminen näyttäytyy kaaoksena – tutkija peräänkuuluttaa myös positiivisista asioista puhumista

Työelämän tasa-arvoa tutkitaan Suomessa esimerkiksi valtion rahoittamassa WeAll Finland (siirryt toiseen palveluun) -hankkeessa kolmen korkeakoulun voimin. Työtä tekevät Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan ja Jyväskylän yliopisto.

Hankkeessa tehtiin kolmisen vuotta sitten kyselytutkimus johtajatehtävissä työskenteleville äideille.

Kyselyn mukaan äidit kokevat organisointitaitojensa parantuneen, samoin konfliktitilanteiden hoitamisen. Osa vastaajista koki kotiäitiyden toisaalta vaikuttaneen kielteisesti etenkin urakehitykseen. Aiheesta on tehty myös väitöstutkimus, josta Yle on uutisoinut.

– Oli hieman yllättävää huomata, kuinka paljon hyötyä kotiäitiydestä oli johtajatehtävissä työskenteleville äideille. Etenkin organisointikyky kehittyi. Se yllätti: yleinen käsitys on ollut, että kotiäitiys vaikuttaisi työelämään kielteisesti, sanoo professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopistosta.

Tutkijat uskovat, että onnellinen perhe-elämä heijastuu myönteisesti myös töihin ja päinvastoin. Mika Moksu / Yle

"Pitäisi puhua vain elämästä"

Poliitikot etsivät kuumeisesti keinoja uudistaa nykyistä perhevapaajärjestelmää. Tavoitteena on jakaa perhevapaata nykyistä tasaisemmin äitien ja isien kesken.

Vaikka kattavaa tieteellistä näyttöä ei olekaan siitä, että perhevapaa vaikuttaisi suotuisasti työelämään, uskoo lahtelainen kotiäiti Karoliina Beckman asiaansa vakaasti.

– Mielestäni ei pitäisi käsitellä työtä ja perhettä erikseen. Tahtoisin, että työelämästä puhuttaessa voitaisiin luopua työ-sanan käytöstä kokonaan. Puhuttaisiin vain elämästä.

Millaisia kokemuksia sinulla on perheen ja työn yhdistämisestä? Osallistu keskusteluun, joka on avoinna kello 16:een saakka!