Tupakkaveron nousu voi näkyä tuonnissa — nyt itärajalla Tullin haaviin jää miljoona savuketta vuosittain: "Kaikki auton tyhjät paikat, on tähän mennessä käytetty"

Lappeenrannan Nuijamaalla punaisen rahtikontin ovi aukeaa raskaasti kirskuen. Sisältä purkautuu nenään voimakas kuivahtaneen nuuskan ja tupakan löyhkä.

Haju on marinoitunut kuumassa kontissa kesän mittaan. Rahtikontin seinustoilla seisovat tullin varastohyllyt, joiden tasoilla makaa takavarikoitua tavaraa. Tupakkakartongit on koottu isoiksi kuutioiksi, joiden kyljistä pilkottaa venäjänkielistä tekstiä. Muovipussillinen nuuskakiekkoja lepää hyllyssä lähellä ovea.

— Savukkeet ovat selkeästi suosituin, mitä salakuljetetaan, kertoo tutkinnanjohtaja Olli Aalto Tullista.

Olli Aalto tutkii työssään salakuljetusrikoksia. Silva Laakso / Yle

Aallon työpiste sijaitsee itärajan vilkkaimman raja-aseman eli Nuijamaan raja-aseman tuntumassa. Työpäivät täyttyvät salakuljetusrikosten tutkinnasta.

Hallitus on suunnitellut tupakkaveron kiristystä, jolloin tupakka-askin hinta nousee nykyisestä noin kahdeksasta eurosta 9,80 euroon. Tuntuva korotus saattaa lisätä ulkomailta tuotavan tupakkatuotteiden määrää.

Mielikuvituksellisia keinoja

Suomeen voi ulkomailta tuoda tupakkaa verottomasti kerrallaan 200 savuketta eli yhden kartongin verran. Mikäli matka suuntautuu EU:n ulkopuoliseen maahan, tulee matkan kestää vähintään vuorokauden. Siksi savukkeita ei voi verotta tuoda esimerkiksi Itä-Suomesta Venäjälle suuntautuvien muutaman tunnin mittaisten autontankkausmatkojen yhteydessä.

Jos Venäjältä Suomeen tulevalla on pieni määrä savukkeita, esimerkiksi ylimääräinen kartonki, otetaan ne rajalla pois ja sakko kirjoitetaan suoraan maahantulon yhteydessä. Jos verohyöty on merkittävä, siirtyy asia tullin tutkintaosastolle. Esitutkinnan jälkeen asia siirretään syyttäjälle syyteharkintaan. Laittomasti tupakkaa tuovat sekä suomen että venäjän kansalaiset.

Sunnitellun tupakkaveron korotuksella voidaan odottaa olevan vaikutusta myös savukkeiden maahantuontiin.

— Veronkorotuksilla on aina pientä merkitystä, mutta on eri asia, näkyykö se sitten enemmän laillisena tuomisena vai salakuljetuksena. En usko, että mitään salakuljetuspiikkiä tulee yhtäkkiä, arvioi tutkinnanjohtaja Olli Aalto.

Takavarikoituja tupakoita löytyy Nuijamaan raja-asemalta useasta paikasta. Takavarikoiduista kartongeista kirjoitetaan sakkoja suoraan maahantulon yhteydessä. Silva Laakso / Yle

Laillisesti tuotujen savukkeiden määrää Tulli ei tilastoi. Laittomasta tuonnista tilastoon päätyvät rajalla kiinnijääneet.

— Isompia tapauksia, joissa yritetään tuoda joitain satoja kartonkeja, tulee muutamia kuukaudessa. Pienempiä, joissa määrät ovat kymmenissä, tulee muutama viikossa. Tullin haltuun jää keskimäärin miljoona savuketta eli noin 5000 kartonkia vuodessa, Aalto kertoo.

Keinot laittomaan maahantuontiin ovat mitä mielikuvituksellisimpia. Isoimmat lastit piilotetaan useimmiten auton rakenteisiin bensatankista lähtien.

— Kaikki tyhjät paikat, mitä autoissa on, on tähän mennessä käytetty. Yksi erikoisempi on se, kun auton renkaisiin piilotetaan savukkeita. Se tuntuu erikoiselta ja paljon vaivaa vaativalta, Aalto kertoo.

Salakuljettajia löytyy laidasta laitaan. On turisteja, jotka ahneuksissaan yrittävät tuoda enemmän kuin on sallittua, mutta on myös niitä, jotka elättävät itsensä salakuljetuksella.

Varastokontissa on takavarikoituja tavaroita ja tupakkatuotteita. Silva Laakso / Yle

Tullimiehen kokemusta ja tuuria

Aalto ei usko, että tupakan hinnanmuutos vaatii Tullilta erillistä varautumista. Isossa roolissa on työntekijöiden kokemus.

— En usko, että on tarvetta sellaiselle. Savukkeita on aina katsottu tarkkaan rajatarkastuksissa. Ihan normaalin valvontatyön avulla laittomuudet muutenkin pyritään paljastamaan. Jokaista autoa ei tarkisteta, mutta riskianalyysia tehdään, sanoo Aalto.

Perinteisen rajavalvonnan lisäksi tullia työllistävät myös esimerkiksi laittomuuksien tilaaminen netistä ja nuuskan suosion lisääntyminen.

Tilastokeskuksen mukaan nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorissa ikäryhmissä. 20—64-vuotiaissa miehistä 5 prosenttia käytti nuuskaa vuonna 2017. Naisissa luku oli noin prosentti. Tupakoitsijoita 20—64-vuotiaissa miehissä oli 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia.

Nuuska ei näyttele merkittävää roolia rajalla, mutta sitä käytetään yhä enemmän myös Itä-Suomessa ja se työllistää myös Tullia. Silva Laakso / Yle

Nuorten tupakointi on vähentynyt reilusti. Vuonna 2005 16-vuotiaista pojista tupakoi 23 prosenttia ja tytöistä 27 prosenttia. Vuonna 2017 luvut olivat seitsemän ja kuusi prosenttia.

Nuuskaa tuodaan Suomeen Ruotsista, mutta sitä käytetään Itä-Suomea myöten. Tutkinnassa on sekä nuuskan salakuljetusta että välitystä.

Laittomia lääkkeitä, huumausaineita ja hormoneja tilataan netin välityksellä suoraan kotiin.

— Ihmiset tilaavat netistä ja maksavat bitcoineilla, ja sitten paketti tulee laillisen postin mukana pääsääntöisesti Euroopan maista, Aalto kertoo.