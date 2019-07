Turun ammattikorkeakoulun haamukatsastuksista nostettiin syyte – entistä vastuuhenkilöä epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä

Turun ammattikorkeakoulussa vastuuasemassa ollutta henkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja rekisterimerkintärikoksesta, kertoo syyttäjä.

Syyte liittyy epäiltyihin laittomuuksiin autojen katsastuksissa, joita koulussa on tehty osana ajoneuvo- ja insinööriopintoja. Ammattikorkeakoulu on myöntänyt jo aiemmin, että maahantuontikatsastuksia on tehty sekä lakien että oppilaitoksen omien ohjeiden vastaisesti.

Syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja rekisterimerkintärikoksesta on nostettu yhtä ihmistä vastaan toukokuussa. Hänen toimenkuvaan oppilaitoksessa kuului katsastustoiminta.

Virheellinen toiminta ajoittuu AMK:n mukaan pääosin vuosiin 2010-2017. Sittemmin koulu lopetti katsastustoiminnan.

Juttu sai alkunsa, kun Iltalehti kertoi helmikuussa 2018 (siirryt toiseen palveluun), että maahantuotuja autoja oli merkitty AMK:ssa katsastetuiksi, vaikka ne eivät olleet siellä käyneet.

Asiaa käsitellään oikeudessa näillä näkymin lokakuussa.

Lue lisää:

Haamukatsastukset saivat Turun ammattikorkeakoulun luopumaan katsastustoiminnasta – "Omavalvonnassamme on tässä kohtaa ollut puutteita"

Turun AMK:n katsastustoiminnan epäselvyydet poliisitutkintaan