Ennätykset rikkoutuvat taas: Käytettyjen autojen maahantuonti on noussut hurjiin lukuihin – katso suosikkimerkkien top 10 ja mitä tuotiin vähiten

Käytettyjen henkilöautojen tuonti ulkomailta Suomeen nousee tänä vuonna uuteen ennätykseen. Kasvua oli tammi-kesäkuussa 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Olemme arvioineet käytettyjen autojen maahantuonnin määräksi tälle vuodelle 45–46 000 kappaletta. Jo viime vuonna tehtiin ylivoimainen kaikkien aikojen ennätys, ja nyt mennään taas uuteen ennätyslukemaan, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

– Uskoisin, että huippu saavutetaan tänä tai ensi vuonna, Kallio sanoo.

Tammi-kesäkuussa eniten on tuotu Mersuja, Volvoja ja Bemareita. Kärkikolmikon osuus kaikesta käytettyjen henkilöautojen tuonnista on puolet ja ne muodostivat kolmen kärjen myös viime vuonna. Muutenkin top 10 koostuu lähes poikkeuksetta samoista merkeistä kuin viime vuonna. Ainoastaan Lexus on noussut uutena kymmenen haetuimman joukkoon.

Käytettyjen tuontilistan häntäpäästä löytyy harvinaisempia merkkejä. Maahan tuotiin muun muassa yksi Sunbeam, yksi Rolls-Royce ja kaksi Wartburgia. Kaikkiaan tuontimerkkejä oli kymmeniä.

Top ten käytettynä maahantuodut 1-6/2019 Kpl 1. Mercedes-Benz 4021 2. Volvo 3367 3. BMW 2751 4. Volkswagen 1723 5. Audi 1495 6. Toyota 1074 7. Mitsubishi 928 8. Ford 779 9. Skoda 400 10. Lexus 319 Muut merkit 3547 Yhteensä 20404 Lähde: Traficom

Hybridit ponkaisivat

Käyttövoimittain tarkasteltuna eniten on tammi-kesäkuussa tuotu dieseleitä. Niitä oli edelleen lähes puolet kaikista, vaikka niiden osuus on laskussa.

Bensiiniautojen tuonti kasvoi 39 prosenttia ja osuus nousi 36 prosenttiin.

Jyrkin suhteellinen kasvu on kuitenkin nähty ladattavissa hybrideissä. Niiden tuonti lähes kolminkertaistui viime vuodesta ja osuus tuoduista käytetyistä nousi 13 prosenttiin.

Sähköautojenkin tuonti kaksinkertaistui ja niitä tuotiin 171 kappaletta.

Autoliikkeetkin tuovat

Käytettynä maahantuodut autot ovat keskimäärin 6–7 vuotta vanhoja. Autoja tuovat paitsi yksityiset ostajat, mutta suuresti myös autoliikkeet ja yritykset itse.

– Kamuxin kokonaismyynnistä tuontiautojen osuus oli noin 15 prosenttia ja jos sitä vertaa aikaisempiin vuosiin, kyllä se on kasvussa ollut, toteaa käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneen Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Autotuonnin kakku jakaantuu siten, että yksityishenkilöiden osuus käytettyjen henkilöautojen tuonnista on noin 40 prosenttia. Yritysten osuus on 60 prosenttia, josta puolet on autotuontia yritykselle itselleen, toiselle yritykselle tai myyntiin. Toinen puolikas on yritysten tuontia yksityishenkilöille. Näissä tuoja on virallisesti yksityishenkilö, mutta autoliike tai muu yritys hoitaa käytännön asiat, eli esimerkiksi noutamisen ja paperityöt.

Iiskonmäen mukaan ostettavan käytetyn auton ulkomaalaisuus ei ole etu eikä haitta kaupanteossa.

– Kokemuksemme mukaan auton alkuperämaalla ei ole merkitystä, vaan auto itsessään ratkaisee, eli minkälainen se auto on, ja ennen kaikkea minkälaiset varusteet autossa on, Iiskonmäki korostaa.

