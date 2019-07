Ei on ei festareillakin – Ilosaarirock kitkee seksuaalista häirintää

Festivaaleilla tapahtuva seksuaalinen häirintä on noussut aiemmin julkisuuteen muun muassa me too -kampanjan yhteydessä. Viime kesänä Helsingin Sanomat teki verkkokyselyn (siirryt toiseen palveluun), johon vastanneista joka kolmas oli kokenut seksuaalista härintää festivaalialueilla. Eniten mainintoja saivat Suomen suurimmat festivaalit.

Asian vakavuus on nyt tiedostettu Ilosaarirockissa, joka on aloittanut uudenlaisen yhteistyön SPR:n kanssa.

Ilosaarirockissa on ensimmäistä kertaa paikalla SPR:n koulutettu tukihenkilö auttamassa seksuaalisen häirinnän uhreja.

Tukihenkilön palkkaamiseen johti viime kesänä tehty kyselytutkimus, kertoo Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.

– Olemme tunnistaneet ongelman jo aiemmin, mutta nyt halusimme erityisesti kiinnittää huomiota tähän asiaan.

Ilosaarirockin vastaavan tuottajan Petri Variksen mukaan seksuaalinen häirintä ei ole pelkästään festivaalien ongelma.

– Kyllähän seksuaalista häirintää tapahtuu esimerkiksi yökerhoissakin. Tämä on meillä enemmän sellaista hienosäätöä, vähättelemättä yhtään yksittäisiä tapauksia. En halua kuitenkaan luoda mitään mörkökuvaa festivaalista.

Jenni kuuntelee ja opastaa

SPR:n vapaaehtoistyöntekijä Jenni Soltin päivystää tulevan viikonvaihteen perjantaista sunnuntaihin Joensuun Laulurinteellä.

Koulutettu tukihenkilö tarjoaa festarikansalle kuuntelevan korvan, keskustelua ja myös käytännön neuvoja. Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä kuka tahansa.

– Pystyn aluksi luomaan sellaisen turvallisen ympäristön ja kuuntelemaan. Riippuu tapauksesta, mutta ihminen voi olla sokissa, vihainen tai hämmentynyt. Hän ei välttämättä ymmärrä, mitä on tapahtunut.

Kuuntelemisen lisäksi tukihenkilö Jenni Soltin auttaa käytännön asioissa ja ohjaa häirinnän kohteeksi joutuneen eteenpäin tarpeen mukaan.

– Voin auttaa esimerkiksi sähköisen rikosilmoituksen tekemisessä, ohjaan jatkoavun piiriin tai sitten tarvittaessa voin lähteä sairaalaan mukaan.

Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis muistuttaa, että toiseen saa koskea vain luvan kanssa. Ari Haimakainen / Yle

Flirtti ei ole kiellettyä

Kesäiset festivaalit ovat kohtaamisten ja rakkauden aikaan. Onko läheinen kanssakäyminen Joensuun Ilosaarirockissa nyt kiellettyä?

– Ei todellakaan. Totta kai voi lähestyä ihmisiä, mutta ketään ei esimerkiksi saa koskea ilman lupaa. Voihan sitä kysyä, että saanko levittää sinulle aurinkorasvaa, ohjeistaa Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis .

Kaikkein tärkeimpänä Petri Varis pitää sitä, että ajattelee jo etukäteen omaa käytöstään ja kommunikoi ihmisten kanssa.

– Nämä ovat toki herkkiä asioita, mutta toivon, että niitä rakkauden kokemuksia tulee myös, kun uskaltautuu puhumaan ja kysymään.

Samoilla linjoilla on llosaarirockiin tukihenkilöksi tuleva Jenni Soltin.

– Seksuaalista häirintää on ollut aina. Nyt se on tehty näkyväksi. Hauskaa ja kivaa pitää olla ja saa olla, mutta se on tehtävä toisen rajoja kunnioittaen.

Jenni Soltin antaa jo etukäteen kiitosta Ilosaarirockin järjestäjille.

– Minusta on todella loistavaa, että Ilosaarirock on ottanut rohkean askeleen, tuo asian oikeasti esille ja puuttuu siihen.

Ilosaarirock alkaa perjantaina Joensuussa ja kestää sunnuntai-iltaan saakka. Viime kesänä festivaaleilla kävi kolmen päivän aikana 65.000 vierasta.