Nuorten tukipalveluja keskikesällä kiinni – keskusteluavun tarvitsijat jonottavat chatteihin

Äiti takavarikoi mun puhelimen, katottiin pornoa siitä.

Mitä tehdä jos on on kuukautiset ja pitäis mennä uimaan?

Alkaa armeija ja on ollu pelkoja. Mitä jos en saa suoritettua sitä loppuun asti? Hävettää kauheesti, jos en pysty?

Mitä gynekologilla tapahtuu? Onko se papa-juttu pakollinen?

Yks kysy, että milloin meinaat tehä itsemurhan? Itketti.

Raskaat pohdinnat voivat pakottaa lapsen tai nuoren päätä keskellä kauneintakin suvea.

Aikuiselle juttukaverille on lomakaudella tarvetta, ja se näkyy esimerkiksi auttavissa chateissa, sillä moni nuorten tueksi tarkoitettu palvelu, kuten kouluterveydenhuolto tai nuorisotalo, on keskikesällä kiinni.

Tässä jutussa kerrotaan niistä palveluista, joista saa apua heinäkuussakin.

Netari kertoo, missä neuvojat päivystävät

Netari (siirryt toiseen palveluun) on nuorisotalo verkossa.

Netarista löytyy lista neuvovista chateista, jotka ovat tänään auki, tai tällä viikolla. Netarissa (siirryt toiseen palveluun) voi kysyä neuvoa turvallisilta aikuisilta, tavata kavereita ja pitää hauskaa.

Poikien puhelin vastaa Twitchissäkin

Poikien puhelin (siirryt toiseen palveluun) on ensimmäistä kertaa nyt koko kesän auki. Alle 20-vuotiaille suunnatun palvelun soittajia ja chattaajia kiinnostaa muun muassa muutokset murrosikäisen kehossa tai huolestuttaa kaverien tai tekemisen puute.

Kesällä vapaa-ajan määrä voi tuskastuttaa, kun kouluvuoteen liittyvät kontaktit eivät ole saatavilla. Silloin yritämme etsiä ratkaisuja, eli kaivetaan nuoren kanssa yhdessä esiin esimerkiksi lähiseudun leirit ja kurssit, nuorten asiantuntija Samuli Hietala Väestöliitosta sanoo.

Totuus on kuitenkin se, ettei monella paikkakunnalla ole juurikaan harrastusmahdollisuuksia keskikesällä.

– Silloin Poikien puhelin rohkaisee omatoimisuuteen. Naapuripitäjässä voi poiketa ilman järjestettyä retkeäkin! Hietala muistuttaa.

Poikien puheluihin vastataan kuukausittain reilu tuhat kertaa. Ja chatissa riittää kävijöitä.

Uusin yhteydenpito kanava on Twitch.tv:ssä seurattava pelistriimi (siirryt toiseen palveluun), jossa Minecraftia pelaavalta väestöliittolaiselta on jo kysytty ainakin itsetuhoisuudesta ja kielletyistä fantasioista.

Sekasin-chatissa näkyy keskikesän vakava avuntarve

Siinä missä Poikien puhelimeen ottavat yhteyttä enimmäkseen pojat, Sekasin-chatin (siirryt toiseen palveluun) käyttäjissä on enemmän tyttöjä ja nuoria naisia.

Sekasin-chattiin tulee kuukausittain 10 000 yhteydenottoa, joista Miguel Reyesin tiimi, vapaaehtoiset ja järjestöjen ammattilaiset ehtivät vastata 1500:een. Jyrki Ojala / Yle

– Melkoinen määrä nuoria ei siis pääse läpi. Kesäkuu vielä menettelee, mutta heinäkuussa avuntarve räjähtää, tiimipäällikkö Miguel Reyes Mieli ry:stä, eli entisestä Suomen mielenterveysseurasta, kertoo.

Reyes tarkoittaa niitä nuoria, jotka esimerkiksi käyvät terapiassa tai tapaavat säännöllisesti psykiatrista sairaanhoitajaa. Ammattiauttajien ansaittu lomakausi voi tarkoittaa avuntarvitsijalle puolentoista kuukauden pärjäämistä omillaan.

Sekasin-chatissa tämä on heinäkuun alussa näkynyt niin, että pienten huolten kantajia ei näy, vaan linjat täyttyvät ahdistuneista ja masentuneista.

– Jos on päivästä toiseen ahdistuksessa, eikä saa tehtyä mitään, eikä ole kavereita, eikä saa harrastettua, se voi tuntua tosi pelottavalta. Pienellä paikkakunnalla mihinkään päivystykseen lähteminen ei välttämättä tule edes kyseeseen, kun nuori pelkää sanan leviävän.

Entä jos tutulle terkkarille pääsisi läpi loman?

Kasvokkaisia auttajiakin löytyy. Eräs matalan kynnyksen valopilkuista sijaitsee Tikkurilassa Vantaalla.

Kouluterveydenhoitaja Anna Patovirta ottaa nuoria juttusille Vantaalla myös keskellä heinäkuuta. Jyrki Ojala / Yle

Kesäterkkarit (siirryt toiseen palveluun) pitävät siellä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon oven auki koko kesän.

Ennalta sovittujen terveystarkastusten ja seurantakäyntien lisäksi lisäksi kesäterkkarille on tullut lapsia ja nuoria juttelemaan esimerkiksi uupumukseen ja ehkäisyyn liittyvistä asioista.

Kävijöitä on ollut jopa parikymmentä päivässä, ja lisäksi kesäterkkaria on tavoiteltu puhelimitse ja Whatsappilla, kertoo koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Jaana Karvonen-Lemmetty.

– Kun tänne tulee koko ajan enemmän ihmisiä, syntyy tunne, että palvelulle on tarvetta. Luulen, että myös mahdolliseen jatkohoitoon on pienempi kynnys mennä, kun lapsi tai nuori on jo meillä käynyt puhumassa omista ajatuksistaan, kesäterkkari Anna Patovirta sanoo.

Juttua varten on haastateltu lisäksi nuorten seksuaalikasvatuksen asiantuntijaa Sari Hälistä Väestöliitosta sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän palveluesimiestä Sirpa Limmaa Oulun kaupungilta. Jutun alun sitaatit ovat peräisin Poikien puhelimen vuosiraportista 2018 ja nuorisolääkäri Miila Halosen blogista (siirryt toiseen palveluun).

