Ulvilan ihmemies pelaa jenkkifutista vielä yli viisikymppisenä ja johtaa automaatioalan huippuyritystä: "Haluan jatkaa pelaamista vielä vuosia"

Amerikkalainen jalkapallo on Cimcorpin toimitusjohtajan Masatoshi "Waka" Wakabayashin intohimo. Hän näkee lajissa paljon yhteistä liike-elämään.

On vuosi 1986 Japanissa. Kioton yliopiston amerikkalaisen jalkapallon joukkueessa pelaa 21-vuotias insinööriopiskelija Masatoshi "Waka" Wakabayashi. Pelipaikkana on tight end eli sisempi laitahyökkääjä.

Tight end on pelipaikka, jota pelaavat yleensä sporttiset tyypit. Heillä pitää olla kokoa, nopeutta ja voimaa. Jenkkifutiksessa sisempi laitahyökkääjä blokkaa vastustajia tai vastaanottaa pelinrakentajan heittoja.

Wakalla on myös muita vahvuuksia. Hän hallitsee myös erilaiset potkut, joita jenkkifutiksessa tehdään joko kädestä tai maasta. Näitä rooleja kutsutaan joko puntereiksi tai kickereiksi.

– Minulla on aina ollut hyvä potku, Waka kehaisee.

Amerikkalainen jalkapallo on Japanissa yhtä pieni laji kuin Suomessakin. Potkutaidot on hankittu tavallisesta jalkapallosta, jota Wakabayashi pelasi ennen yliopistoa.

Lopullisen lajivalinnan hän teki kuitenkin Kioton yliopistossa, jonka jenkkifutisjoukkue oli maan parhaimmistoa.

Opintoja ja jalkapalloa

Vuosina 1986–87 Masatoshi Wakabayashista tuli Japanin mestari. Nuorelle insinööriopiskelijalle menestys jalkapallossa maistui opiskeluja enemmän ja opinnot edistyivät verrattain hitaasti.

– Jalkapallo oli iso osa elämääni. Tähtäsimme mestaruuteen ja voitto oli kovan työn takana. Se oli kuitenkin nautinnollista aikaa. Opiskelu on kaikille se oma juttu, mutta jalkapallo opetti minulle tiimityötä.

53-vuotias Masatoshi Wakabayashi pelaa jenkkifutista Pori Bearsin joukkueessa. Jari Pelkonen / Yle

90-luvun alussa Masatoshi Wakabayashi päätti jatkaa opiskelujaan rakkaan lajinsa syntymaassa USA:ssa. Yhdysvalloissa hän kuitenkin jätti amerikkalaisen jalkapallon pelaamisen kokonaan ja keskittyi opintoihinsa.

Buffalossa amerikkalaista jalkapalloa ei kuitenkaan voinut 90-luvun alussa kokonaan sivuuttaa. Paikallinen NFL-seura Buffalo Bills eli seurahistoriansa kulta-aikaa.

– Olen Buffalo Bills -fani. He olivat Super Bowlin finaaleissa silloin, kun olin siellä.

Wakabayashi suoritti Buffalossa ylemmän korkeakoulututkinnon tuotantotekniikassa. Vuosi oli 1992.

Projektipäällikkö kiertää maailmaa

Palattuaan Japaniin nuori diplomi-insinööri aloitti uransa Murata Machineryn palveluksessa. Leipätöinään Masatoshi Wakabayashi alkoi kehitellä erilaisia automaatiojärjestelmiä asiakkaille eri puolilla maailmaa.

Työ projektipäällikkönä kuljetti Masatoshia kaikkialle ympäri maailman. Uransa aikana hän laskee tehneensä töitä yhteensä 28 maassa. Mies on ehtinyt asua Kanadassa ja Yhdysvalloissa yhteensä seitsemän vuotta.

Lokakuussa 2014 Murata Machinery teki kaupat Cimcorp-konsernista. Työnantajan määräyksestä Masatoshi Wakabayashi muutti Suomeen tammikuussa 2015. Wakan perhe jäi Japaniin.

– Osasin vähän odottaa komennusta pian sen jälkeen, kun olin vieraillut työnantajani kanssa Suomessa. Paikka vaikutti kuitenkin hyvältä.

