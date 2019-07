Saako kännykkää käyttää kesätöissä? – 15-vuotias kesätyöntekijä: "Minusta se on tyhmän näköistä"

Nuoria parjataan usein kännykän liiallisesta käytöstä. Kesätöissä he osaavat kuitenkin irrottautua puhelimestaan.

Vahva kahvipapujen tuoksu leijailee lappeenrantalaisen kahvila-paahtimo Lehmus Roasteryn ovelta vastaan. Kahvilan sali on täynnä asiakkaita ja tiskin molemmin puolin käy kuhina. Myös paahtimon puolella on kiireistä.

Papuja jauhetaan ja valmiit tuotteet saavat etikettinsä. Molemmilla puolilla työskentelee liuta nuoria työntekijöitä. Kenenkään käsissä ei näy puhelinta.

15-vuotias kesätyöntekijä Renata Söderlund ei koe edes houkutusta käyttää puhelinta työajalla. Työpäivät paahtimon puolella pitävät hänet tarpeeksi kiireisenä.

– Minusta se on tyhmän näköistä, jos esimerkiksi kaupan myyjä käyttää puhelinta. Kun on töissä, ei siellä pitäis käyttää puhelinta.

Läheisellä Hiekkalinnan jäätelökioskilla kesän työskentelevä Aliisa Äijälä, 16 on Renata Söderlundin kanssa samaa mieltä.

– Se on aika epäkohteliaan ja laiskan näköistä. Vaikuttaa siltä, että asiakkaat eivät kiinnosta. Pitäisi olla asiakaspalvelumoodi päällä, kertoo Äijälä.

Renata Söderlund käyttää puhelintaan vain tauoilla, eikä silloinkaan joka kerta. Kare Lehtonen/Yle

Työnantajalla oikeus kieltää puhelimen käyttö

Kännykkä on nykyään nuorille elintärkeä laite, joka kulkee aina mukana. Työajalla sen käyttöä kuitenkin rajoitetaan. Työnantajalla on täysi oikeus määrätä kaikesta, mitä työajalla tapahtuu.

Jos puhelimen käyttö ei liity työntekoon, sen käyttö voidaan kieltää kokonaan. Kesätyöntekijät ovat pääasiassa ymmärtäneet säännöt ja noudattavat niitä hyvin.

Lappeenrantalaisen kahvila-paahtimo Lehmus Roasteryn markkinointi- ja viestintäjohtaja Arttu Muukkonen kertoo, että kahvilan puolella on usein niin kiireistä, että kännykkää on parempi käyttää vain tauoilla. Liian tiukkoja sääntöjä he eivät ole halunneet laatia.

– Emme mitenkään kyttää puhelimen käyttöä. Meillä on yrityksen pilvipalvelussa tiedostoja, joita työntekijöiden tarvitsee joskus käyttää, sanoo Muukkonen.

Työnantajat eivät ole kokeneet tarpeelliseksi säädellä kännykän käyttöä työsopimuksissa. Tommi Parkkinen / Yle

Yrittäjä Juha Härkösellä on Lappeenrannan alueella useita jäätelökioskeja. Myös hänellä on pääsääntöisesti ohjeena, että asiakkaiden tullessa kioskille kännyköitä ei räplätä.

– Meillä on käytössä kassajärjestelmä, joka toimii puhelinsovelluksen kautta. Myös työntekijöiden henkilökohtaiset kännykät toimivat maksupäätteinä, ja niitä joudutaan joskus käyttämään.

Joissain tilanteissa sallittua

Lappeenrannan Hiekkalinnan kupeessa sijaitsevan Kahvila Hiekkalinnan 16-vuotiaat myyjät Viivi Perälä ja Ketlin Kade myöntävät, että joskus oman puhelimen kaivaminen esiin tuntuu houkuttelevalta ajatukselta.

– Jos ei ole käynyt pitkään aikaan asiakkaita ja sataa vettä, tulee mieleen, että pitäisikö alkaa katsella puhelinta. Sitten pitää vain alkaa tehdä jotain muuta, Perälä pohtii.

