Helsingin Arabianrannan henkirikoksesta on nostettu murhasyyte – eno puukotti seitsemänvuotiasta jouluaattona

Helsingin Arabianrannassa jouluaattona tapahtuneesta henkirikoksesta on nostettu murhasyyte, kerrotaan STT:lle Helsingin käräjäoikeudesta.

Asiaa käsitellään oikeudessa ensi viikon tiistaina.

Henkirikoksen uhri oli seitsemänvuotias poika, ja rikoksesta epäilty on hänen vuonna 1982 syntynyt enonsa. Poliisi kertoi tutkinnan valmistuessa, että teräaseella tehty henkirikos oli impulsiivinen teko.

– Esitutkinnan aikana ei ole tullut mitään viitteitä esimerkiksi kunniaväkivallasta tai muusta ulkopuolisesta vaikuttamisesta, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisista tiedotteessa kesäkuussa.

Epäilty on ollut mielentilatutkimuksessa. Esitutkinnassa hän tunnusti surmanneensa lapsen. Hän kertoi kuulustelussa harhoistaan, jotka hänen mukaansa myötävaikuttivat tekoon.

Mies kaappasi lapsen takaisin asuntoon ja muut jäivät ulkopuolelle

Mies oli tapahtumailtana ollut vieraana uhrin kodissa Helsingin Brysselinkadulla. Paikalla oli kaksi muuta aikuista ja toinen alaikäinen lapsi.

– Perheen lapset ovat olleet jo nukkumassa, ja epäillyn lisäksi kaksi muuta asunnossa ollutta aikuista ovat katsoneet televisiota, kertoi tutkinnanjohtaja Kanth joulukuussa vangitsemisistunnon päätteeksi.

Ilta sujui Kanthin mukaan hyvin rauhallisesti ja poikaan kohdistunut väkivalta alkoi yllättäen. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus pahoinpitelystä, ja paikalle hälytettiin ambulanssi, jota asunnossa olleet menivät odottamaan rappukäytävään.

– Avun hälyttämisen aikana on siirrytty portaisiin odottamaan apua, mistä epäilty on saanut uhrin takaisin haltuunsa, jolloin on palattu asuntoon. Muut ovat jääneet oven ulkopuolelle.

Poika oli vielä elossa, kun epäilty vei hänet asuntoon takaisin, Kanth sanoi. Avun saavuttua paikalle poikaa ei kuitenkaan ehditty pelastaa.

– Poika on todettu kuolleeksi heti tapahtumapaikalla, Kanth sanoi.

