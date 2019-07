Analyysi: Saksan toraisasta hallituksesta voi tulla Suomen ongelma

BerliiniPääministeri Antti Rinne (sd.) tapaa tänään Berliinissä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin.

Parituntisessa tapaamisessa liittokanslerin virastossa on esillä Suomen puheenjohtajuuskauteen liittyvät EU-kysymykset mutta myös suhteet Yhdysvaltoihin. Suomea kiinnostaa Saksan linja oikuttelevan Yhdysvaltain kanssa.

Antti Rinne on tuore pääministeri, joka on vasta aloittanut tutustumiskierroksen Euroopan eri valtionjohtajien luona. Hän vierailee nyt ensimmäistä kertaa pääministerinä Berliinissä.

Angela Merkel on Saksaa vuodesta 2005 hallinnut maratonpoliitikko, joka jättää jo pitkiä jäähyväisiä Saksan johtajana. Hän ei aio enää asettua ehdolle seuraavissa, vuonna 2021 pidettävissä liittopäivävaaleissa. Osa vallasta on jo annettu eteenpäin: viime joulukuussa hän luopui kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa puheenjohtajuudesta.

Saksassa yhä harvempi uskoo hänen hallituksensa kestävän vaaleihin saakka. Merkelin hallitus on ajautunut jatkuvaan riitelykierteeseen, joka on jälleen kärjistynyt.

Viime viikolla Merkelin edustaman CDU-puolueen, sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n ja sosiaalidemokraattisen SPD-puolueen hallitus riitautui EU:n huippujohtajien nimityskiistassa.

SPD raivostui tavasta, jolla Ursula von der Leyen juntattiin ehdolle EU-komission puheenjohtajaksi. Saksan puolustusministerinä toiminut kristillisdemokraatti ei ollut mukana eurovaalien kärkiehdokaskisassa. Von der Leyen nostettiin johtopaikalle sen jälkeen, kun neuvotteluissa oli päädytty umpikujaan.

Angela Merkel äänesti nimityskokouksessa tyhjää, koska hallituskumppani SPD:ltä ei ollut haettu hyväksyntää saksalaisnimitykselle. Riita leimahti silti, ja koko prosessi nähtiin jälleen yhtenä askeleena kohti hallitusyhteistyön loppua.

Vaikutusvaltainen CDU-poliitikko, Saksan liittopäivien puhemies Wolfgang Schäuble ilmoitti sunnuntaina Bild-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa kristillisdemokraattien olevan valmis jatkamaan vallassa ilman demareita.

Toinen tuore kiista koskee Yhdysvaltojen pyyntöä Saksalle lähettää maajoukkoja Syyriaan avuksi Isisin vastaiseen rintamaan. Kansleripuolue CDU olisi ollut valmis neuvottelemaan asiasta, SPD torjui esityksen välittömästi.

Saksassa moni arvioi hallituksen kaatuvan (siirryt toiseen palveluun) vielä tämän vuoden aikana. Hallitus syntyi tuskaisesti alkuvuodesta 2018, ja koko valtakausi on ollut vaikea.

SPD:n on vuoden toisella puoliskolla määrä tehdä välitilinpäätös hallitusyhteistyön eduista ja haitoista. Syksyllä on luvassa kolmet osavaltiovaalit, joissa erityisesti demarien odotetaan häviävän.

SPD:n kannatus on pudonnut kyselyissä 13 prosentin pintaan, mikä on entiselle kansleripuolueelle olemassaoloa uhkaava katastrofi. Puolueessa on lisäksi kesken puheenjohtajan tai puheenjohtajakaksikon etsintä Andrea Nahlesin kesäkuisen eron jälkeen.

Saksan hallituksen riitelystä voi hyvin tulla myös Suomen ongelma. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi päättyy vuoden lopussa.

Merkelin hallitus voi olla historiaa jo ennen sitä.