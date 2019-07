Pääministeri Rinne uskoo, että keskustan ja vihreiden välinen nokittelu vähenee, kun hallitus pääsee eteenpäin

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäiset viikot ovat näyttäneet riitaisilta, kun kaksi hallituspuoluetta keskusta ja vihreät ovat ottaneet yhteen muun muassa metsien hakkuista (siirryt toiseen palveluun), aktiivimallin purkamisen aikataulusta ja tuotantoeläinten kohtelusta (siirryt toiseen palveluun).

Rinteen mukaan syytä huoleen ei kuitenkaan ole ja hallituksen ilmapiiri vaikuttaa sisältäpäin katsottuna oikein hyvältä.

– En pidä sitä nokitteluna. Kyse on siitä, että ihmisiä on valittu erilaisista lähtökohdista hallitukseen, ja vielä on vähän kokemattomuutta asioiden hallinnassa.

Keskustan ja vihreiden eriäviä näkemyksiä käytiin läpi jo hallitusneuvotteluissa. Rinteen mukaan keskustan epäselvä johtajatilanne voi omalta osaltaan vaikuttaa puolueen kansanedustajien kannanottoihin.

Rinne kuitenkin vakuuttelee, että hallitus alkaa näyttää yhtenäiseltä myös ulospäin, kunhan se pääsee kunnolla vauhtiin.

– Hallituksella on neuvotteluja ja kokouksia, joissa näitä asioita käydään yhdessä läpi. Uskon, että tämä tyyli tulee loppumaan matkan jatkuessa enkä usko, että siitä on haittaa hallitukselle.

"Tiedot ISIS-leiriltä täsmentyvät"

Pääministeri Rinne sanoo, että Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevista suomalaisista naisista ja lapsista on saatu lisää tietoa. Hän on käynyt asiasta keskusteluja Ruotsin, Tanskan ja Viron pääministereiden kanssa.

Rinteen mukaan leirillä olevien ihmisten tilanteesta on tehtävä yksilökohtaisia arviointeja.

– Totean vain sen, että tiedot leiriltä täsmentyvät päivä päivältä ja ratkaisut ja arviot on tehtävä yksilötasolla. Suomen valtio ei käytä julkista valtaa näillä alueilla.

Pääministeri Rinne vieraili maanantaina Riihimäen kirjastossa kertomassa hallitusohjelmasta.

