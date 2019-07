Monacon skandaaliprinsessa Stephanie löysi rauhan sirkuksesta – 80-luvun ura laulajana ja uimapukusuunnittelijana on muisto vain

1980- ja 1990-luvuilla juorulehtien kansia vähän väliä koristanut Monacon prinsessa Stephanie on seestynyt hyväntekeväisyystyötä tekeväksi kuninkaalliseksi. Samalla toinen toistaan räikeämmät skandaaliotsikot ovat vaihtuneet poseerauksiin värikkäiden sirkustyöntekijöiden kanssa.

Prinsessa Stephanie sai tammikuussa 2017 käsisuudelman sirkustirehtööri Petit Gougoulta. Vieressä isoveli ruhtinas Albert II. Eric Gaillard / EPA

Yksi 54-vuotiaan Stephanien tehtävistä on vastata vuosittain järjestettävästä Monte Carlon kansainvälisestä sirkusfestivaalista. Hän suunnittelee festivaalin ohjelmiston ja valitsee esiintyjät.

Varmimmin prinsessa Stephanien näkeekin nykyisin julkisuudessa, kun kansainväliset kuvatoimistot julkaisevat vuosittain tammikuussa kokoelman valokuvia, joissa Stephanie esiintyy Monte Carlon festivaaleilla sirkustaiteilijoiden ja sirkuseläinten seurassa.

Monacon prinsessa Stephanie (keskellä valkoisessa paidassa) poseerasi tammikuussa 2019 yhdessä sirkustaiteilijoiden kanssa Monte Carlon sirkusfestivaalien yhteydessä. Stephanie vastaa festivaalin ohjelmistosta. Sebastien Nogier / EPA

Stephanie puolustaa eläinten oikeuksia ja sirkusta

Eläintensuojelijana tunnettu Stephanie on julkisuudessa joutunut puolustelemaan osallistumistaan sirkusesitysten järjestämiseen. Prinsessa on kommentoinut haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), etteivät eläinten oikeudet ja eläinten esiintyminen sirkuksessa ole yhteensovittamaton asia.

Merileijona hieroi tuttavuutta prinsessa Stephanien kanssa Monacossa tammikuussa 2017. Olivier Anrigo / EPA

Hän on perustellut kantaansa sillä, ettei sirkusfestivaalin eläimiä ole vangittu luonnosta. Lisäksi hän on painottanut sitä, kuinka eläinten elinolosuhteista pidetään hyvää huolta.

– Eläimet ovat kouluttajilleen kuin lemmikkejä. Ne eivät pärjäisi vapaudessa, Stephanie on selittänyt.

Aids-uhrien väsymätön auttaja

Prinsessan aika kuluu myös hyväntekeväisyystyössä. Hän on muun muassa aidsin vastaista työtä tekevän järjestön Fight Aids Monacon (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtaja.

Stephanie on myös useiden muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen ja yhdistysten, muun muassa Monacon nuorisokeskuksen ja nimeään kantavan aktiivisuuskeskuksen, puheenjohtaja.

Prinsessa Stephanie osallistui joulukuussa 2013 hyväntekeväisyyshuutokauppaan, jossa myytiin hänen edesmennyttä äitiään, ruhtinatar Gracea esittävä maalaus. Eric Gaillard / EPA

Stephanie on esiintynyt aids-työnsä vuoksi myös kansainvälisillä areenoilla.

Vuonna 2006 hän puhui YK:n aids-kokouksessa ja samasta vuodesta lähtien hän on toiminut YK:n aids-ohjelman UNAIDS:n hyväntahdonlähettiläänä.

Vuonna 2010 Stephanie vihki Ranskan Carpentrasissa Maison de Vien eli Elämän talon, joka on hiv-tartunnan saaneille ja aidsia sairastaville tarkoitettu lepokoti. Monacon hovin mukaan ajatus lepokodin perustamisesta oli prinsessa Stephanien.

Stephanie itse on todennut, että prinsessana hän kokee velvollisuudekseen jatkaa vanhempiensa ruhtinas Rainierin ja ruhtinatar Gracen työtä monacolaisten palvelemisessa.

