USA perustamassa laivastoliittouman estämään Iranin iskut Persianlahdella ja Jemenin vesillä

Yhdysvallat on kokoamassa liittoumaa, jonka tehtävänä olisi turvata merenkulun vapaus öljykuljetusten kannalta tärkeiden salmien läpi Lähi-idässä.

Yhdysvallat on huolissaan Iranin aiheuttamasta uhkasta Hormuzinsalmessa. Toinen uhanalainen paikka on Bab al-Mandabin salmi, joka sijaitsee Jemenin ja Afrikan sarven välissä. Jemenin länsiosaa pitävät hallussaan Iranin tukemat huthi-kapinalliset.

Yhdysvaltain asevoimien puolustushaaraneuvoston puheenjohtaja, kenraali Joseph Dunford kertoo, että Yhdysvallat neuvottelee parhaillaan eräiden alueen maiden kanssa, joilla on "poliittista tahtoa" ottaa osaa operaatioon.

Dunfordin mukaan Yhdysvallat kartoittaa eri maiden sotilaallisia valmiuksia, jota ne voisivat tuoda yhteiseen hankkeeseen. Yhdysvallat itse tarjoaa komento- ja johtoaluksia. Hankkeeseen toivotaan erityisesti partioveneitä, jotka suorittaisivat valvontaa.

Yhdysvallat on lähettänyt lentotukialus USS Abraham Lincolnin johtaman laivasto-osaston Iranin lähivesille. EPA

Operaatio alkaisi pienimuotoisena, mutta sitä olisi mahdollista laajentaa, Dunford kertoo.

Yhdysvaltain vt. puolustusministeri Mark Esper esitti liittouman perustamista viime kuussa myös Naton päämajassa, mutta Nato-maat eivät olleet innostuneita. Mukaan on siis tulossa näillä näkymin Yhdysvaltain lisäksi vain alueen maita, kertoo al-Jazeera-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun).

Omaninlahden alueella ja Hormuzinsalmessa on ollut parin viime kuukauden aikana kaksi välikohtausta, joissa on hyökätty säiliölaivoja vastaan. Hyökkäyksistä on syytetty Irania, joka on kuitenkin kiistänyt osallisuutensa. Kesäkuussa Iran ampui alas yhdysvaltalaisen vakoilulennokin.

Laivaliikenne Bab al-Mandabin salmessa on ollut ajoittain keskeytettynä, sillä huthikapinallisten sekä sitä vastaan sotivien Jemenin hallituksen joukkojen ja kansainvälisen liittouman välisten taisteluiden on katsottu aiheuttavan vaaraa ohikulkeville laivoille.

Hormuzinsalmen ja Bab al-Mandabin halki kulkee jopa viidennes maailman öljystä.

Lähteet: AFP