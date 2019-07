Pori Jazzin pääkonsertit vetävät eniten väkeä pääkaupunkiseudulta – "Monilla kävijöillä pitkä perinne"

Porin jazzfestivaalin maksullisten pääkonserttien yleisöstä suurin osa on pääkaupunkiseudulta ja Porin seudulta.

Porin jazzfestivaalin maksullisiin pääkonsertteihin tulee suurin osa yleisöstä pääkaupunkiseudulta ja Porin seudulta.

Festivaalin viime kesänä tekemän tutkimuksen mukaan konserttikävijöistä oli pääkaupunkilaisia 27 prosenttia. Heti kannoilla olivat Porin seudulla asuvat 25 prosentilla.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne sanoo, että luvut kuvaavat sitä, että festivaali on ollut profiililtaan valtakunnallinen tapahtuma alusta lähtien.

– Pori Jazz oli maan ensimmäinen festivaali. Se on onnistunut säilyttämään paikkansa. Monilla kävijöilllä on pitkä perinne. Jotkut ovat käyneet täällä alusta lähtien eli taustalla on hyvin pitkä kokemus.

Tampereen ja Turun seudulta tulee tutkimuksen mukaan molemmista noin kymmenen prosenttia pääkonserttikävijöistä.

Tutkimuksen otantana oli noin 1 600 kävijää. Viime kesänä Pori Jazzin maksullisissa konserteissa oli 59 000 kävijää.

Toimitusjohtaja Ranteen mukaan Pori Jazz pyrkii jatkossa kasvattamaan yleisössä etenkin paikkakuntalaisten osuutta.

Viime kesänä Kirjurinluodon jazzpuisto korvasi aiemman Etelärannan jazzkadun. Tapio Pukkila / Yle

Viime kesän uutuutena festivaalilla oli Kirjurinluodon jazzpuisto, joka korvasi Etelärannan jazzkadun.

Jazzpuistossa kirjattiin 285 000 käyntikertaa. Puistossa pidettyjen ilmaiskonserttien osuus oli viime kesänä tapahtuman koko tarjonnasta 57 prosenttia.

Suurin osa festivaalin kävijöistä oli viime vuonna yli 35-vuotiaita.

Tämän kesän kymmenpäiväinen Pori Jazz alkaa perjantaina heinäkuun 12. päivänä ja päättyy lauantaina 20. heinäkuuta.

Yleisradio on vahvasti mukana tämän kesän festivaalilla. Yle välittää tunnelmia televisiossa, radiossa ja netissä.