Sähkö ja biokaasu yleistymässä bussien käyttövoimana – kaupungeissa siirrytään kohti päästötöntä kaupunkiliikennettä

Biokaasubussien määrä kasvaa pikkuhiljaa suomalaisessa kaupunkiliikenteessä. Jyväskylässä on tällä viikolla otettu käyttöön kaupungin ensimmäinen biokaasubussi ja syksyllä autojen määrä kasvaa vielä kolmella.

Muutoksen taustalla on kilpailutus, jonka voitti jyväskyläläinen kuljetusyritys Mennään Bussilla Oy. Sopimuskausi kestää kahdeksan vuotta.

Jyväskylässä kaupunki on linjannut, että biokaasua tarkastellaan kilpailutuksissa aina ensisijaisena vaihtoehtona.

Kaupungissa on oma biokaasuntuotantolaitos, Mustankorkea Oy, jonka tuotannossa on ollut pitkä katko laiteongelmien vuoksi. Yhtiön uusi tankkausasemakin on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan. Mustankorkealta arvioidaan, että tekniset ongelmat saadaan selätettyä tämän kesän aikana.

Kaupunkiliikenteen seuraava kilpailutus Jyväskylässä on tulossa myöhemmin tänä vuonna. Yksi biokaasubussi maksaa varustelusta riippuen noin 250 000 euroa.

Vaasassa on otettu biokaasubusseja käyttöön vuonna 2017 ja kokemukset ovat olleet hyviä. Sen jälkeen biokaasuun on päädytty myös Lappeenrannassa ja Oulussa (siirryt toiseen palveluun).

Biokaasubussien buumi Suomessa on vasta käynnistymässä, arvioi myyntipäällikkö Ilkka Korpela kuorma- ja linja-autovalmistaja Scaniasta. Yhtiön Suomen ja Puolan tehtaalla valmistettiin viime vuonna noin 300 biokaasubussia, joista valtaosa meni Ruotsin, Norjan sekä Keski-Euroopan markkinoille.

Esimerkiksi Ruotsissa biokaasubusseja on liikenteessä pari tuhatta.

Päästötön joukkoliikenne kehittyy vauhdilla

Biokaasu- ja sähköbussien kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan myös uuden direktiivin myötä. EU:ssa hyväksyttiin kesäkuussa direktiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa (siirryt toiseen palveluun).

Direktiivi tulee voimaan todennäköisesti kesällä 2021 ja se tulee ohjaamaan esimerkiksi kaupunkiliikenteen kalustehankintoja suuntaan, jossa suositaan vaihtoehtoisia polttoaineita 100-prosenttisesti käyttäviä ajoneuvoja.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna arvioi, että lähivuodet ovat päästöttömän joukkoliikenteen kehittämisen kannalta merkittäviä. Jo nyt kaupungeissa pohditaan asiaa paljon: moni on tehnyt hiljattain omia suunnitelmiaan siitä, lähdetäänkö julkista liikennettä kehittämään sähkön vai biokaasun pohjalta.

Kaupunkiliikennettä kilpailutetaan tyypillisesti liikenteellisinä kokonaisuuksina, jotka voivat olla kooltaan pieniä, keskikokoisia tai isoissa kaupungeissa myös isoja kohteita.

Kilpailuttaminen kohteittain on Vilkunan mielestä järkevää sekä alan kehittymisen että kilpailun näkökulmasta. Valitun kaluston hyvät ja huonot puolet käyvät ilmi samalla kun pienemmilläkin yrittäjillä on aidosti mahdollisuus pärjätä kilpailutuksissa.

HSL uskoo sähköbusseihin

Helsingin seudun liikenteestä vastaavan HSL:n linjoille tulee syksystä alkaen uusia sähköbusseja. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä joka kolmas HSL:n linjoja ajava auto on sähköbussi (siirryt toiseen palveluun). Määrä on merkittävä, sillä kaikkiaan liikenteessä on noin 1500 autoa.

Jo nyt HSL:n reiteillä ajaa kymmenkunta sähköautoa: HSL on vuokrannut kokeilukäyttöön liikennöitsijöilleen (siirryt toiseen palveluun) sähköbusseja lahtelaiselta sähköautojen kehittäjältä Linkkeriltä.

Sähköbussit ovat vielä kalliita - yksi auto maksaa noin 400 000 euroa eli yhden sähköbussin hinnalla saa kaksi dieselbussia. Sähköbussien käyttö on kuitenkin edullista, kertoo osastonjohtaja Ilmari Mäkinen HSL:stä. Mäkisen mukaan autot kehittyvät vauhdilla muun muassa akkuteknologian ja latausaikojen osalta.

Sähköautojen ohella HSL:n linjat ajetaan tulevaisuudessa vähäpäästöisillä, biodieseliä käyttävillä busseilla.

Dieselbussin käyttöikä on 15, jopa 20 vuotta. Sähkö- ja biokaasubussien osalta niiden todellista käyttöikää ei tiedä vielä kukaan. Valmistajat lupaavat autoille käyttöikää 10-15 vuotta, mutta asiasta ei ole vielä käytännön kokemuksia.