Monacon ruhtinasperhe kelkkaili yhdessä Sveitsissä vuonna 1966. Kuvassa ruhtinatar Grace, prinsessa Stephanie, ruhtinas Rainier, prinssi Albert ja prinsessa Caroline.

– Nyt kun vanhempamme eivät enää ole täällä, muodostamme sisareni, veljeni Albertin ja Charlenen (Albertin puolison) kanssa hyvän joukkueen, Stephanie on todennut Le Figaro -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Ruhtinatar Grace kuoli vuonna 1982 auto-onnettomuudessa, jossa myös 17-vuotias Stephanie oli mukana. Ruhtinas Rainier III kuoli keuhkokuumeeseen vuonna 2005.

Prinsessa Stephanie Marie Elisabeth Syntynyt 1.2.1965 Vanhemmat: Ruhtinas Rainier III (1923–2005) Ruhtinatar Grace (1929–1982) Sisarukset: Ruhtinas Albert II (14.3.1958) Prinsessa Caroline (23.1.1957) Lapset: Louis Ducruet (26.11.1992) Pauline Ducruet (4.5.1994) Camille Gottlieb (15.7.1998) Puolisot: Daniel Ducruet 1995–1996 Adans Lopez Peres 2003–2004

Aviomiehinä henkivartija ja akrobaatti

Stephanien yksityiselämästä ei enää viime vuosina ole saatu skandaaliuutisia aikaan. Aiempina vuosina niitä on riittänyt sitäkin enemmän.

Lehtitietojen mukaan Stephanie seurusteli nuorena niin kilpa-autoilija Paul Belmondon, näyttelijä Anthony Delonin kuin näyttelijä Rob Lowenkin kanssa. 1980-luvun suhdespekulointi oli kuitenkin hillittyä verrattuna siihen millaisia otsikoita 1990-luvulla sikisi.

Vuonna 1995 prinsessa Stephanie avioitui henkivartijanaan aiemmin työskennelleen Daniel Ducruetin kanssa. Pari erosi jo seuraavana vuonna.

Suuri skandaali syntyi, kun Stephanie rakastui henkivartijaansa Daniel Ducruet'iin. Pariskunta sai kaksi lasta, vuonna 1992 syntyneen Louisin ja vuonna 1994 syntyneen Paulinen.

Vuonna 1995 solmittu avioliitto päättyi eroon jo seuraavana vuonna, kun paparazzit kuvasivat rakastajattaren kanssa kuherrelleen Daniel Ducruet'n ja kuvat levisivät juorulehtiin Suomessa asti.

Prinsessa Stephanie juhli 19. marraskuuta 2018 Monacon kansallispäivää yhdessä lastensa Louis Ducruet'n ja Pauline Ducruet'n kanssa. Sebastien Nogier / EPA

Eronsa jälkeen Stephanie rakastui toiseen henkivartijaansa. Suhteesta Jean Raymond Gottliebin kanssa syntyi vuonna 1998 tytär Camille Gottlieb.

Stephanie on julkisuudessa kertonut lastensa olevan elämänsä tärkein asia.

– Halusin, että heillä on jalat maassa ja kunnon arvot. Halusin heidän saavan jotain sellaista, jota minulla ei heidän iässään ollut: nimettömyyden, Stephanie on kertonut kasvatusperiaatteistaan Le Figaro -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Prinsessa Carolinen tytär prinsessa Alexandra (vasemmassa reunassa) ja prinsessa Stephanien tyttäret Pauline Ducruet ja Camille Gottlieb osallistuivat toukokuussa 2015 serkkujensa prinsessa Gabriellan ja prinssi Jacquesin kastejuhlaan Monacon katedraalissa. Sebastien Nogier / EPA

Stephanie lähti lapsineen sirkuksen matkaan

Vuonna 2001 Stephanie yllätti jälleen kerran kuninkaallisia seuraavat piirit, kun hän liittyi lapsineen sirkuskaravaaniin.

Yllättävän elämänmuutoksen taustalla oli suhde norsunkouluttaja Franco Knien kanssa. Suhde ei kestänyt kauan, mutta pian Stephanie rakastui uuten sirkustaiteilijaan.

Toisen avioliittonsa prinsessa Stephanie solmi vuonna 2003 portugalilaisen sirkusakrobaatin Adans Lopez Peresin kanssa. Tämäkään liitto ei kestänyt, vaan pari erosi jo vuonna 2004.

