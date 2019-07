Yhä usempi hääpari on tavannut Tinderissä – silti osa ei vieläkään kehtaa tunnustaa, mistä puoliso on löytynyt

Toni Tapio ja Katja Haapakoski tapasivat Tinderissä. Kahdessa vuodessa parin tie on vienyt alttarille.

Toni Tapio ja Katja Haapakoski tapasivat Tinderissä. Kahdessa vuodessa parin tie on vienyt alttarille. Hanna Juopperi / Yle

Joidenkin pappien kokemusten mukaan suurin osa vihittävistä pareista on tavannut Tinderissä tai verkossa.

Katja Haapakoski ajatteli muutama vuosi sitten Tinderiä ladatessaan, ettei sovelluksesta voisi oikeasti ketään löytää. Tarkoituksena oli vain selailla.

Vuonna 2016, pian Tinderin lataamisen jälkeen Ylivieskassa asunut Haapakoski tutustui sovelluksessa Oulussa asuvaan Toni Tapioon. He tulivat hyvin juttuun, mutta välimatka tuntui liian pitkältä Haapakoskelle.

– Satuin löytämään Tinderin kautta yhden toisen tyypin Ylivieskasta. Ajattelin, että tutustun häneen, koska en tulisi ikinä muuttamaan Ouluun, 43-vuotias Haapakoski kertoo.

Lupaavasti alkanut keskusteluyhteys päättyi, kun Haapakoski ilmoitti Tapiolle löytäneensä lähempää toisen.

– Katja ei halunnut pelata monen kanssa yhtä aikaa, mitä monet tekevät. Minusta se oli tosi reilua, vaikka se harmittikin ihan vietävästi parikin viikkoa sen jälkeen, 40-vuotias Tapio kertoo.

Haapakosken suhde jatkui Ylivieskassa 11 kuukautta, kunnes sukset menivät ristiin. Muutaman päivän kuluttua Haapakoski latasi sovelluksen uudestaan muistellessaan lähes vuoden takaista tuttavuutta ja mietti, miten voisi tavoittaa hänet.

– Meidän viestit olivatkin siellä tallessa ja otin Tonin numeron ylös. Laitoin viestiä ja kysyin, muistatko minua vielä, nainen kertoo.

Tällä kertaa Haapakoski joutui pettymään, sillä nyt vuorostaan Tapiolla oli toinen juttu meneillään. Se kuitenkin kariutui nopeasti ja muutaman päivän päästä mies otti Haapakoskeen yhteyttä.

– Minä otin heti härkää sarvista, että voitaisiinko nyt oikeasti tavata. Tapasimme heti seuraavana päivänä, kun Toni ajoi moottoripyörällä Ylivieskaan. Meillä oli heti kipinää, joten ajattelimme ehdottomasti tavata toistekin, Haapakoski kertoo.

Mies kertoo yllättyneensä positiivisesti Haapakosken yhteydenotosta.

– Totta kai heräsi toivo uudelleen ja ajattelin, että tämähän oli aivan mahtava ihminen. Mielellään lähdin Katjaa tapaamaan.

Hääkellot soivat

Tapaamisen jälkeen suhde lähti saman tien lentoon, ja pari alkoi pitämään yhteyttä yhä tiiviimmin. He vierailivat toistensa luona lähes joka viikonloppu.

Samankaltaiset arvot olivat molemmin puolin yhdistäviä tekijöitä, ja esimerkiksi lapset ovat parille todella tärkeitä. Huumorikin osui yhteen hyvällä tavalla.

– Huomasin, että Tonilla oli aika pitkälti samanlainen sairas huumorintaju, Haapakoski sanoo.

Parisuhde vei lopulta Haapakosken Ouluun, kun välimatka ja junalla reissaaminen alkoivat turhauttaa. Syyskuun puolivälissä, reilu kaksi vuotta ensimmäisen tapaamisen jälkeen vietetään Haapakosken ja Tapion häitä Oulun tuomiokirkossa.

He eivät suinkaan ole ainut suomalainen pari, joka on kulkenut alttarille Tinderin kautta.

Pappien kokemukset Tinder-pareista vaihtelevat

Kysyimme papeilta eri puolilta Suomea, kuinka paljon Tinder- tai muita internet-pareja he ovat vihkineet, onko asia yleistynyt ja onko aihe arka vai puhutaanko siitä avoimesti. Vastauksia saimme yhteensä kahdeksalta papilta.

Eri puolilta Suomea tavoitetut evankelisluterilaiset papit kertovat vihkineensä Tinderissä ja muualla verkossa tavanneita pareja vaihtelevasti. Joidenkin pappien mukaan nämä ovat nousseet jo merkittävään osaan, toisilla kyseisiä tapauksia on ollut vain muutamia.

– Olen nyt neljättä kesää pappina ja online-parit alkavat muodostaa jo enemmistön vihittävien joukossa, jos yksittäisiä tutustumisen tapoja mietitään, kertoo seurakuntapastori Kalle Toivo Kaarinan seurakunnasta.

