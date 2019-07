Ihmiset paljastavat hävetyt tarinansa nyt netissä – Suosikki-lehden Dear Eki muistelee murtuneiden nuorten kirjeitä: Tuli joskus tippa linssiin

Anonyymi keskustelufoorumi Reddit on yksi maailman vierailluimmista verkkosivuista. Maaliskuussa 2019 tehdyissä mittauksissa Redditissä vieraili kuukausittain yli puoli miljardia henkilöä.

Alustalla eri aihepiireille muodostetaan usein omia keskustelualueitaan, joita kutsutaan subredditeiksi. Yksi suosituimmista subreddit-yhteisöistä on vuonna 2012 perustettu Tifu (siirryt toiseen palveluun).

Tifu on lyhenne alatyylisestä englanninkielisestä fraasista "Today I Fucked Up", joka suomentuu hieman sensuroituna jotakuinkin "tänään mokasin". Palstalla on lähes 15 miljoonaa seuraajaa, ja tämän jutun kirjoittamishetkelläkin yhteisön sisältöjä lukee noin 15 000.

Tifussa ihmiset jakavat tarinoita elämänsä suurimmista mokista ja reagoivat toistensa juttuihin. Yhteisössä tarjotaan vertaistukea, niin vakavaa kuin humorististakin.

Samanlaisia paikkoja kertoa ja kysyä vaikeita ja noloja ovat aiempina vuosikymmeninä olleet muun muassa lääkäri Erkki-Pekka Helteen vetämä Bees & Honey -palsta Suosikki-nuortenlehdessä ja psykologi Pekka Saurin juontama radio-ohjelma Yölinja.

Suurin osa Tifun tarinoista on kevyehköjä parisuhdemokia ja noloja kohtaamisia tuntemattomien ihmisten kanssa. Ne eivät saa valtavaa yleisötulvaa, vaan hukkuvat massaan.

Osa tarinoista on kuitenkin ihmeellisiä, surullisia, järkyttäviä ja jopa ällöttäviä. Joissain tapauksissa tarinan kirjoittaja on joko itse joutunut hengenvaaraan tai aiheuttanut sellaisen muille.

Jotkut jutut ovat absurdiudessaan niin koomisia, että niiden todenperäisyyden epäileminen on lukijan luonnollinen ensireaktio.

Jutun rinnalla esitellään tarkemmin kolme Tifu-yhteisön suosikkeihin kuuluvaa tarinaa. Jutun lopussa voi osallistua keskusteluun ja kertoa halutessaan omia noloja tarinoita elämän varrelta.

Ensimmäinen tarina: perheen perimä Heinäkuussa tämän jutun kirjoittamishetkellä Tifun "peukutetuin" tarina oli jouluna tapahtunut kommellus. Nimimerkki "Snorkels172" kertoo ostaneensa koko perheelleen lahjaksi AncestryDNA-perimätutkimuspakkaukset, joilla he voisivat yhdessä selvittää, mistä poppoon perimä on. Perheen äiti sai raivarin avattuaan paketin eikä halunnut tehdä testiä. Juhlatunnelma ymmärrettävästi latistui, ja perheen äiti ja isä siirtyivät yläkertaan riitelemään. Lapset säikähtivät täysin. Äiti voisi reagoida näin vain, mikäli vanhemmilla olisi jotain salattavaa. Jos esimerkiksi yhdellä lapsista olisi eri isä tai äiti. Vanhemmat paljastivat lapsille totuuden. Perheen vanhimman lapsen isä kuoli pian syntymän jälkeen. Mies, jota kirjoittaja oli aina luullut biologiseksi isäkseen, olikin alun perin äidin ystävä, joka oli auttanut tätä selviämään menetyksestä. He rakastuivat, ja perheen loput lapset ovat yhteisiä. Alkuperäisen englanninkielisen tekstin voit lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Noloja ja vaikeita on kerrottu aina

Anonyymit mokapalstat eivät tietenkään ole mikään internet-aikakauden uusi keksintö. Ihmisellä on aina ollut tarve tunnustaa mokia, kertoa kipeitä elämäntarinoita ja kysyä noloja kysymyksiä siten, ettei joudu julkisen nöyryytyksen tai valtavan häpeän kohteeksi.