Cimcorpin pääkonttori sijaitsee Ulvilassa Satakunnassa. Cimcorp on kasvava konserni, jolla on yli 400 työntekijää Suomessa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa.

Masatoshi Wakabayashi on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tuotantotekniikassa. Nyt hän johtaa robotiikkayritys Cimcorpia Ulvilassa. Jari Pelkonen / Yle

Cimcorp kasvaa nopeasti, mutta hallitusti

Kesällä 2019 Masatoshi Wakabayashi on asunut Suomessa jo neljä ja puoli vuotta. Cimcorp on hyvässä nousukiidossa. Sitä turvaa omalta osaltaan emoyhtiön vakaa taloudellinen tilanne ja yhtiön tekemät merkittävät kaupat muun muassa Espanjaan. Menestyksen salaisuus on Wakabayashin mukaan yksinkertainen.

– Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, miten voisimme paremmin ratkaista asiakkaidemme ongelmia. Suhtaudumme niin, että opimme jokaisesta asiakkaan ongelmasta ja tarjoamme niihin ratkaisuja.

Toimitusjohtaja Masatoshi Wakabayashi haluaa yhdistää Cimcorpin työntekijät ja resurssit eri puolilla maailmaa. Jari Pelkonen / Yle

Nousukiitoa kuvaa myös yhtiön investointihalukkuus. Ulvilassa on parhaillaan käynnissä toimitilojen laajennus, joka lähes kaksinkertaistaa toimisto- ja tuotantotilojen koon.

Aika ajoin esiin nousee myös kysymys, miten Cimcorpin kaltainen korkeaan teknologiaan nojaava yritys kykenee löytämään työntekijöitä Porin seudulta riittävästi.

Yritys myöntää, ettei osaavan henkilökunnan palkkaaminen käy helposti. Cimcorp on mukana hankkeissa, jotka tukevat työvoiman saantia. Uusia ihmisiä rekrytoidaan pitkäjänteisesti tarkkojen suunnitelmien mukaan ja toistaiseksi siinä on onnistuttu.

– Kasvamme suunnitellusti, emme ainoastaan numeroiden valossa. Meillä on hyvä suunnitelma rekrytoida osaavaa henkilökuntaa, joten siinä mielessä meillä ei ole hätää.

Toimitusjohtaja antaa tunnustusta myös paikalliselle korkeakoulutukselle, joka hänen mielestään kuuntelee riittävästi teollisuuden tarpeita.

Lentoyhteydelle kiitosta

Kasvun yksi edellytys on myös toimivat liikenneyhteydet. Toimitusjohtaja on varsin tyytyväinen Porin kaupungin päätökselle elvyttää julkisen tuen avulla lentoyhteys Helsinkiin. Cimcorpille lentoyhteys on Wakabayashin mukaan erittäin tärkeä.

– Iso osa meidän työstä on matkustamista ja tämä helpottaa sitä paljon. Olen hyvin kiitollinen Porin kaupungille näistä ponnisteluista.

Suomessa Wakabayashi on oppinut ainakin suoraviivaista yrityskulttuuria. Hän kehuu etenkin suomalaista päätöksentekoa. Japanissa yrityskulttuuri on paljon hierarkisempi. Suomessa myös työntekijällä on paljon valtaa oman työnsä suhteen.

– Japanissa keskustelemme enemmän ja päätöksenteko vie enemmän aikaa. Olen oppinut nopeasta päätöksenteosta Suomessa. Täällä työntekijät ovat itsenäisempiä. Joskus yrityksissä pitää osata tehdä itsenäisiä päätöksiä, ja se on täällä etu.

Pori Bearsin joukkuehenki on tehnyt 53-vuotiaaseen japanilaiseen suuren vaikutuksen. Jari Pelkonen / Yle

Jalkapallo takaisin elämään 44-vuotiaana

Amerikkalaisen jalkapallon Wakabayashi jätti toistamiseen kokonaan tauolle perhe- ja urasyistä 31-vuotiaana. Sitä ennen hän pelasi muun muassa Japanin kovatasoista X-liigaa kuuden vuoden ajan. 44-vuotiaana Waka päätti jälleen jatkaa jalkapallon pelaamista Japanissa.

Ei ollut mitenkään ilmeistä, että Suomeen saavuttuaan viisikymppinen toimitusjohtaja olisi jatkanut jalkapalloharrastustaan Pori Bears -joukkueessa.

