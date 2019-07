Yrittäjäpariskunnan kahden vuoden urakka huipentuu: "Tupaantuliaiset, joihin odotetaan yli 100 000 vierasta"

Tummanharmaa ulko-ovi työntyy auki. Esiin pistävät Anne Hasun hymyilevät kasvot.

– Tässä tämä nyt vihdoin on, hän esittelee kääntyessään kävelemään pitkin eteistä.

On kuin Hasu sanoisi sanat ennemminkin itselleen kuin kenellekään muille. Naisen tummista silmistä heijastuu käytävän toista seinää peittävän hopeanharmaan taidetapetin kuva. Silmistä paistaa onni.

Tunteelle on hyvä syy: Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen ovat maalisuoralla. Kaksi vuotta sitten ideoitu Taidekoti-projekti alkaa vihdoin olla valmis, juuri ajoissa Kouvolan asuntomessuille.

Taidekotia koristavat taiteilija Johanna Oraksen teokset. Kalle Purhonen / Yle

Taiteenystävän talo

Harmaan, vaaleanruskean ja sinisen sävyillä koristeltu käytävä johdattaa työhuoneeseen, joka on tällä hetkellä täynnä taiteilija Johanna Oraksen taideteoksia. Hänen kättensä jälki leimaa koko Taidekotia.

– Hänen öljyvärimaalauksiaan ja niistä printattuja tapetteja, veistoksia, astioita sekä tekstiilejä on ympäri asuntoamme, kertoo Anne Hasu.

Taiteen tuominen kotiin oli Hasulle luontevaa. Hän on työskennellyt 22 vuotta taidekauppiaana sekä yrittäjänä.

– Taiteilijan valitseminen oli vaikeaa, sillä tunnen heistä monia. Olemme tehneet Johanna Oraksen kanssa kanssa tiivistä yhteistyötä ja markkinointia jo vuosia, joten tuntui oikealta ratkaisulta valita hänen työnsä koristamaan kotiamme.

Osa Taidekotiin sijoitetuista teoksista on myynnissä asuntomessuilla. Kalle Purhonen / Yle

Itse taloa on rakennettu noin vuoden päivät, ja siitä on vastannut pääasiassa täysin Paavo Hakkarainen. Nyt jäljellä on enää pieniä pihatöitä.

– Muistan, kun talon runkoelementit tulivat tontille. Minua oli auttamassa kaveriporukka, ja ajattelin että pystytyksessä kuluisi lähemmäs kaksi päivää. Siihen menikin vain kahdeksan tuntia, Hakkarainen virnistää.

Siitä eteenpäin rakentaminen on sujunut ongelmitta, sillä se on yrittäjänä työskentelevälle Hakkaraiselle tuttua. Suurin haaste syntyi ajankäytöstä.

– Messujen ajankohta on tarkkaan määritelty, joten aikataulussa on pysyttävä. Lähes kaikki vapaa-aika on mennyt talon tiimoilta, mutta on tämä ollut todella palkitsevaakin.

Taidekodin oleskelutilassa pääväreinä ovat vihreän, harmaan ja ruskean sävyt. Kalle Purhonen / Yle

100 000 vieraan tupaantulijaiset

Tunnelma Taidekodissa on levollinen. Aivan kuten Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen suunnittelivatkin.

– Meidän molempien arki on kiireistä, ja tahdomme uuden kotimme olevan rauhoittumisen paikka, Hasu toteaa.

Paavo Hakkarainen nyökkää.

– Hienointa on nähdä, miten hyvin olemme onnistuneet siinä, mitä yhdessä suunnittelimme. Kaikki värit ja elementit ovat natsanneet yhteen juuri oikein.

Taidetta löytyy myös pienistä yksityiskohdista kuten tyynyliinoista, astioista sekä pyyhkeistä. Tiina Karppi / Yle

Pian heidän uutta kotiaan saapuu ihastelemaan monituhatpäinen yleisö, kun asuntomessut käynnistyvät Kouvolassa perjantaina.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus rakentajalle. Totta kai kuitenkin hieman jännittää, tuleeko taloon mitään tuhoja. Kyseessä ovat kuitenkin isot tupaantuliaiset, joihin odotetaan yli 100 000 vierasta, Anne Hasu nauraa.

Vielä ennen messujen alkamista talon lattiat suojataan ja osa huoneista eristetään köysillä. Reilun kuukauden päästä edessä on kauan odotettu muuttopäivä.

Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen tekevät vielä viimeisiä pihatöitä ennen asuntomessuja. Tiina Karppi / Yle

Loppuelämän koti

Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen innostuivat asuntomessualueelle talon rakentamisesta heti, kun kuulivat messujen rantautuvat Kouvolaan.

– Halusimme tänne päin asumaan, ja löysimme sopivan tontin. Asuntomessualueelle muuttamisessa houkutti se, että alue tulee yleensä kaikin puolin valmiiksi kerralla. Se tekee muuttamisesta helppoa, Hakkarainen sanoo.

Asuntomessut loppuvat 11.8. Muutama päivä sen jälkeen pariskunta asettuu taloksi uuteen kotiinsa.

– Olo on helpottunut. Kaksi vuotta olemme omistautuneet tälle projektille, ja nyt muuttopäivään on enää reilu kuukausi. Se tuntuu epätodelliselta, Anne Hasu hymyilee.

Taidekoti on Anne Hasun toiveiden täyttymys. Kalle Purhonen / Yle

Anne Hasu on itse Kouvolasta kotoisin. Korian alue on hänelle kuitenkin uusi asuinympäristö.

– On mielenkiintoista muuttaa täysin uuteen yhteisöön. Olemme jo ehtineet tutustua muihin rakentajiin, ja uskon että tulemme viihtymään oikein hyvin.

Paavo Hakkaraisen haaveissa on puolestaan päästä grillaamaan terassille.

– Tuntuu erittäin hyvältä päästä viimeinkin huilaamaan ja nauttimaan oman työni aikaansaannoksesta. Toivottavasti syksyllä on vielä vähän kesää jäljellä.

Hakkarainen luo lempeän katseen ulos olohuoneen ikkunasta.

– Tämä on meidän loppuelämämme koti.