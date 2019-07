Kirkkaassa pullossa näkyy ruskeaa nestettä ja etiketissä lukee GLYPH. Juomaa mainostetaaan maailman ensimmäisenä molekulaarisena viskinä.

Mitä ihmettä? Onko nyt kyse jauheesta, johon sekoitetaan vain vesi?

San Franciscosta tulevan Endless West (siirryt toiseen palveluun) -startup-yhtiön kaveri lorauttaa maistiaisen lasinpohjalle. Nenään tulee nuuhkaistessa ohuehko bourbonin haju, hieman makea. Joku voisi sanoa kynttilämäinen.

Maku sitten. Hieman ohut ja alkoholiprosentti puraisee kieleen. Sopivaa vesitippaa tai paria ei ole tarjolla. Olen maistanut mielestäni parempiakin viskejä.

Samat ainesosat kuin oikeassa viskissä

Molekulaariviskiyhtiön johtava tekninen asiantuntija Mardonn Chua kertoo tuotteen synnystä.

– Teemme siis viskiä molekyylien avulla. Analysoimme tisleen ainesosat, jotta tietäisimme, mikä tekee viskistä viskin. Etsimme sitten luonnosta nuo molekyylit esimerkiksi kasveista, hiivoista ja vihanneksista, Chua kertoo.

Sen jälkeen biokemistien löytämät yhdisteet sekoitetaan kirkkaaseen 43-prosenttiseen alkoholiin. Lopputuloksena on viskimäinen yhdiste 24 tunnissa.

Mardonn Chua esittelee molekulaariviskiä sveitsiläisessä kellariholvissa. Markku Sandell / Yle

Tavallisesti viskiä kypsytetään tynnyreissä vuosikausia, jolloin maku syntyy alkoholin ja puisen tynnyrin vuorokaikutuksesta. Chua kertoo, että koska heidän juomansa valmistuu päivässä, säästää valmistustapa paitsi aikaa niin myös rahaa.

Oikeiden molekyylien löytämiseen on Chualta ja kumppaneilta mennyt yli kolme vuotta. Tutkijat viettivät paljon aikaa laboratoriossa tutkiessaan maailman parhaita viskejä ja niiden kemiallista koostumusta.

Sitten he löysivät toimivat molekyylit eli alkoholit, esterit ja sokeripitoisuudet. Nyt molekulaariviskiä on myynnissä USAssa ja Hongkongissa.

– Monet tuotettamme maistaneet sanovat sen olevan miellyttävää ja pehmeintä viskiä, mitä he ovat juoneet, Mardonn Chua kehuu ja arvioi, ettei GLYPH ole maailman parhainta, mutta hyvää kuitenkin.

Yhtiö aikoo tuoda markkinoille vastaavalla tavalla valmistetun punaviinin, jonka tutkimisella he oikeastaan aloittivat koko homman. Ehkä jatkossa luvassa on muitakin alkoholilaatuja.

– Olemme kohdanneet paljon epäilyjä. Mutta eikö olekin hienoa, että uusi teknologia voi mullistaa perinteisen viinin ja viskin valmistuksen, Chua hehkuttaa.

Endless West yritys uskoo voivansa valmistaa pikateholla erilaisia alkoholijuomia. Markku Sandell / Yle

Asiantuntijat epäilevät

Uusi teknologia mahdollistaa molekyylikikkailun, mutta perinteiset valmistustavat tuskin katoavat tulevaisuudessakaan.

Endless Westin molekulaariviskin vastaanotto ei ole ollut ihan niin suotuisa kuin Mardonn Chua antaa ymmärtää. Eri arvioissa nopealla tavalla tehty viski ei ole maistunut aivan yhtä pehmeänä.

Fortune-lehden artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) "Is Molecular Whiskey the Futuristic Booze We’ve Been Waiting For?" asiantuntijat epäilevät, että kaikkien oleellisten yhdisteiden löytäminen viskeistä ei onnistu hienoimmillakaan laitteilla, sillä kemiallinen koostumus on vaihtelevan moniulotteinen.

Viskikirjailija Fred Minnick epäilee laboratorioviinojen eliniän jäävän lyhyeksi. Glyph saattaa kuitenkin jäädä elämään, jos siitä onnistutaan luomaan kuluttajia kiinnostavia cocktaileja.

Eri maissa on omanlaisiaan määritelmiä kullekin alkoholille ja niiden valmistustavoille. Laboratorioviski saattaa törmätä myös näihin rajoituksiin.

