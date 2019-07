Vedenalaista melua mitataan nyt ensimmäistä kertaa Saaristomerellä

Vedenalaista melua mitataan parhaillaan Saaristomerellä.

Suomen ympäristökeskus asensi hydrofonin kuuntelemaan vedenalaista melua toukokuun lopulla Isokari-Utön meriväylän puoleen väliin. Laitteisto nostetaan ylös elokuussa.

– Laitteisto tallentaa vedenalaista ääntä, lähinnä melua, noin 50 metrin syvyydessä. Sinne tallentuvat esimerkiksi laivaliikenteen, veneilyn, lauttaliikenteen ja myös huvikäytön ääniä, kuten vesiskoottereiden ääniä, kuvailee Syken apulaistutkija Okko Outinen.

Vedenalaista melua ja erityisesti ihmisten aiheuttamaa melua, tutkitaan ensimmäistä kertaa Saaristomerellä.

Vedenalainen mikrofoni. Jukka Pajala / Suomen ympäristökeskus

– Saaristomerellä ei ole aikaisemmin tehty vedenalaista melumittausta juuri lainkaan, vaikka tiedämme, että alueella on paljon vapaa-ajan veneilijöitä ja muita vesillä liikkujia. Melumittauksia on tehty avomerellä itäisellä Suomenlahdella, Perämerellä, pohjoisella Itämerellä ja Helsingin edustalla. Halusimme nyt mitata millaisia melutasoja Saaristomerellä on kesällä, Outinen kertoo.

Saaristo tuottaa omanlaista äänimaailmaa

Outinen uskoo, että Saaristomeri poikkeaa mittauspaikkana muista kohteista.

– Ääni tavallaan vaimenee ja leviää eri tavalla suojaisessa saaristossa. Uskon, että saariston omaleimaisuus näkyy myös melumittauksessa.

Vedenalainen melu vaikuttaa kaloihin ja merinisäkkäisiin mahdollisesti haitallisesti.

– Suomen avomeripisteillä on mitattu vuodesta 2013 lähtien vedenalaista ääntä. Meillä on tiedossa muutamien Itämerellä asuvien lajien, kuten hylkeiden ja muutaman kalalajin kuulokynnysarvoja ja sitten näitä mitattuja melutasoja. Näitä tietoja verrataan, jolloin tiedetään miten eläimet kuulevat melun. Tarkoitus on laboratoriossa jatkossa selvittää, mikä on ihmisen aiheuttaman melun vaikutus näihin eläimiin. Mahdollisesti melu voi vaikuttaa nisäkkäillä esimerkiksi kehittymiseen tai populaatiokokoon.