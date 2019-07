Suomen merimuseon katto on vuotanut vuosikausia – Kotka vaatii rakentajalta yli neljän miljoonan euron korvauksia

Kotkan kaupunki on valittanut urakoitsijalle vioista toistuvasti.

Kotkan kaupunki on haastanut Merikeskus Vellamon rakentaneen YIT Oyj:n oikeuteen Vellamon vesikattorakenteissa ilmenneiden pitkäaikaisten vikojen vuoksi.

Kotkan kaupunginhallitus päätti oikeudellisten toimien käynnistämisestä kesäkuussa ja vaatii YIT Oyj:ltä runsaan neljän miljoonan euron vahingonkorvausta.

Merikeskus Vellamon vesikattorakenne on vuotanut valmistumisvuoden 2008 jälkeen ja Kotkan kaupunki on reklamoinut urakoitsijaa toistuvasti. Vuoteen 2017 asti urakoitsija on yrittänyt korjata vuotavaa rakennetta siinä onnistumatta. Vuoden 2017 jälkeen urakoitsija ei ole suostunut toteuttamaan korjauksia.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy on tilannut Sitowise Oy:n korjausrakentamisen asiantuntijoilta selvityksen rakenteen vuotojen syistä.

Selvitystyön yhteydessä havaittiin, että rakenne on toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Sen mukaan toteutus ei vastaa sovittua, hyvää rakentamistapaa ja on riskirakenne. Riskit ovat toteutuneet vuotoina.

Sitowise Oy:n asiantuntijat ovat laatineet laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen Vellamon vesikattorakenteen toteutettujen sekä suunniteltujen rakenteiden eroista, vaurioiden syistä ja mekanismeista sekä vaikutusalueista.

Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen

Kotkan kaupunki ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy ovat neuvotelleet asiasta YIT Oyj:n kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole saavutettu tulosta ja YIT Oyj on kiistänyt urakoitsijalle esitetyt vaateet.

Neuvottelujen osoittauduttua tuloksettomaksi Kotkan kaupunginhallitus päätti kesäkuussa oikeudellisten toimien käynnistämisestä.

Kaupunki vaatii urakasta korvauksia yli neljä miljoonaa euroa. Tämän lisäksi selvittämisestä on tähän mennessä aiheutunut kustannuksia noin 40 000 euroa.