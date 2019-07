Amal Clooney edustaa palkittua ja vainottua filippiiniläistoimittajaa

Ihmisoikeuksiin perehtynyt asianajaja Amal Clooney on mukana lakimiesryhmässä, joka edustaa filippiiniläistä journalistia Maria Ressaa. Ressa on joutunut kuluneen vuoden aikana toistuvasti viranomaisten pidättämäksi kotimaassaan.

Ressa nimettiin viime vuonna aikakauslehti Timen vuoden henkilöksi. Hän johtaa Rappler-nimistä uutissivustoa, joka on kritisoinut Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten huumeidenvastaista sotaa.

– Maria Ressa on rohkea journalisti, joka on joutunut vainon kohteeksi raportoidessaan uutisia ja vastustaessaan ihmisoikeusloukkauksia, sanoo Clooney lontoolaisen asianajotoimiston Doughty Street Chambersin julkaisemassa tiedotteessa.

Maria Ressa Francis R. Malasig / EPA

Filippiinien hallitus on nostanut Ressaa ja Rappleria vastaan lukuisia oikeusjuttuja vuoden 2018 alusta lähtien. Hän on saanut syytteet muun muassa veronkierrosta ja kunnianloukkauksesta. Maria Ressa kommentoi Timelle viime vuonna, että journalistille sodasta raportointi on helppoa verrattuna Filippiinien nykytilanteeseen.

Clooney on aikaisemmin edustanut uutistoimisto Reutersin toimittajia Wa Lonea ja Kyaw Soe Oota, jotka saivat Myanmarissa syyskuussa 2018 seitsemän vuoden vankeustuomion valtiosalaisuuksien paljastamisesta. Pulizer-palkittu kaksikko oli tutkinut turvallisuusjoukkojen ja äärimielisten buddhalaisten tekemiä rohingya-muslimien murhia ja raportoineet niistä. He vapautuivat vankeudesta toukokuussa.

Lisää aiheesta:

Amal Clooney will represent Philippines journalist Maria Ressa (siirryt toiseen palveluun)

"Toimittajamme näkivät joka yö keikoillaan keskimäärin kahdeksan ruumista" – Palkittu journalisti ei vaikene Filippiinien huumesodasta

Presidenttiä kritisoinut toimittaja saa nyt kunnianloukkaussyytteen Filippiineillä

Lähteet: AFP