Esimerkkeinä tämmöisistä väylistä toimivat aiemmin mainittujen Suosikin palstan ja Yölinjan lisäksi esimerkiksi Ylen Kansanradio ja Jodel-mobiilisovellus. Ja onhan ripittäytyminen yksi kristinuskonkin peruspilareista.

Anonyymit palstat ovat oiva paikka keskusteluille, joita ei haluaisi käydä päivänvalossa omilla kasvoillaan.

Otavamedian kustantamat Suosikki-lehdet viihdyttivät ja neuvoivat suomalaista nuorisoa yli puoli vuosisataa. Mikko Kuusisalo / Yle

Lääkäri Erkki-Pekka Helle piti lähes 40 vuotta Suosikki-lehden sivuilla legendaarista Bees & Honey -kysymys-vastaus-palstaa, jonne kaikenikäiset nuoret lähettivät noloina pitämiään seksi- ja terveysaiheisiä kysymyksiä.

"Dear Ekinä" tunnettu Helle näkee, että ihmiset kyselivät kysymyksiään ja kertoivat hänelle ongelmistaan kahdesta syystä: uteliaisuuden ja tiedontarpeen takia.

– Tiedonvälitys on sittemmin muuttunut paljon ja siten vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen. Nykyään on niin tavattoman vaivatonta kysyä ja sanoa mitä tahansa netissä. Kynnys on mataloitunut, Helle sanoo.

– Ihminen kokee turvallisuuden tunnetta, kun anonyymiys on niin helppoa. Voi sanoa kaiken, mitä sylki suuhun tuo.

Helle näkee ongelmaksi sen, ettei Suosikki-lehden Bees & Honey -palstojen kaltaisia perinteisempiä tiedonvälityksen väyliä enää käytetä. Netissä vertaistukea ja apua antavat ihmiset ovat itsekin anonyymeja, useimmiten maallikoita. Tai vaikkeivät olisikaan, ei heidän pätevyyttään voida tarkistaa.

Kun minulta loppuaikoina kyseltiin asioita, sanottiin viestin yhteydessä usein, että on jo sieltä ja tuolta etsinyt vastauksia, mutta haluaa kuitenkin kuulla vielä minun näkemykseni. Erkki-Pekka Helle, lääkäri

– Mutta internetin hyvä puoli on ehdottomasti se, että sen kautta yhä useampi uskaltaa kysyä apua ja purkaa tuntojaan.

Suosikki lakkautettiin vuonna 2012, ja Helteen palsta oli olemassa viimeisiin päiviin asti, viimeiseksi Ilta-Sanomissa. Ei ole kyse siis esihistoriallisesta ajasta, jolloin nettiä ei ollut olemassa. Palsta kuitenkin veti kuoppaukseensa asti kysymyksiä.

– Kun minulta loppuaikoina kyseltiin asioita, sanottiin viestin yhteydessä usein, että on jo sieltä ja tuolta etsinyt vastauksia, mutta haluaa kuitenkin kuulla vielä minun näkemykseni, Helle kertoo.

Toinen tarina: syöpäsolusähläys Nimimerkki "IndecisiveProcastina" kertoo Tifu-palstalla ällöttävän ja pelottavan tarinan, joka valittiin yhteisön "vuoden mokaksi" muutama vuosi sitten. Ilmeisesti tutkijana työskennellyt kirjoittaja oli tutkinut leukemiaa hiirillä ja pyrki piikittämään niille syöpäsoluja. Kävikin vain vahingossa niin, että hän pisti piikillä vahingossa itseään sormeen. Hups. Nimimerkki kertoi olevansa tarinan kirjoittamishetkellä odottamassa ensiavussa. Hän päivitti tarinaansa lisäyksen myöhemmin, jossa kertoo, ettei hätää pitäisi olla. Lääkäri oli kuulemma sanonut, että kehon immuunijärjestelmä todennäköisesti selviää tilanteesta, mutta jos kehossa näkyy yllättäviä muutoksia, pitäisi ottaa yhteyttä hetimiten. Lisäpäivityksiä asiasta ei ole saatu. Alkuperäisen englanninkielisen tekstin voit lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

"Kun keskustelu lähti käyntiin, muu unohtui"

Yölinjaa 15 vuotta juontanut psykologi ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori Pekka Saurin mukaan joka päivä joku tulee puhumaan hänelle tekemästään työstä. Siitä huolimatta, että Yölinjan viimeisestä lähetyksestä tulee syksyllä kuluneeksi 17 vuotta.