Monacon ruhtinas Albert II (oikealla), prinsessa Stephanien tytär Pauline Ducruet, prinsessa Stephanie, prinsessa Stephanien poika Louis Ducruet ja tämän kihlattu Marie Chevallier Monte Carlon sirkusfestivaaleilla tammikuussa 2019. Yann Coatsaliou / EPA

Ranskalaisen Point de vue -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Stephanien tytär Camille on kertonut prinsessan lasten kutsuvan itseään kolmeksi muskettisoturiksi. Suhdettaan äitiinsä ja isäänsä Camille on verrannut keuhkoihin, joita ilman hän ei pystyisi elämään. Stephanieta Camille on kehunut mallikelpoiseksi äidiksi.

Camille esittelee elämäänsä Instagramissa (siirryt toiseen palveluun). Myös sisar Pauline (siirryt toiseen palveluun) ja veli Louis (siirryt toiseen palveluun) päivittävät Instagram-tileilleen välähdyksiä yksityiselämästään.

Uimapukusuunnittelijasta levylaulajaksi

1980-luvulla prinsessa Stephanie etsi paikkaansa maailmassa ja ehti kokeilla useampaa kuninkaalliselle epätavallista uravaihtoehtoa.

Vuodet 1983–1984 Stephanie oli harjoittelijana Christian Diorin muotitalossa muotisuunnittelija Marc Bohanin ohjauksessa. Oppimiaan taitoja prinsessa hyödynsi vuosina 1985–1987, jolloin hän suunnitteli Pool Position -nimen saaneen uimapuku- ja uima-asukokoelman.

Prinsessasta laulajaksi muuntautunut Stephanie esitteli taitojaan vuonna 1991. Sylent Press / AOP

80-luvulla Stephanie työskenteli myös mallina, ja poseerasi muun muassa Ellessä ja Saksan Voguessa.

Helmikuussa 1986 oli Stephanien seuraavan urakokeilun vuoro, kun hän julkaisi tuottamansa singlelevyn. Ranskankielinen single Ouragan (siirryt toiseen palveluun) ja englanninkielinen versio Irresistible (siirryt toiseen palveluun) osoittautuivat maailmanlaajuiseksi menestykseksi. Pelkästään Ranskassa singleä myytiin miljoona kappaletta (siirryt toiseen palveluun).

Prinsessa Stephanie johtamansa Fight Aids Monacon hyväntekeväisyysgaalassa heinäkuussa 2012. Sebastien Nogier / EPA

Syyskuussa 1986 oli kokonaisen albumin vuoro. Besoin-levy myi maailmanlaajuisesti 1,5 miljoonaa kappaletta ja Stephanien musiikkia arvioitiin Suomessa muun muassa Hittimittari-ohjelmassa.

Seuraavaa levyä saatiin odottaa heinäkuuhun 1991 asti. Stéphanie-levyn vastaanotto oli pettymys, ja prinsessa lopetti musiikkiuransa siihen.

Monacon hovin sivuilla (siirryt toiseen palveluun) Stephanien musiikkiura loistaa jostakin syystä poissaolollaan, vaikka tämän kiinnostuksenkohteita ja työtehtäviä siellä muuten tarkkaan käydäänkin läpi.

Prinsessa Stephanie juhli sisarensa Carolinen kanssa veljensä ruhtinas Albertin ja ruhtinatar Charlenen häitä heinäkuussa 2011. Eric Gaillard / EPA

Tytär Pauline on seurannut äitinsä jälkiä muotisuunnittelijana. Tänä kesänä hän esitteli ensimmäisen asukokoelmansa Pariisin muotiviikoilla, uutisoi Hola!-lehti (siirryt toiseen palveluun). Ylpeä Stephanie seurasi muotinäytöstä eturivistä. Myös Paulinen isä, Stephanien ex-mies Daniel Ducruet nähtiin yleisössä.

– En näe itseäni kapinallisena, mutta se riippuu tietysti siitä mitä pidetään normaalina. Tärkeintä on olla tyytyväinen tekemiinsä päätöksiin, prinsessa Stephanie on kommentoinut elämäänsä Hello-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).