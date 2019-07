Punaviini maistuu kylmänä kesäpäivänä paremmin kuin kevyt ja raikas kuohuviini – mökkipaikkakunnilla odotellaan parempia juomasäitä

Eri juomien myynti on takkuillut epävakaisten säiden vuoksi mökkipaikkakunnilla. Perinteiset tottumukset kesäjuomien suhteen näyttävät kuitenkin olevan ennallaan.

Esimerkiksi Turun saariston mökkipaikkakunta Kustavissa olut pitää pintansa ykkösenä, kertoo Sale Majakan myymäläpäällikkö Kari Pohjantähti.

– Ei se maailma suuremmin ole muuttunut. Uuden alkoholilain myötä myös lonkeron myynti on tosin jonkin verran kasvanut.

Virvoitusjuomien myynti sen sijaan on jäänyt Kustavissa tänä kesänä vähäiseksi koleiden säiden vuoksi.

Sama viesti kuuluu Etelä-Savossa sijaitsevalta Sulkavalta. K-Market Wiljamin kauppias Heikki Kolehmainen sanoo, että epävakaiset säät näkyvät selkeästi myös alkoholimyynnissä.

– Ei ole tullut vielä hellekesän myyntiä, ja tämän takia luontainen kysyntä on jäänyt toistaiseksi pieneksi.

Myös Kolehmainen kertoo keskioluen pitäneen paikkansa myyntitilastojen ykkösenä, mutta alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä on Hietasen kauppaan tullut uusi suosikki.

– Perinteinen vahva lonkero on ollut selkeä villitys koko puolentoista vuoden ajan, kun se on kaupoissa ollut myynnissä.

Sen sijaan makeat siiderit eivät ole hänen mukaansa olleet kysyttyjä. Toisaalta kauppias uskoo tämänkin tasaantuvan lämpimämpien ja tasaisempien säiden tullessa.

Ostoskoriin napataan yhä useammin pienpanimo-olut tai alkoholiton vaihtoehto

Alkon myyntitilastoista selviää, että kesällä suositaan raikkaita ja kevyitä juomia. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Myös Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo sään vaikuttavan todella paljon eri juomaryhmien myyntiin. Trendit ovat kuitenkin hänen mukaansa pysyneet samana tänäkin kesänä säistä riippumatta.

– Kesäaikaan roseviinit, kuohuviinit sekä kuohuviinipohjaiset drinkit ovat olleet kovassa suosiossa.

Epävakaisen kesän takia hän mainitsee punaviinien olevan suosittuja, kun taas lämpimillä säillä ihmiset suosivat kevyitä ja raikkaita juomia.

Vaikka olut on edelleen ykkössuosikki, sen kulutus on vähentynyt viime vuosien aikana, selviää Panimoliiton tilastoista (siirryt toiseen palveluun). Tämä näkyy myös kesäisissä juomatottumuksissa. Nyt on trendikästä panostaa määrän sijaan laatuun.

– Olutkulttuuri vahvistuu Suomessa, mikä näkyy siinä, että oluen juominen on monen kohdalla vaihtunut ennemminkin erilaisten käsityöläisoluiden maistelemiseksi, kertoo Panimoliiton viestintäpäällikkö Essi Lindqvist.

Yhä useampi myös valitsee kesäjuomaksi alkoholittoman oluen.

– Määrällisesti alkoholittomia oluita myydään edelleen aika vähän alkoholillisiin verrattuna, mutta suosio kasvaa ripeää tahtia, Lindqvist kertoo.

Lue lisää:

Uusi alkoholilaki ei lisännytkään kulutusta – Syy oli vahvan oluen ja lonkeron hinta

Ykkösolut elää uutta renessanssia: Känni ei ole enää cool, siksi yhä useampi valitsee matala-alkoholillisen oluen