Nuoret, jotka eivät olleet ohjelman esitysvuosina edes syntyneet, ovat kertoneet hänelle kuunnelleensa pätkiä netistä.

Yölinja oli vuosina 1986–2002 esitetty radion kontaktiohjelma, jossa Sauri keskusteli anonyymien soittajien kanssa heidän murheistaan ja elämänkokemuksistaan.

Tärisikö käsi? Jos käsittelee vaarallisia aineita, kuten leukemiasoluja, täytyy olla erityisen varovainen. Kerttu Kamula / Yle

– Kriisitilanteissa olleet ihmiset kokivat, että Yölinja oli sopiva foorumi purkaa kokemuksiaan. Heille oli tärkeää paitsi keskustella minun kanssani, myös tietää, että näkymätön yleisö kuunteli ja samaistui kertomuksiin, Sauri sanoo.

– Kahdenkeskinen keskustelu muodostui kuitenkin usein tärkeimmäksi. Monet soittivat hyvin herkistä ja raskaista aiheista ja totesivat alussa, että "uskaltaakohan tästä nyt puhua". Kun keskustelu lähti käyntiin, muu unohtui.

Yölinjalla ja muillakin anonyymeillä palstoilla kukaan ei leimaudu. Anonymiteetti suojaa kertojaa kasvojensa menetykseltä.

– Häpeällisistä asioista ei halua usein puhua julkisesti, mutta niistä haluaa puhua jollekin, Sauri kertoo.

Vuodatuspalstojen siirtymisessä verkkoon Sauri näkee pitkälti samat hyvät ja huonot puolet kuin Suosikin lääkäri Hellekin. Netissä on tarjolla paljon vertaistukea, mutta avittava yleisö ei aina ole täynnä ammattiauttajia.

Raskaat virheet riipivät edelleen

Yölinjaan tuli paljon pilasoittoja. Pekka Sauri kertoo, että niissä tuli piikki aina silloin, kun koulut olivat loppumassa.

– Ohjelman alkuvuosina pohdin paljon sitä, oliko jokin tarina totta. Lopulta tulin siihen tulokseen, ettei kertomuksien todenperäisyyttä voi koskaan tarkistaa.

– Tärkeintä oli kuitenkin se, että ne olisivat voineet olla tosia. Näkymätön yleisö pystyi samaistumaan niihin kaikesta huolimatta. Lakkasin stressaamasta asiasta ja työ muuttui paljon helpommaksi.

Pekka Sauri juonsi Yölinjaa 15 vuotta. Katriina Laine / Yle

Sauri teki Yölinja-uran alussa muutamia virhearviointeja. Hän epäili joskus soittajan kertomuksen todenperäisyyttä ääneen. Sitten soittajaa sattui, ja niin sattui Sauriakin.

– Tein ikään kuin oikeusmurhan. Soittajat olivat erittäin loukkaantuneita ja kävi ilmi, että olin ollut väärässä. Kauheinta on, kun joku vuodattaa sydänvertaan suorassa lähetyksessä, ja toinen epäilee totuutta, Sauri sanoo.

– Opin hyvin äkkiä, että en voi tehdä näin.

Ohjelman alkuvuosina pohdin paljon sitä, oliko jokin tarina totta. Tärkeintä oli kuitenkin se, että ne olisivat voineet olla. Pekka Sauri

Samaa toimintatapaa Sauri suosittelee myös niille, jotka netissä lukevat ihmisten elämänkokemuksista ja tarjoavat vertaistukeaan.

Kaikki voi olla totta, joten halutessaan auttaa ei kannata ottaa riskiä.

