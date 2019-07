Suomenlinnan asukkaat harmittelevat katoavia pyykkejä ja pyöriä – liikamatkailu rasittaa monia maailman kaupunkeja

Monissa Euroopan suosituissa lomakohteissa paikallisia asukkaita ovat alkaneet ärsyttää turistien valtavat määrät. Esimerkiksi Barcelonassa ja Venetsiassa on nähty mielenosoituksia matkailijoiden ehtymätöntä virtaa vastaan ja Pariisi kieltää turistibussit pääkaupungin keskustasta. Matkailun kasvu on niin voimakasta, että on alettu jo puhua liikamatkailusta.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Kati Kyyrö on mukana Lapin yliopiston hankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä matkailun vaikutusten seuraamiseksi.

Matkailu tuo tuloja ja elinkeinon monille ihmisille. Milloin matkailu muuttuu siis ongelmaksi? Esimerkiksi silloin, kun se vaikuttaa paikallisten arkeen negatiivisesti.

– Joko paikallinen tai matkailija voi kokea, että alueella on liikaa turisteja., Radio Suomen Päivän haastattelema Kyyrö määrittelee liikamatkailun.

Liikamatkailu tuo ongelmia esimerkiksi paikallisten asumiseen ja liikkumiseen. Esimerkiksi asuntojen vuokrauspalvelu Airbnb on nostanut joidenkin kaupunkien vuokrahintoja niin, että paikallisilla ei ole enää varaa asua kaupungeissa, Kyyrö sanoo.

Kyyrön mukaan myös Suomessa on ollut nähtävissä merkkejä liikamatkailusta. Esimerkiksi Rovaniemellä osa ihmisistä haluaa vältellä keskustaa sesonkiaikaan.

– Myös liikenteen haasteita on tullut ilmi, kun matkailijoita on kävellyt autotiellä, hän sanoo.

"Jos asuu täällä, matkailijoihin pitää suhtautua positiivisesti"

Helsingin edustalla sijaitseva Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde, ja se on Suomen suosituimpia matkailun vetonauloja. Siellä vierailee vuosittain noin miljoona kävijää.

Samalla Suomenlinna on yksi Helsingin kaupunginosista ja siellä asuu noin 800 ihmistä. Matkailu vaikuttaa myös heidän arkeensa. Esimerkiksi lautta Suomenlinnasta on aina kesäisin ruuhkautunut ja vaikeuttaa töihin lähtöä, kertovat Radio Suomen Päivässä haastatellut suomenlinnalaiset.

Vaikka suurin osa vierailijoista käyttäytyy hyvin, myös ongelmia on ilmennyt. Asukkaat kertovat Radio Suomelle, että turistit ovat jopa napanneet pyyhkeitä asiakkaiden naruilta, koska ovat luulleet niiden olevan kaikkien lainattavissa. Myös pyöriä on viety.

Paikalliset ehdottavat haastattelussa, että Suomenlinnassa vierailevilta voitaisiin alkaa kerätä pääsymaksua, jota voitaisiin käyttää saaren hoitoon ja suojeluun.

Kahvilayrittäjä Henna Väänäsen liiketoiminnalle kasvava matkailijavirta on positiivinen asia, mutta ymmärtää myös asukkaiden huolia.

– Jos on valinnut asuinpaikakseen Unescon maailmanperintökohteen, matkailijoihin pitää suhtautua myös positiivisesti. Kyseessä on oma valinta.

Suomenlinnassa pohditaankin nyt, miten suojella saarta matkailun negatiivisilta vaikutuksilta ja hyötyä positiivisista.

Milla Öystilä. Kaija Kellman/Yle

– Matkailijoiden määrä on kasvanut. Kyllä se haastaa meitä täällä hoitokunnassa, että miten säilyttää tämä suojeltu perintökohde ja 800 ihmisen kotipaikka, ja samalla tarjota matkailijoille elämyksiä, sanoo matkailuasiantuntija Milla Öystilä Suomenlinnan hoitokunnasta.

Öystilän mukaan tilanteeseen on varauduttu ennakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä viranomaisten ja yrittäjien kanssa.

– Turisteille pyritään viestimään yhä enemmän, että Suomenlinnan asukkaiden asuinrauhaa tulee kunnioittaa.

Öystilä ei linjaa, mikä matkailijamäärä voisi ylittää Suomenlinnan kantokyvyn rajan.

– En miettisi, mikä on absoluuttinen määrä liikaa matkailijoita. Ennalta varautuminen voi auttaa siihen, että kantokyvyn rajoja ei ylitetä.

Matkailija voi vaikuttaa

Kyyrö painottaa ennalta varautumista ja eri tahojen yhteistyötä matkailun haittojen estämiseksi.

– Tarvitaan vastuullista matkailusuunnittelua ja -sääntelyä. Viranomaiset, yrittäjät ja matkailijat voivat yhdessä pohtia asiaa.

Myös matkailijan kannattaa itse pohtia valintojaan. Matkailua suosituissa kohteissa voi esimerkiksi välttää sesonkiaikana, jolloin kohteet ovat ruuhkautuneita.

– Aika helppo juttu on, että yrittää ottaa selvää kohteen tilanteesta ja miten paikalliset kokevat matkailun roolin, Kati Kyyrö sanoo.