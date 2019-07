Kyläkaupan asiakasvirrat houkuttivat: Alavus siirsi kaupungintalon heinäkuuksi Tuurin kauppakeskukseen

Tuurin kyläkaupan asiakasvirrat halutaan saada piipahtamaan myös kauppakeskuksen yhteydessä olevalla Pop up -kaupungintalolla.

Tuurin kyläkaupan asiakasvirrat halutaan saada piipahtamaan myös kauppakeskuksen yhteydessä olevalla Pop up -kaupungintalolla. Tuomo Rintamaa/Yle

Kaupunki halusi hyödyntää kyläkaupan asiakasvirrat markkinoinnissaan ja avasi kauppakeskukseen pop up -palvelupisteen.

Suuri osa Suomen kunnista supistaa kesän kiivaimpina lomaviikkoina palvelut minimiin. Kunnantalojen ovet pannaan säppiin ja pakolliset toiminnot hoidetaan, mutta moni asia saa odottaa elokuuta ja paluuta arkeen.

Poikkeuksen tekee Alavus, joka on siirtänyt kaupungintalonsa heinäkuun ajaksi Tuuriin Veljekset Keskisen kyläkaupan yhteyteen.

Kolmen viikon perinteinen kaupunginviraston kesäsulku lomien keskittämisen aikaan vaihtui pop up -palvelupisteeksi vilkkaaseen kauppakeskukseen.

– En ole kuullut, että mikään muu kunta tai kaupunki olisi tällaista tehnyt, sanoo joulukuussa Alavuden kaupunginjohtana aloittava Liisa Heinämäki.

Pop up -kaupungintalolla voi asioida normaaliin tapaan, muun muassa jättää lomakkeita ja kysellä ajankohtaisista asioista.

Heinämäki iloitsee siitä, että Alavuden kaupungin päättäjät halusivat pitää kaupungin virastoja auki myös kiivaimpaan loma-aikaan.

– Tässä on sitä henkeä, mitä kunnissa pitäisi olla. Kunnat ovat asukkaitaan varten ja jatkossa kuntien merkitys on yhä enemmän siinä, minkälaista elinympäristöä ne asukkailleen luovat.

Kyläkaupan asiakasvirrasta uutta asukaspotentiaalia

Alavuden kaupunki haluaa hyödyntää lomakauden ajan kyläkaupan asiakasvirtaa kaupungin markkinoinnissa ja tunnetuksi tekemisessä.

– Halusimme antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden asioida myös heinäkuussa. Lisäksi Tuurin kauppakylä on Suomen suurin nähtävyys ja halusimme hyödyntää asiakasvirtaa, Alavuden kaupungin viestintäsihteeri Hanna Lassila sanoo.

Kyläkaupan ruokapuodin edustalla olevaan hirsitaloon siirtyneessä kaupungintalossa voi saada apua vaikka rakennusluvan hakemiseen.

– Rakennusluvan haku verkossa voidaan täällä laittaa alulle. Kaikkia asioita saadaan täällä vietyä eteenpäin, Lassila vakuuttaa.

Tuleva kaupunginjohtaja Heinämäki on pitänyt kotiaan Alavuden Töysän Kitulassa, vaikka työ muun muassa valtionhallinnossa on tarjonnut työpaikan pääkaupunkiseudulla. Viikonloput ja loma-ajat hän on kuitenkin viettänyt tiiviisti Alavudella.

– Kesäasuminen alkaa liudentua etätöiden tekemiseen, jolloin se ei ole enää kesäasumista vaan osa-aikaista asumista. Alueen hyvät verkkoyhteydet saattavat yllättää monet. Esimerkiksi työasunnossani Etu-Töölössä on huomattavasti huonommat verkkoyhteydet kuin täällä Alavudella, Heinämäki sanoo.

Pop up -kaupungintalo saa kiitosta paikalla käyneiltä kaupunkilaisilta.

– Tämä on loistava idea, yleensä heinäkuussa kaikki on kiinni, mutta nyt voidaan asioita viedä eteenpäin. Aina on joku ihminen joka vastaa, eikä mikään automaatti. Siitä minä tykkään, alavutelainen Jorma Sepponen sanoo.