Uusi magneettikuvausmenetelmä ilmiantaa eturauhassyövän nopeasti ja varmasti – potilas kiittää, koska kivulias koepalojen otto vähenee

Eturauhassyöpä on Suomessa yleisin miesten syöpä. Siihen sairastuu vuosittain noin 5 000 miestä. Sairauteen kuolee vuosittain noin 900 potilasta.

TurkuTurun yliopistollisessa keskussairaalassa riittää eturauhassyöpäpotilaita hiljaisena heinäkuunakin. Urologian poliklinikalla työskentelevä ylilääkäri Peter Boström kertoo, että viikko on kiireinen.

Boström on urologian vastuualuejohtaja Tyksissä. Iloa työhön antavat tuoreet eturauhassyöpään liittyvät tutkimustulokset, jotka ovat juuri ilmestyneet kansainvälisessä Plos medicine -julkaisusarjassa (siirryt toiseen palveluun).

Boströmin mukaan magneettikuvaus on osoittautunut luotettavaksi menetelmäksi löytää syöpä tai varmistaa, ettei syöpää ole.

Tyksissä työskentelevä urologi Peter Boström painottaa, että magneettikuvauksella saadaan paljon hyötyä eturauhassyövän hoidossa. Minna Rosvall / Yle

– Saamme myös entistä nopeammin diagnoosin selville. Kuvausaika on saatu vähennettyä 45:stä 15 minuuttiin. Kuvaus mahdollistaa koepalojen välttämisen osalla potilaista. Magneettikuvauksen jälkeen otetut koepalat osoittavat luotettavasti, onko kyseessä syöpä vai ei, kertoo Boström.

Koepalojen ottoon littyy myös infektioriski ja monista miehistä niiden ottaminen on epämiellyttävää, joten niiden ottamisen vähentäminen on tästä syystäkin suositeltavaa.

Eturauhasta on tutkittu aiemmin ultraäänen avulla. Boströmin mukaan ultraäänitutkimuksessa kasvaimet näkyvät huonosti, sillä kasvaimet ovat samantyyppistä kudosta kuin eturauhaskudos.

Eturauhassyöpää sairastava Janne Tamminen on tyytyväinen, että syövän tutkimisaika lyhenee. Kuvauslaitteissa makaaminen vei häneltä paljon aikaa. Minna Rosvall / Yle

"Hienoa, että uusia tutkimusmenetelmiä tulee"

Suomen Syöpärekisterin mukaan eturauhassyöpään sairastuu Suomessa vuosittain 5 000 miestä (siirryt toiseen palveluun). Se on Suomen yleisin miesten syöpä. Saman verran naisia sairastuu rintasyöpään.

Viisi vuotta sitten eturauhassyöpään sairastunut Janne Tamminen tutkii omenanraakileita kotipuutarhassaan Turussa. Hän on tyytyväinen siihen, että eturauhassyövän tutkimusmenetelmiin panostetaan.

Oman syöpäepäilyn selvittäminen kesti kuukauden päivät.

– Sitä miettii, että oliko tämä elämä nyt tässä. Odottaminen on raskasta. Koepalojen ottaminen on todella kivuliasta, joten on hyvä, että niitä tarvitaan vähemmän, kertoo Tamminen.

– On hienoa, että uusia tutkimusmenetelmiä tulee meidän sairauteemme.

Moni mies välttelee tutkimuksia

Janne Tamminen toimii Etuset-nimisen yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtajana. Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen alaosasto keskittyy tiedon jakamiseen eturauhassyövästä ja tarjoaa vertaistukea.

Tiedon jakaminen on Tammisen mielestä tärkeää, sillä monet miehet kieltävät syövän mahdollisen olemassaolon.

– Monia miehiä jännittää jo mennä siihen ensimmäiseen urologin tutkimukseen, jossa eturauhasta tutkitaan painelemalla suolen kautta. Kuvauksetkaan eivät maailman hauskimpia ole olleet, kertoo Tamminen.

Tammisen mukaan moni mies jättää jopa PSA-kokeessa käymisen väliin, kun ei ymmärrä tai halua myöntää, että hänellä voi olla syöpä.

Tamminen itse päätyi hoitoon kohonneen PSA-arvon vuoksi. Työpaikkalääkäri passitti lisätutkimuksiin, kun tulehdusarvot olivat koholla. PSA-arvo selvitetään verikokeen avulla. (siirryt toiseen palveluun)

– Voin hyvin. Lääkitys on pitänyt syövän kurissa. Jätin ravintolakokin työt niiden raskauden vuoksi, mutta toimin isännöitsijänä, kertoo Tamminen.

Röntgenhoitajat Säde Korpinen ja Viivi Hytönen kertovat potilaalle magneettikuvauksen kulusta. Minna Rosvall / Yle

Magneettikuvausta tarjolla kaikille

Magneettikuvaus on ollut käytössä jo vuosia eturauhassyövän hoidossa. Vuodesta 2011 saakka urologit ja radiologit ovat kehittäneet yhteistyössä Tyksissä magneettikuvausmenetelmää, jonka avulla miesten eturauhassyövän toteaminen helpottuu ja nopeutuu.

Osatutkimukseen vuosina 2015–2017 rekrytoitiin 364 miestä, joilla epäiltiin olevan eturauhassyöpä.

Tyksin johtamaan monikeskustutkimukseen ovat osallistuneet myös Helsingin ja Tampereen yliopistosairaalat sekä Satasairaala, mutta Tyksin johtamassa tutkimuksessa hiottiin menetelmää.

Röntgenhoitajat Säde Korpinen ja Viivi Hyvönen magneettikuvauslaitteen äärellä ennen kuin potilas siirretään sisään laitteeseen. Minna Rosvall / Yle

Kun luotettavuudesta ja nopeudesta on saatu tutkimustuloksia, menetelmää voidaan käyttää yhä useampien potilaiden tutkimiseen.

– Pian tämä voi olla ensivaiheen tutkimus kaikille miehille, joilla epäillään eturauhassyöpää. Esimerkiksi miehille, joilla on sydämentahdistin, magneettikuvaus ei kuitenkaan sovi, kertoo ylilääkäri Peter Boström.

Verrattavissa mammografiaan

Magneettikuvauksen kestoa on pystytty lyhentämään sillä, että varjoainekuvauksesta on luovuttu. Potilaalle ei tarvitse laittaa verisuonikanyyliä.

– Kokonaisuudessaan eturauhasen magneettitutkimusta voi verrata naisten mammografiatutkimukseen. Miehet saavat näin paremman alkuvaiheen tutkimuksen ja sitä kautta parempaa hoitoa. Meidän tutkimuksemme avulla menetelmää voidaan tarjota suuremmalle osalle miehiä kuin aiemmin, pohtii ylilääkäri Peter Boström.

Boström painottaa vielä lopuksi, että tutkimus on tehty laajassa yhteistyössä Tyksin sisällä. Siihen ovat osallistuneet urologian lisäksi patologian yksikkö, kuvantamiskeskus, mikrobiologia ja genetiikka.

Sitten urologi Boströmin on jo kiirehdittävä potilaiden luo. Tyksissä hoidetaan viidesosa koko Suomen eturauhassyöpäpotilaista eli noin 500 miestä vuodessa.

Tautiin menehtyy vuosittain koko maassa noin 900 ja Tyksin alueella vajaat 100 miestä.

