Naisten asevelvollisuus on maailmalla harvinaista – Norjassa asevelvollisista jo joka neljäs on nainen

Asevelvollisuus koskee sekä miehiä että naisia vain yhdessätoista maailman maassa. Tietynlaisia uranuurtajia alalla ovat olleet Pohjois-Korea ja Israel. Israelissa naisten asevelvollisuus kestää kaksi vuotta.

Afrikassa naiset joutuvat armeijaan Marokossa, Tunisiassa, Eritreassa ja Malissa.

Euroopassa asevelvollisuus koskee naisia vain Ruotsissa ja Norjassa. Kummassakin maassa asevelvollisuus on valikoivaa. Koko ikäluokkaa ei pyritä kouluttamaan reserviin, toisin kuin Suomessa.

– Emme kouluta massoja, vaan osaajia joukko-osastojen tarpeisiin, sanoo eversti Sven Harald Halvorssen Norjan pääesikunnasta.

Norjassa naisten osuus tuplaantunut

Asevelvollisuus ulotettiin koskemaan naisia Norjassa vuonna 2016. Norjan puolustusvoimien tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan sen jälkeen naisia on otettu asevelvollisiksi vuosittain vajaat kaksi tuhatta. Asevelvollisten kokonaismäärä on liikkunut seitsemän tuhannen tienoilla, joten esimerkiksi viime vuonna asevelvollisista oli naisia 25 prosenttia.

Ennen vuotta 2016 naiset voivat suorittaa asevelvollisuuden vapaaehtoisina, ja heitä oli tuhannen verran vuodessa.

Kaikki Norjan puolustusvoimien joukko-osastot ovat avoinna naispuolisille asevelvollisille.

– Nyt voimme valita meille sopivia ihmisiä kaksi kertaa niin suuresta joukosta nuoria kuin ennen asevelvollisuuden laajentamista naisiin, sanoo everstiluutnantti Frank Sølvsberg pääesikunnasta.

Norjalaissotilas kantaa hiekkasäkkejä upseerikoulutuksen pääsytesteissä. Torp Mathisen / Norjan puolustusvoimat

Ruotsissakin ollaan kaukana tasaluvuista

Ruotsi palautti asevelvollisuuden voimaan vuonna 2017, ja se koskee miehiä ja naisia. Ruotsin puolustusvoimat kouluttaa tänä vuonna noin 4 000 asevelvollista vuodessa. Määrä on tarkoitus nostaa viiteen tuhanteen ensi vuonna.

Kutsuntoihin kutsuttiin viime vuonna 11 000 nuorta, joista naisia oli vain (siirryt toiseen palveluun) kaksi tuhatta.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n haastattelema puolustusvoimien komentaja Michael Bydén ei pidä naisten osuutta asevelvollisista ollenkaan riittävänä.

– Tasa-arvoinen organisaatio on parempi organisaatio, sanoi Bydén.

Asevelvollisuus ei ole käytössä kaikissa maissa, naisten asevelvollisuudesta puhumattakaan. Muissa maissa on ammattiarmeija. Ilkka Kemppinen / Yle, tiedonhankinta: Ahti Kaario / Yle

Virossa kiinnostus nihkeätä

Useimmissa muissa maissa, joissa asevelvollisuus on käytössä, naisilla on mahdollisuus suorittaa asepalvelus vapaaehtoisina. Virossa tätä koskeva laki tuli voimaan vuonna 2013, ja sen jälkeen on asepalveluksen suorittanut 150 naista.

Parhaillaan Virossa suorittaa asevelvollisuutta 27 naista, maavoimissa, merivoimissa, huoltojoukoissa ja kybertorjunnassa, kertoo majuri Arvo Jõesalu Viron pääesikunnasta. Kaikkiaan Virossa koulutetaan tänä vuonna yli 3 300 asevelvollista.

– Teemme koko ajan töitä naisten kiinnostuksen lisäämiseksi. Tytöille kerrotaan asepalveluksesta ja puolustusvoimien uramahdollisuuksista, sanoo Jõesalu.

Ammattisotilaina naisia runsaasti

Naisia on ollut ammattisotilaina jo kauan joka puolella maailmaa. Monessa maassa he ovat edenneet korkeisiin upseerinvirkoihin, ja Sloveniassa puolustusvoimien komentaja on nainen.

Naisille ovat avoinna myös kaikkein vaativimpina pidetyt sotilastehtävät, kuten hävittäjäkoneen ohjaaminen.

Naispuoliset hävittäjälentäjät ovat tosin yksin kappalein laskettavissa myös tasa-arvon mallimaiksi itsensä mieltävissä Pohjoismaissa.

Myös erikoisjoukkoihin naisten on vaikea päästä, ainakin kovien fyysisten vaatimusten takia. Mutta esimerkiksi Norjassa koulutetaan erikoisjoukkoihin tähtäävässä jääkäriyksikössä sekä miehiä että naisia. Erikoisjoukkoihin pääsy riippuu sitten kunnosta ja motiivista.