Katja Haapakoski askarteli hauskan kyltin hääauton perään. Katja Haapakoski

Tällaisten parien määrä on noussut suureksi myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Tiina Hallikaisen mukaan.

– Oma kokemukseni on, että nykyään ehkä yksi kolmasosa pareista on tavannut Tinderissä tai muualla netissä. Mutta pappisurani ei ole kovin pitkä, Hallikainen kertoo.

Pääkaupunkiseudulta tavoitetuista papeista Tikkurilan seurakunnan Anna-Elina Mäkilammen mukaan Tinder-pareja on tullut vielä aika harvoin vastaan.

Samoin Jaana Partti Helsingin Kallion seurakunnasta kertoo vihkineensä vain kolme Tinder-paria muutaman vuoden sisään. Toisaalta hänen mukaansa heidän seurakunnassaan vihkimisiä ei ole kovin paljoa.

"Nostaa edelleen punaa hääparien poskille"

Tinder-parit suhtautuvat usein deittisovelluksen kautta tapaamiseen hieman huvittuneina kertoessaan asiasta papille.

– Tinder nostaa edelleen hieman punaa hääparien poskille, mutta asiaa ei millään tavalla ole koettu hävettäväksi. Yleensä se on tullut vihkipuheessakin mukaan pienellä huumorilla sävytettynä, Kaarinan seurakuntapastori Kalle Toivo kertoo.

Myös muualla verkon välityksellä tavanneet parit ovat yleistyneet pappien kokemusten mukaan.

Neljä vuotta pappina toiminut Pekka Mustakallio Oulun Karjasillan seurakunnasta on huomannut jo muutamassa vuodessa muutoksen.

– Tähän mennessä kuitenkin vain yksi Tinder-pari on minulle asian tunnustanut. Kaiken kaikkiaan internetin kautta tavanneita on vihkimissäni pareissa kesä kesältä enemmän. On se arkipäiväistynyt, eikä sitä tarvitse enää juuri selitellä, Mustakallio kertoo.

Kajaanin seurakunnan vastaava pappi Antti Minkkinen kertoo, että hänen vihkimistään pareista useat ovat tavanneet Tinderissä tai muissa deittisovelluksissa.

– Viime kesänä minulla oli 13 vihkimistä. Pareista 3-5 oli tavannut erilaisten sovellusten kautta. Puhtaasti Tinderin kautta oli tavannut kaksi paria.

Myös Minkkinen kertoo, että osa pareista ei kehtaa myöntää, jos he ovat tavanneet toisensa esimerkiksi Tinderissä.

– Osa pitää sitä varakanavana johon turvaudutaan, jos muutakaan ei löydy. Jotkut kokevat, että on oikeampaan ja aidompaa löytää kumppani oikeassa elämässä.

Korpilahden seurakuntapastori Miina Karasti Jyväskylän seurakunnasta kertoo, että erilaisista Facebook-ryhmistä tai harrastus- ja keskustelupalstoilta on tullut pareja. Tosin tällaisia pareja on hänen mukaansa ollut vain noin kerran kesässä.

Toisinaan Tinder on ollut vain pienessä osassa. Pari on saattanut esimerkiksi muodostaa matchin Tinderissä, mutta ovat sitten sattumalta nähneet tosielämässä.

Tinder mullisti deittailun

Vuonna 2012 julkistettu deittipalvelusovellus Tinder mullisti nopealla aikataululla seuranhaun ja parinmuodostuksen. Silti siitä on edelleen hyvin vaikeaa saada tutkimus- tai muuta faktatietoa. Sen vuoksi ei voida sanoa tarkkaan, kuinka moni suomalainen on löytänyt kumppanin Tinderistä.

Viitisen vuotta sitten viestintä- ja mainostoimisto Miltton creative julkaisi arvion Tinderin käyttäjämääristä (siirryt toiseen palveluun). Milttonin mukaan suomalaisten käyttäjien määrä oli jo tuolloin yli 100 000. Yritys pohjaa tietonsa Facebookin mainostajille jaettuihin tietoihin, sillä Tinder toimii Facebookin varassa.

Ihmiset löytävät kumppaninsa yhä useammin internetistä tavalla tai toisella. Kaikista ikäryhmistä yli puolet ja alle 30-vuotiaiden keskuudessa jo useampi kuin joka kolmas on tavannut toisensa internetissä.

Samaa kertoo Ylen uusi kysely johon vastasi lähes 300 ihmistä. Vastauksissa Tinder ja muut nettideittipalvelut olivat yleisin tapaamispaikka. Vasta niiden jälkeen tulivat perinteiset ravintolat ja baarit. Facebook, keskustelupalstat ja nettiroolipelit mainittiin myös tapaamispaikkoina.

Väestöliiton tutkija Heli Vaarasen mukaan tutkimukset etenevät hitaasti ja rahoitusten hakeminen hidastaa prosessia.

