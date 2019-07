Kyrö Distilleryn panostukset veivät yhtiön tuloksen pakkaselle – Toimitusjohtaja: Viskin varastoiminen Suomessa maksaa moninkertaisesti Skotlantiin verrattuna

Kyrö Distilleryn panostus markkinointiin ja viskiin on vienyt yhtiön tuloksen pakkaselle. Kyrö Distilleryn tulos oli viime vuonna yli 600 000 euroa miinuksella. Toimitusjohtaja Mika Lipiäinen kertoo, että tuloksen painuminen oli odotettua ja omistajien tietoinen päätös.

– Päätimme vuonna 2017, että lähdemme investoimaan rajusti markkinointiin ja viskintuotannon laajennukseen. Tiesimme, että seuraavat kolme vuotta tulemme olemaan aika selkeästi tappiolla, Lipiäinen sanoo.

Investointien odotetaan kääntävän kurssin vuonna 2021.

– Sitten, kun viski laitetaan markkinoille ja markkinointipanokset alkavat maksaa itseään takaisin, noustaan taas plussalle, sanoo Lipiäinen.

Talouselämä (siirryt toiseen palveluun) kävi yhtiön lukuja läpi keskiviikkona.

Firma omissa käsissä

Kyrö Distillery keräsi rahoitusta ja uusia omistajia rahoituskierroksella viime vuonna. Rahoituskierroksen jälkeenkin, viisi perustajajäsentä omistaa yhtiöstä vielä lähes 80 prosenttia. Sijoittajia on mukana 15.

– Meillä on vakaa kontrolli firmasta. Rakennamme brändiä pitkäjänteisesti ja lisäämme samaan aikaan tuotantokapasiteettia. Silloin tie ei ole jatkuvasti voitollinen, Lipiäinen toteaa.

Tislaamo tuli tunnetuksi ginistään, jonka myynnin kasvu pysähtyi viime vuonna. Kulunut vuosi on alkanut ginin osalta hyvin, sillä sen myynti on kasvanut viime vuodesta 15–20 prosenttia. Jatkossa omistajat haluavat kuitenkin tehdä tunnetuksi yhtiön brändin kokonaisuudessaan.

Byrokratia maksaa

Viime vuonna Kyrö Distillery rakensi Isoonkyröön valtavan viskivaraston. Panostus on suuri ja varastoon mahtuukin miltei miljoona litraa viskiä.

– Varasto täyttyy hyvää vauhtia. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten työlästä ja kallista laajentaminen on. Jos verrataan Skotlantiin, niin siellä rakennetaan viskitynnyreille yksinkertaisia peltihalleja. Meille maksaa sellaisen 1,5 miljoonaa rakentaa varasto. Ero Skotlantiin on vähintään kymmenkertainen.

Ero syntyy suomalaisista viranomaisvaatimuksista, jotka tekevät Lipiäisen mukaan toimintaympäristöstä tislaamolle haastavan.

– Meiltä vaaditaan ihan erilaisia rakenne-, eristys-, ilmastointi- ja jäähdytysratkaisuja ja sammutusjärjestelmiä verrattuna siihen, millaista se muualla on.