Arabiemiraatit on alkanut vetää joukkojaan Jemenistä – niitä voidaan tarvita kotimaassa Iranin kanssa kiristyneen tilanteen takia

Arabiemiraatit on siirtämässä joukkojaan pois Hodeidan satamakaupungista ja muualta Jemenistä. Arabiemiraattien M-109 panssarihaupitsi Jemenissä elokuussa 2015.

Arabiemiraatit on siirtämässä joukkojaan pois Hodeidan satamakaupungista ja muualta Jemenistä. Arabiemiraattien M-109 panssarihaupitsi Jemenissä elokuussa 2015. Najeeb Almahboobi / EPA

Jo yli neljä vuotta jatkunut Jemenin vastainen sota on tulossa uuteen vaiheeseen, kun Saudi-Arabian läheisin liittolainen Arabiemiraatit (UAE) on alkanut vetäytyä Jemenistä ja siirtää joukkojaan siellä uusiin asemiin.

Nimettöminä puhuneet Arabiemiraattien edustajat vahvistavat, (siirryt toiseen palveluun) että joukkoja on vedetty Hodeidan satamakaupungista ja eri puolilta Jemeniä jo kuukausia.

Muita siirtoja on tehty etenkin Jemenin läntisessä Maribin maakunnassa (siirryt toiseen palveluun), joka olisi tiettävästi jo tyhjentynyt Arabiemiraattien sotilaista, sanoo Yhdysvalloissa toimiva Washington Institute. Sen mukaan Arabiemiraatit on poistanut joukkoja ja kalustoa myös eteläisestä Adenin satamakaupungista.

Jemenin vastarannalla, Punaisenmeren toisella puolen Eritreassa on Arabiemiraattien Assabin sotilastukikohta, josta Washington Instituten mukaan on vedetty jo kaksi kolmasosaa sotilaista. Heidän joukossaan on kouluttajia, jotka ovat valmentaneet Jemenin hallituksen joukkoja.

'Rauhansopimus velvoittaa'

Arabiemiraatit perustelee vetäytymistä Hodeidasta rauhansopimuksella, joka YK:n johdolla saatiin vuodenvaihteessa aikaan Tukholmassa. Sopimus koski vain Hodeidan satamakaupunkia.

Sopimus edellyttää myös huthi-kapinallisten poistumista kaupungista. YK:n tarkkailijat valvovat nyt Hodeidaa.

Ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten hyvin sopimus on toteutunut.

Tällä hetkellä YK:n tarkkailijat valvovat Hodeidaa. YK-tarkkailijoiden autosaattue lähdössä Sanaasta kohti Hodeidaa tammikussa 2019. Yahya Arhab / EPA

Hodeidan satamakaupunki on Jemenin tärkein, koska sen kautta maahan saapuu valtaosa kansainvälisesta ruoka- ja lääkeavusta miljoonille jemeniläisille.

Vetäytymisestä huolimatta Arabiemiraatit vakuuttaa pysyvänsä Saudi-Arabian rinnalla taisteluissa Jemenin huthi-kapinallisia vastaan.

Saudi-Arabian paineet kasvavat

Diplomaattilähteiden mukaan Arabiemiraattien osittainen lähtö asettaa paineita Jemenin vastaisen koalition johtajalle Saudi-Arabialle, joka joutuu ottamaan itse suurempaa vastuuta taisteluista.

Koalitiossa (siirryt toiseen palveluun) on kymmenkunta valtiota, Persianlahden valtiot sekä Sudan ja Egypti.

Vaikka Arabiemiraatit vakuuttaa, että se on tehnyt ratkaisunsa yhteisymmärryksessä ja pitkään neuvotellen Saudi-Arabian kanssa, se myös paljastaa liittolaisten kasvavia erimielisyyksiä.

Jemenin sota on äärettömän kallis jopa rikkaille öljyntuottajavaltioille. Sodassa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja se on aiheuttanut maailman pahimmaksi kuvatun humanitaarisen kriisin.

Kansainvälisesti on todettu, että tähänkään kriisiin ei ole sotilaallista ratkaisua, vaan kiistat olisi pysyttävä ratkaisemaan neuvotteluilla.

Pitkittynyt sota on alkanut kääntyä myös painolastiksi, joka rasittaa suurimpien taistelijoiden mainetta ja julkisuuskuvaa.

Yhdysvaltain kongressi on reagoinut Jemenin sotaan niin, että se haluaa kieltää miljardien asekaupat Saudi-Arabialle.

Sodan aloitti Saudi-Arabia maaliskuussa 2015. Puolustusministeri ja myös nykyinen kruununprinssi Mohammad bin Salman oletti, että hän pystyisi helposti nostamaan Jemenissä takaisin valtaan huthien syrjäyttämän presidentti Abdrabbuh Mansur Hadin, joka on nyt maanpaossa Riadissa.

Iran pelottaa ja Yhdysvallat painostaa

Arabiemiraattien edustajat eivät suoraan sano, että Iranin ja Yhdysvaltojen viime aikoina kiristyneet välit olisivat syynä sen vetäytymiseen Jemenistä.

Nimettömät edustajat muotoilevat perustelut sanomalla, että Arabiemiraatit ei ole sokea alueen turvallisuustilanteelle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan useat Arabiemiraattien diplomaatit kertoivat, että maa haluaa pitää joukkonsa ja kalustonsa käden ulottuvilla, jos Yhdysvaltojen ja Iranin välit kiristyvät esimerkiksi uusien tankkeri-iskujen takia Persianlahdella.

Lue myös:

USA perustamassa laivastoliittouman estämään Iranin iskut Persianlahdella ja Jemenin vesillä