– Jos asiakapalvelija käyttäisi puhelinta töissä, siitä tulee minulle olo, että hän on someriippuvainen, Kade lisää.

Aliisa Äijälä olisi kaivannut tarkempia ohjeita kännykän käytöstä työajalla. Kare Lehtonen/yle

Joissakin tilanteissa puhelinta saa kuitenkin käyttää töissä ihan luvan kanssa. Hiekkalinnalla käy paljon vieraspaikkakuntalaisia, jotka kysyvät usein kahviloiden ja kioskien myyjiltä apua.

– Melko paljon tytöt neuvovat, missä on se ja se ravintola tai missä on se ja se hotelli. Tiedon löytää nopeasti puhelimesta. Se, että puhelin lukittaisi arkkuun ja tiputettaisiin Saimaaseen, ei ole sellaista asiakaspalvelua, jota me haluamme antaa, yrittäjä Juha Härkönen nauraa.

Juha Härkönen uskoo, että nuoret pärjäävät kesätöissä maalaisjärjellä. Kare Lehtonen/yle

Kahvipaahtimossa puhelinta voi toisinaan käyttää musiikin kuunteluun.

– Paahtimon puolella on yksinkertaisia tehtäviä, joita on mukavampi tehdä kuulokkeet päässä, joten olemme antaneet siihen luvan, kertoo Lehmus Roasteryn markkinointi- ja viestintäjohtaja Arttu Muukkonen.

Isoilla työnantajilla tiukemmat säännöt

Isot yritykset vaikuttavat olevan pienyrityksiä tiukempia kännykän käytöstä työajalla. Esimerkiksi Tampereella sijaitseva huvipuisto Särkänniemi on kieltänyt kännykän käytön työaikana. Operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu perustelee sääntöä ennen kaikkea turvallisuudella.

– Meillä on yksiselitteiset ohjeet kännykän käytöstä, että sitä ei saa käyttää työajalla. Sääntö perustuu siihen, että kännykkää käyttäessä työturvallisuus kärsii ja samoin asiakaspalvelu. Se ei näytä hyvältä, jos työntekijä on nenä kiinni puhelimessa.

Särkänniemellä kesätyöntekijät eivät saa käyttää ollenkaan puhelinta työajalla. Petra Ketonen / Yle

Särkänniemessä ei saa työajalla myöskään esimerkiksi lukea kirjaa tai kutoa.

– Kun ollaan työpisteellä, silloin tehdään niitä töitä mitä siinä kuuluu tehdä. Jos esimerkiksi laitteella on hiljaisempi hetki, aina voi vaikka pyyhkäistä huvipuiston laitetta parempaan kuntoon.

"Nuoret ovat äärettömän fiksuja"

Nuorten kännykän käyttö ei ole aiheuttanut kahdelle lappeenrantalaiselle pienyrityksen työnantajalle päänvaivaa.

– Joskus jopa pyydetään työntekijöitä ottamaan kuvia esimerkiksi kahveista, jotka voimme sitten julkaista yrityksen sosiaalisen median kanavissa, kahvila-paahtimo Lehmus Roasteryn markkinointi- ja viestintäjohtaja Arttu Muukkonen sanoo.

Yrittäjien mielestä nuorille kesätyöntekijöille tulee kertoa, millaiset rajat kännykän käyttöön työpaikalla on. Se on yksi tapa oppia työelämän sääntöjä.

– Joillekin kännykkä on elämää tärkeämpi ja heitä pitää joskus muistuttaa, että ollaanko töissä vai kotona katsomassa Netflixiä, jäätelökioskiyrittäjä Juha Härkönen toteaa.

Myöskään Särkänniemellä ei ole ollut suurempia ongelmia kännyköiden käytön kanssa.

– Nuoret ovat äärettömän fiksuja, he kyllä ymmärtävät asian ja noudattavat ohjeistusta, kun asian perustelee heille hyvin, Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu kehuu.