Jenkkifutis mielletään perinteisesti nuorten miesten fyysiseksi lajiksi, jossa nelikymppinenkin pelaaja on jo harvinaisuus ainakin ammattilaisena.

Wakalle ikä on kuitenkin vain numeroita. Ystävä kannusti häntä ottamaan yhteyttä Pori Bearsin valmennukseen. Joukueesta löytyi pelipaikka ja hän liittyi Pori Bearsin rosteriin kaudelle 2015.

– Huomasin, että joukkueessa oli hyvä henki ja he hyväksyivät minut hienosti mukaan.

Wakan pelipaikka muuttui kuitenkin nuoruusvuosista. Nyt 53-vuotiaan pelimiehen fyysinen koko sopii paremmin laitahyökkääjälle, joka ottaa heittopelissä vastaan palloa pelinrakentajalta. Edelleen hän toimii joukkueessa myös potkaisijana.

Toimitusjohtajan intoa jenkkifutikseen hämmästellään

Tavoitteet ovat sekä Wakalla että koko Bears-joukkueella korkealla. Wakan liittyessä joukkueeseen Pori Bears pelasi 3. divisioonaa. Nyt joukkue tavoittelee jo paikkaa Vaahteraliigasta. Ykkösdivisioonan sarjataulukossa Pori Bears komeilee tätä juttua tehdessä toisena.

– Se on unelmani, että voisin vielä pelata korkeimmalla sarjatasolla myös täällä Suomessa.

Wakabayashi kertoo, että silloin tällöin toimitusjohtajan jenkkifutisharrastusta myös ihmetellään. Moni pitää lajia vaarallisena varsinkin iäkkäälle pelaajalle. Hämmennystä herättää sekin, miten Waka pysyy vielä nuorten futaajien vauhdissa mukana.

Epäilyt pelikunnosta ja lajin vaarallisuudesta hän sivuuttaa olan kohautuksella ja vertaa omaa harrastustaan suomalaisten suosimaan jääkiekkoon. Vuosien kokemus auttaa paljon.

– Tunnen pelin. Aina jotain odottamatonta saattaa kuitenkin tapahtua. Yritän olla valmiina pelissä. Se on myös innostavaa.

Wakan mielestä kokenut jenkkifutaaja tietää mitä kentällä tapahtuu ja osaa varautua tapahtumiin jo ennalta. Jari Pelkonen / Yle

Tiimityö yhdistää bisnesmaailmaa ja jalkapalloa

Amerikkalaisessa jalkapallossa Wakabayashia on aina kiinnostanut erilaisten ihmisten yhdessä tekeminen. Hän näkee, että jenkkifutiksessa ja yritysjohtamisessa on paljon samoja elementtejä.

Wakan mukaan molemmissa on kyse lahjakkuuksista ja siitä, miten niitä käytetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Jalkapallossa erilaiset roolit, kuten nopeat juoksijat ja isokokoiset, voimakkaat puolustajat tekevät joukkueena yhteisen tuloksen. Samaa voi löytää Wakabayahsin mukaan myös yritysmaailmasta.

– Johtamisella on iso vaikutus siihen, miten lahjakkuudet toimivat yhdessä.

"Roolini ydin on yhdistää ihmisiä"

Jos Cimcorp olisi amerikkalaisen jalkapallon joukkue, Wakabayashi olisi sen päävalmentaja. Nyt hän on yrityksen toimitusjohtaja, joka haluaa ikään katsomatta antaa työntekijöilleen mahdollisuuden loistaa omassa roolissaan asuinpaikasta riippumatta.

– Ihmisten yhdistäminen koko konsernissa on jotain, mitä pidän kaikkia hyödyttävänä. Kaikki asiakkaamme ovat kansainvälisiä Japanista tai Suomesta katsottuna. Haluan yhdistää ihmisiä.

Mutta kuinka kauan Waka pystyy pelaamaan huipputasolla jenkkifutista? Heinäkuun lopussa hän täyttää jo 54 vuotta. Lopettaminen ei ole käynyt edes mielessä. Wakabayashi pelaa päivän kerrallaan.

– Minun pitää kuunnella kehoani. Haluan olla niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista. Haluan pelata ainakin muutaman vuoden vielä, hän sanoo.