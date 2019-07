Monimiljonääri Epstein sai syytteet seksikaupasta – houkutteli alaikäisiä seksuaalisiin tekoihin ja maksoi uhreille uusien tyttöjen löytämisestä

66-vuotiaan Epsteinin epäillään hyväksikäyttäneen alaikäisiä tyttöjä Floridassa ja New Yorkissa.

New Yorkissa syyttäjät ovat kertoneet lisää yksityiskohtia investointipankkiiri Jeffrey Epsteinin vastaan nostetuista syytteistä.

Epstein otettiin kiinni sunnuntaina epäiltynä alaikäisten tyttöjen seksuaalisista hyväksikäytöistä kiinteistöillään Floridassa ja New Yorkissa. Epsteinin epäillään maksaneen tytöille seksuaalisista teoista ja epäillyistä uhreista nuorimmat ovat olleet 14-vuotias.

Syyttäjien mukaan Epstein on tarkoituksellisesti houkutellut alaikäisiä ja tiennyt tyttöjen olleen alle 18-vuotiaita. Jotkin tytöt olivat kertoneet ikänsä Epsteinille, sanovat syyttäjät. Syyttäjien mukaan uhreja on ollut kymmeniä.

Aiemmin Epstein on kiistänyt syytökset. Hän on vedonnut siihen, että hän ei ole tiennyt tyttöjen ikää ja teot on tehty uhrien kanssa yhteisymmärryksessä.

Epsteiniä voi odottaa jopa 45 vuoden vankilatuomio.

Häntä ei vapautettu maanantaina odottamaan oikeudenkäyntiä, sillä syyttäjien mukaan Epsteinillä olisi varoja ja mahdollisuus paeta maasta.

Epstein tiettävästi omistaa yhden Manhattanin suurimmista asunnoista (noin 1950 neliömetriä). New York Times (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa naapureiden ottaneen kuvia sunnuntaina, kuinka poliisi oli avannut asunnon monta metriä pitkät puuovet sorkkaraudalla.

Lisämaksu uusista tytöistä

Syytteiden mukaan Epstein houkutteli alaikäiset antamaan hierontoja osittain alasti tai kokonaan alasti. Epsteiniä epäillään myös muunlaisista seksuaalisista teoista kuten koskettelusta.

Syytteiden mukaan Epstein oli maksanut epäillyistä teoista satoja dollareita käteisellä.

Lisäksi Epstein oli maksanut tytöille uusien tyttöjen houkuttelemiseksi hänen luokseen. Syyttäjien mukaan Epstein halusi pitää uusien uhrien virran tasaisena.

Syytteiden mukaan kolme työntekijää, joista yksi Manhattanilla ja kaksi Palm Beachilla, ovat järjestäneet osan tapaamisista Epsteinin kanssa.

New York Magazine (siirryt toiseen palveluun) kertoo myös, että uhreja on Miami Heraldin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nyt jo tullut lisää. Lukumäärä lähentelee kahdeksaakymmentä.

Todistajien mukaan tyttöjä olisi haettu myös ympäri maailmaa.

Kenen nimi vielä esiin?

Yhdysvalloissa tapauksesta kuohuttavan tekee se, että Epstein on kaveerannut poliitikkojen ja kuninkaallisten kanssa ja on ollut aiemminkin vastaavanlaisten rikosepäilyjen kohteena. Hänen tuttavapiiriinsä ovat kuuluneet muun muassa presidentti Donald Trump, entinen presidentti Bill Clinton ja prinssi Andrew.

Miami Heraldin julkaiseman Epsteiniin keskittyneen artikkelisarjan mukaan presidentti Trumpin hallinnon työministeri Alex Acosta hoiti aikoinaan Epsteiniin liittyvän tapauksen niin, että Epstein vältti pitkän vankilatuomion.

Vuonna 2007 Epstein tunnusti syyllisyytensä alaikäisten prostituutiota koskeviin rikoksiin ja hänet merkittiin seksuaalirikollisten rekisteriin Floridassa. Vastineena tunnustuksestaan hän sai lievän tuomion ja pystyi jatkamaan työntekoa 13 kuukauden vankeustuomionsa ajan.

Epstein maksoi tuolloin alaikäisille uhreilleen korvauksia.

Muun muassa CNN (siirryt toiseen palveluun) ja New York Magazine (siirryt toiseen palveluun) ovat nyt vaatineet Acostaa eroamaan ministerin pestistään.

New York Magazine uskoo myös, että tapaus tulee koskettamaan Trumpia, sillä Trumpin tiedetään liikkuneen aikoinaan Epsteinin kanssa. Tosin Trump on viime aikoina etäännyttänyt itseään Epsteinistä.

Trump saattaa myös lopulta päättää armahdetaanko Epstein.

Lähteet: Reuters, AP