Kolmas tarina: Venäjän valtion väliintulo VenäläinenReddit-käyttäjä "rsocfan" sanoo Tifu-yhteisölle onnistuneensa aiheuttamaan yhdellä viestillä sen, että Venäjän valtion mediasensuurista huolehtiva Roskomnadzor esti koko Reddit-verkkosivun käytön koko Venäjän federaation alueella vuonna 2015. Käyttäjä oli päättänyt kokeilla, kuinka herkästi valtio estää verkkosivuja. Hän julkaisi Redditissä venäjänkielisen ohjeen huumausainekäyttöön tarkoitettujen madonlakki-sienien kasvattamiseen. Rsocfan muun muassa kertoo Roskomnadzor-viraston julkaisseen VK-somesivullaan avunpyynnön käyttäjille saadakseen yhteyden Redditin ylläpitoon. Hieman myöhemmin Reddit oli estetty koko valtion alueella. Verkkosivu vapautettiin Venäjällä vasta sitten, kun Reddit-ylläpito oli estänyt madonlakkien kasvatusohjeen venäläisiltä käyttäjiltä. Alkuperäisen englanninkielisen tekstin voit lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

"Ei se emätin mikään komposti ole"

Suosikin lääkäri Erkki-Pekka Helle muistelee tapausta, jossa kysyjä oli kertonut kokeilleensa masturbaatiota banaanilla. Hedelmä jumittui hänen sisäänsä, eikä kysyjä tiennyt, mitä tehdä.

– Vastasin sitten siihen alkuun humoristisesti, että ei se emätin mikään komposti ole. Vitsin jälkeen kerroin ohjeet, kuinka toimia, ja varoitin, ettei jatkossa kannattaisi näin tehdä, Helle naureskelee.

– Kerrottiin kuitenkin myös tosi vakavista asioista, kuten perhetraumoista. Etenkin Pohjanmaan perukoilta tuli paljon postia, jossa kipuiltiin elämää perheessä, jossa uskonto hallitsee kaikkea.

Bees & Honey -palstalta kysyttiin hölmöjä muun muassa masturbaatiosta. Jotkut kirjoittajat olivat kokeilleet itsetyydytystä mitä kummallisimmilla välineillä, myös banaanilla. Kerttu Kamula / Yle

Vastaavia seksuaalisuuteen liittyviä mokatarinoita on jaettu paljon myös jutussa aiemmin esitellyllä Redditin Tifu-palstalla.

Yksi tunnetuimmista kertoo tapauksesta, jossa nimimerkki "coconutthrowaway69" oli kaivertanut kookospähkinästä seksilelun ja aiheuttanut kotiinsa lopulta toukkainfestaation. Yäk. Myös tämä juttu valittiin aikanaan yhteisön vuoden mokaksi. Oliko tapaus totta? Ken tietää.

Jos kirjeessä luki, että sitä on kirjoitettu fikkarin valossa peiton alla, niin siinä tuli joskus tippa linssiin. Erkki-Pekka Helle

Dear Eki suosittelee suhtautumaan netin kertomuksiin aina tietyllä varauksella, ja toivoisi, että kouluissa pidettäisiin pakollisia kursseja, joilla opetettaisiin analysoimaan ja perkaamaan verkon informaatiota.

Bees & Honey -palstalle saamiensa kysymysten ja kertomusten todellisuutta hän kuitenkin epäili vain harvoin.

– Kyseenalaistin eniten silloin, kun olin vasta aloittanut tehtävässäni. Tuli vitsikirjeitä, jopa aiemmilta opiskelukavereiltani, Helle sanoo.

– Sen jälkeen vuosikymmenet menivät hyvin. Vuodessa tuli ehkä pari kolme epäilyttävää kirjettä, mutta ei niistäkään voinut sanoa, olivatko ne varmasti valetta.

Helle kehuu Pekka Sauria vuolaasti ja kertoo pitäneensä tämän työtä Yölinja-ohjelmassa hyvin tärkeänä.

– Nuoret kirjoittivat useita kirjeitään minulle juuri yöllä. Jos kirjeessä luki, että sitä on kirjoitettu fikkarin valossa peiton alla, niin siinä tuli joskus tippa linssiin. Todella tajusin, kuinka tärkeää kirjoittaminen on sillä hetkellä tälle nuorelle ollut, Helle muistelee.