– Ikävää, ettei tutkimus ole ajassa kiinni, sillä deittailu etenee huimin harppauksin. Tinder kertoo ajasta, jolloin ihmiset haluavat kotisohvalta valikoida kumppaniehdokkaita. Aivan samalla tavalla kuin vaikka huonekaluja, Vaaranen kertoo.

Toni Tapio ja Katja Haapakoski kertovat läheisilleen avoimesti, että ovat tavanneet Tinderissä. Asia tuodaan esille myös hääseremoniassa. Hanna Juopperi / Yle

Tinderin helppous houkuttelee sinkkuja, mutta Vaarasen mukaan sen käytön yleistyminen ja vakiintuminen johtuu stigman poistumisesta.

Vaarasen mukaan tänä päivänä ihmiset jopa välttelevät lähestymistä muilla tavoilla kuin Tinderissä. Ihmiset kokevat häpeää, jos lähestyy jo varattua henkilöä.

– Ihmisiä hävettää, jos antaa itsensä ihastua ja myöhemmin saa kuulla tai kerrotaan suoraan päin naamaa, että ihastuksen kohde on varattu. Tinderissä muutkin etsivät paria.

Tinderin avulla toimivan parinhaun Vaaranen näkee täysin luonnollisena asiana, sillä ihmiset ovat hänen sanojensa mukaan pariutuvia ja laumassa eläviä olentoja. Parisuhteessa koetaan joka tapauksessa samat vaiheet siitä huolimatta, missä pari on tavannut.

– Tässä toteutetaan hyvin syvällä olevaa biologista draivia. Ihminen ihastuu ja kiintyy sekä pettyy ja sydän särkyy helposti, Vaaranen kertoo.

Epäilijöitäkin löytyy

Ennen Katja Haapakosken tapaamista Toni Tapion usko Tinderiin alkoi jo mennä.

– Siellä oli niin paljon ihmisiä, jotka puhuivat yhtä ja todellisuus olikin toista. Vesiperiä tuli useampia ja olisin toivonut, että ihmiset olisivat rehellisempiä heti alusta asti, mies kertoo.

Tuleva puoliso poikkesi muista ihmisistä juuri rehellisyydellään.

Muutama pettymys kertyi myös Haapakoskelle, jonka tapaamista miehistä osa olikin aivan muuta kuin olivat antaneet ymmärtää.

– Tinderissä tapaaminen on ihan erilaista kuin vaikka ravintolassa tavatessa. On siinä oma jännityksensä. Puhelimen takaa on niin helppoa valehdella ja antaa itsestä väärää infoa, Haapakoski kertoo.

Tapio kuitenkin näkee erilaiset sovellukset hyvänä ja rauhallisena paikkana tutustua toiseen. Tilanteessa ei ole samanlaista jännitystä kuin välittömässä tapaamisessa. Samaa mieltä on myös Haapakoski.

– Siinä pääsee ujompikin sanomaan ja mahdollisesti tuomaan omia ajatuksia ja arvoja ilmi. Totta kai se suoraan näkeminen on tosi hyvä vaihtoehto, Tapio kertoo.

Tinder nostaa edelleen hieman punaa hääparien poskille. Kalle Toivo

Tinder-parin naimisiinmeno on Haapakosken mukaan ihmetyttänyt tuttuja, jotka ovat epäilleet, että Tinderistä voisi löytää jopa avioparin.

– On tämä kuitenkin vähän erilainen juttu joidenkin mielestä. Itselle tämä on ihan normaalia, enkä huomaa mitään eroa siihen, jos olisi jäätelökioskilla tavattu, Haapakoski sanoo.

– Mielestäni se on nykypäivää, onhan sitä erilaisempiakin alustoja tavata. Ei tässä ole mitään hävettävää tai salattavaa, Tapio jatkaa.

Pariskunnan mielenkiintoiset alkuvaiheet tulevat Haapakosken mukaan yhteisissä keskusteluissa esiin viikoittain. Todennäköisesti niistä puhutaan myös häätilaisuudessa niin papin kuin kaasojen ja bestmanien puheissa.

– Monille on pitänyt kertoa, että miten meidän alku menikään. Kyllä sitä saa varmaan häissäkin selittää, Haapakoski kertoo.

Heinäkuun lopulla on noin puolitoista kuukautta hääparin juhlapäivään. Haapakoski kertoo, että valmistelut ovat vielä pahasti kesken. Tästä huolimatta sulhanen ei ota stressiä.

– Olen rennolla ja hyvillä mielin. Tämähän on kaiken kaikkiaan hienoa ja hyvä asia, Tapio kertoo.

Oletko sinä tavannut aviopuolisosi Tinderissä? Kerro rakkaustarinasi, keskusteluosio on auki kello 22.00 saakka.

Lue seuraavaksi:

Kolmikymppiset sinkkumiehet kyllästyivät Tinderiin ja päättivät hakea rakkautta lyhtypylväsilmoituksilla – "Kokeiltiin tätä ja se ainakin toimi"

Kaipuu toisen ihmisen läheisyyteen pysyy vuosikymmenestä toiseen samana – tavat etsiä tosi rakkautta ovat vain muuttuneet