Tommi Iiskonmäen mukaan käytetyn tuontiauton ulkomaalaisuus ei ole lähtökohtaisesti etu eikä haitta kaupanteossa.

Entä säästääkö autonostaja rahaa hankkimalla käytetyn ulkomaisen?

– Absoluuttista säästöä euroissa mitattuna on vaikea määrittää, mutta lähtökohtaisesti saa varmaan samaan hintaan hieman paremmin varustellun auton, kuin mitä vastaava olisi Suomi-autona, Iiskonmäki vertaa.

Kruunun kurssi siivittää

Saksasta tuotiin pitkään selkeästi eniten käytettyjä autoja Suomeen, mutta viime vuonna hakusuosikki vaihtui Ruotsiksi ja tänä vuonna sen osuus on vain vahvistunut.

Tammi-kesäkuussa selvästi yli puolet käytetyistä autoista haettiin Ruotsista. Syynä on muun muassa maan valuutan kruunun alhainen kurssi verrattuna euroon. Se on halventanut osaltaan Ruotsi-autojen hintoja suomalaiskukkaron näkökulmasta.

Joonas Haverinen / Yle

Oma roolinsa on ollut myös Ruotsin vuosia kestäneellä ennätysvilkkaalla uusien autojen kaupalla. Sen myötä myyntiin on tullut paljon vaihtoautoja, joista on hyvin riittänyt Suomeenkin tuotavaksi.

Ruotsin ja Saksan osuus tuoduista on yhteensä 80 prosenttia. Seuraavina tulevat Alankomaat, Viro, Italia ja Yhdysvallat.

Autoala: Tarvitaan veroremontti

Kaikkea käytetyn auton tuontia on kuitenkin selkeästi piristänyt Suomen autoverotus, joka suosii käytettyjen autojen tuontia uusien autojen hankintaan verrattuna.

Uusien autojen kauppa onkin ollut laskussa tänä vuonna ja autoala vaatii nyt veroremonttia autoiluun muun muassa valtion verotulojen ja päästötavoitteiden takia.

– Voimme ainoastaan vaikuttaa tästä hetkestä eteenpäin rekisteröitävien uusien autojen veroon ja siksi nimenomaan niiden autoveroa tulee laskea niin, että se on joko alempi tai minimissään samalla tasolla kuin käytettynä maahantuotujen autojen autovero, Kallio sanoo.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa puhutaan liikenteen päästöjen vähentämisestä, mutta autoveron muuttamisesta ohjelmassa ei ole mainintaa.

Autorekka rullasi laivasta maihin Vuosaaressa Helsingissä perjantaiaamuna. Kyydissä oli Saksasta tuotuja käytettyjä autoja.

18 000 euroa ulkomaille/auto

Käytettyjen autojen tuonti on paisunut niin suureksi, että sillä alkaa olla jo merkitystä niin valtiontalouteen kuin autokauppaankin.

Kallion mukaan käytettyjä henkilöautoja ostetaan tänä vuonna ulkomailta yhteensä noin 800 miljoonalla eurolla.

– Suomalainen vie keskimäärin noin 18 000 euroa ulkomaille hankkiessaan käytetyn auton sieltä. Sen lisäksi hän maksaa siitä autoveroa keskimäärin 5 000 euroa. Eli suomalainen käyttää autonostoon keskimäärin yhteensä 23 000 euroa, kun hän hakee käytetyn ulkomailta, Kallio laskee.

Kalliosta se on sikäli jännää, että Suomessa käytetyn auton keskihinta on selvästi alempi, noin 4 000 euroa. Tuontiautoissa ollaankin paljon lähempänä kotimaasta hankitun uuden auton hintaa.

– Ulkomailta hankittu käytetty auto on yhä enemmän vaihtoehto kotimaasta hankitulle uudelle ja pienemmälle, lue myös pienempipäästöiselle autolle, Kallio huomauttaa.

