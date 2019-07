Mustien autojen saattueet jumittavat liikennettä Washingtonissa – 45 auton kolonna voi kuitenkin olla pelkkää hämäystä

WASHINGTON Hälytysajoneuvojen korvia vihlova ääni pysäyttää liikenteen. Kadunkulmaan ilmestyy poliisi, joka viittoo autojonoa odottamaan hievahtamatta, kunnes sivukatua lähestyvä autosaattue on ajanut ohi.

Moottoripyöräpoliisin johtamassa saattueessa kaahaa mustia katumaastureita. Kyydissä on kiireisiä arvovieraita.

Washington D.C:ssä vieraileva pääsee suurella todennäköisyydellä todistamaan tällaista näytelmää, jos sattuu liikkumaan 16. ja 20. katujen välisellä alueella. Esityksiä voi välillä nähdä useita päivässä.

Vierailija jää miettimään, kuka auton tummennettujen lasien takana mahtoi istua? Oliko kolonnassa peräti presidentti Donald Trump?

Arvovieraita kuljettavat mustat autot ovat yleinen näky Washingtonissa. Nina Svahn

Samaa hän voi pohdiskella pällistellessään sinitaivaalle. Valkoisen talon takapihalta nouseva helikopteri tyhjentää pääkaupungin ilmatilan hetkeksi muulta liikenteeltä. Muuten taivaalla näkee yhtenään matkustajakoneita, joko laskeutumassa Potomac-joen takana Virginian puolella sijaitsevalle Ronald Reagan -lentokentälle tai nousemassa siltä.

Valkoisen talon pihalta nousevat tummanvihreät helikopterit ovat Air Force 1 -mallisia, mutta niitä on eri kokoisia ja ne kuljettavat kaikenlaisia arvovieraita. Ei siis pelkästään Trumpia ja hänen perhettään.

Supervallan pääkaupunki on täynnä nippelitietoa, jolla voi päteä tietokilpailussa tai brassailla sopivassa seurassa.

Valkoista taloa voi ihmetellä moottoriliikenteeltä suljetulta Pennsylvania Avenuelta tai takapihan puolelta. Huomio kiinnittyy katolle, jossa väijyy mustapukuisia, raskaasti aseistettuja salaisen turvallisuuspalvelun ihmisiä.

Pennsylvania Avenuella on pysähtyneenä kaupungin poliisin auto, koska katu kuuluu Washingtonin kaupungin virkavallan hallinnoimaan alueeseen. Kadun toisella puolella sijaitseva Lafayette-puisto taas on polkupyörällä liikkuvien puistopoliisien toimialuetta.

Mellakoiva mielenosoittaja saattaa joutua salaisen palvelun, Washingtonin poliisin tai puistopoliisin putkaan sen perusteella, missä kohtaa katua sattuu pidätyshetkellä seisomaan.

Valkoinen talo. Nina Svahn

Valkoista taloa katsoessa ei uskoisi, että siinä on 132 huonetta, 35 kylpyhuonetta ja 28 takkaa. Rakennuksen kuudesta kerroksesta kolme on maanpinnan alapuolella. Alimman kerroksen keittiössä valmistetaan ateriaa valtiovieraalle, jonka kunniaksi tarjottavalla päivällisellä on neljä kattausta.

Juhla-ateria on vieraan oman maan herkkua amerikkalaisella tyylillä valmistettuna. Tämä niin sanottu ”Tip of the hat” voisi Suomen osalta tarkoittaa vaikkapa karjalanpaistia amerikkalaisilla kastikkeilla. Pääkokki on perfektionisti, joka lykkää uunin päälle vasta, kun on ensin paistanut kaiken mielessään 15–20 kertaa.

Jos Valkoisen talon koko ihmetyttää, vielä vaikeampi on uskoa sitä vastapäätä sijaitsevan valtion vierastalon todellista kokoa. Vierastalo Blair House erottuu punatiilisten rakennusten keskellä valkoisella kapealla julkisivullaan.

Valtion vierastalo Blair House sijaitsee Valkoista taloa vastapäätä. Nina Svahn

Blair House ulottuu pitkulaisena syvälle korttelin sisään. Siinä on käytännössä neljä toisiinsa liitettyä asuntoa, joissa on yhteensä 110 huonetta reilun 6 500 neliömetrin kokoisella alueella.

Vierastaloon pääsee vain presidentin kutsumana. Suomalaisista siellä majoittui viimeksi presidentti Tarja Halonen huhtikuussa 2002.

Washingtonin kaduilla kaahavat mustien autojen kolonnat tuovat usein vieraita juuri Blair Houseen.

Mistä sitten tietää, onko saattuessa myös Trump?

Presidenttiä kuljettaa yleensä musta katumaasturi-Cadillac, jota kutsutaan Pedoksi. Sen kojelaudassa liehuu kaksi pientä Yhdysvaltain lippua. Vauhdissa vaikeasti havaittava pieni rekisterinumero on 001.

Yhdysvaltain presidentin saattue on aina pidempi kuin muita arvovieraita kuljettavat saattueet. Siinä voi olla jopa 45 autoa, ja jonon jatkeena on yleensä myös ambulanssi.

Tällainen on presidentin kolonna, mutta on myös mahdollista, että näyttävällä saattueella hämätään yleisöä turvallisuussyistä. Kadunvarresta on mahdotonta nähdä pimennettyjen panssaroitujen lasien taakse.

Eli Trumpia Washingtonin kaduilla oikeasti kuljettava auto saattaakin olla yksi niistä, jotka ovat jonossa odottamassa kolonnan ohiajoa.