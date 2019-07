Uudet naisalokkaat yhtä mieltä Varusmiesliiton kanssa: myös naisille pakollinen asevelvollisuus

Meri Nuutinen on tiennyt lapsesta saakka, että hän haluaa käydä varusmiespalveluksen.

Meri Nuutinen on tiennyt lapsesta saakka, että hän haluaa käydä varusmiespalveluksen. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kouvolan Vekaranjärvellä Karjalan prikaatissa varusmiespalveluksensa on tänään aloittanut 1 950 alokasta. Heistä naisia on tällä kertaa poikkeuksellisen paljon, peräti 77. Aikaisempina vuosina naisalokkaita Karjalan prikaatissa on ollut 25–40.

Lohjalaiselle 19-vuotiaalle Meeri Nuutiselle armeijaan lähtö oli helppo päätös.

– Näin ensimmäisen kerran naisen armeijavaatteissa lapsena. Ihmettelin, että naisetkinko voivat mennä armeijaan. Se oli heti pienestä pitäen sellaista, mitä halusin tehdä.

Jääkäri Emilia Brummer arvioi, että suuri vaikutus naisten intoon hakeutua armeijaan on ollut naisalokkaiden lisääntynyt näkyvyys.

– Nykypäivänä sosiaalisesta mediasta näkee, että naisetkin voivat käydä armeijan. Lisäksi on ollut tv-sarja Naissotilaat. Näillä on varmasti vaikutusta siihen, että naiset kiinnostuvat ja hakeutuvat armeijaan.

Armeija pakolliseksi sukupuolesta riippumatta?

Varusmiesliitto on tänään maanantaina esittänyt, että Suomen asevelvollisuusjärjestelmää uudistetaan niin, että se kohtelee kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti.

Yhdistys ehdottaa, että varusmiespalvelukseen valittaisiin halukkaat henkilöt koko ikäluokkaa koskevista kutsunnoista sukupuolesta riippumatta.

– On hyvä, että naisille on vapaaehtoinen asepalvelus, mutta toisaalta en näe siinä mitään huonoa, jos se olisi pakollinen. Sen olen huomannut, ettei armeija ole jokaisen paikka. Täällä on rankkaa niin fyysisesti kuin henkisesti, jääkäri Emilia Brummer tuumaa.

Meri Nuutisen lisäksi Karjalan prikaatissa aloitti 76 muuta naisalokasta. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Alokas Meeri Nuutisen kaveripiiristä osa on suoraan sanonut, etteivät he pystysi lähtemään armeijaan tai eivät edes haluaisi.

Vantaalainen 19-vuotias alokas Sanja Cronström pitää Varusmiesliiton ehdotusta kuitenkin hyvänä tasa-arvon kannalta.

– Jollakin voi kestää kauemmin sopeutua, mutta eiköhän jokainen pärjäisi armeijassa jotenkin. Toki ehkä minulla olisi erilainen kuva asiasta, jos en olisi itse hakenut tänne.

Helsinkiläinen 19-vuotias alokas Aino Ovaskainen kannattaa Varusmiesliiton tekemää linjausehdotusta.

– Mielestäni se olisi reilua, että kummallekin sukupuolelle armeija olisi joko pakollinen tai vapaaehtoinen. Tämä on pieni osa elämää, josta saa uusia kokemuksia.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista tyrmää naisten asevelvollisuuden. Kuitenkin 15–24-vuotiaista vastaajista 41 prosenttia kannattaa naisille jonkinlaista asevelvollisuuteen rinnastettavaa kansalaispalvelusta.