Herätys: Huipputarkka peltipoliisi käyttöön, kulutusvalinnat vaikuttavat ilmastoon yllättävän paljon, päivästä tulossa pilvinen

Liikenteen nopeusvalvonta mullistuu tulevina viikkoina

Poliisi ottaa tänään käyttöön ensimmäisen uusista nopeusvalvontakameroistaan. Ensimmäinen kamera tulee Kuutostielle Kouvolan ja Loviisan väliselle tieosuudelle. Parin–kolmen viikon aikana kameroita tulee käyttöön reilut 40. Uudenlainen nopeusvalvontakamera mittaa ylinopeuden jo noin 30 metrin päässä kamerasta.

Alle 30-vuotiaat syövät ylijäämälounaita ja kompensoivat päästöjään

Timo Vepsäläinen / Yle

Suurin osa suomalaisista uskoo, että omilla kulutusvalinnoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, selviää Sitran mielipidekyselystä. Erityisesti nuoret erottuvat edukseen arjen ilmastoteoissa: Heistä lähes puolet vastasi muuttaneensa liikkumistaan, ruokailutottumuksiaan tai asumisratkaisujaan kestävämmiksi. Kuluttajan valinnoilla on Sitran laskelman mukaan yllättävän suuri merkitys.

Hallitus aikoo lisätä turvakotien määrää

Jouni Immonen / Yle

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus lupaa lisätä turvakotien määrää. Lisäyksen tarve on selvä, sillä Suomi on kansainvälisellä Istanbul-sopimuksella sitoutunut nostamaan turvakotipaikkojen määrän 500:aan. Nyt paikkoja on noin 200 ja tilanpuutteen vuoksi apua hakevia joudutaan käännyttämään pois.

Tunnistatko, milloin vesillä on tosi kyseessä?

Elmo Kivimäki

Hukkuminen näyttää todellisuudessa harvoin samalta kuin televisiossa tai elokuvissa. Äänekkään henkiinjäämiskamppailun sijaan hukkuminen on useimmin hiljainen ja nopea tapahtuma. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kertoo merkit, joista tunnistaa todellisessa hukkumisvaarassa olevan, ja antaa ohjeet pelastamiseen.

Arabiemiraatit vetää joukkojaan pois Jemenistä

Arabiemiraatit on siirtämässä joukkojaan pois Hodeidan satamakaupungista ja muualta Jemenistä. Arabiemiraattien M-109 panssarihaupitsi Jemenissä elokuussa 2015. Najeeb Almahboobi / EPA

Jo yli neljä vuotta jatkunut Jemenin vastainen sota on tulossa uuteen vaiheeseen, kun Saudi-Arabian läheisin liittolainen Arabiemiraatit on alkanut vetäytyä Jemenistä ja siirtää joukkojaan siellä uusiin asemiin. Vetäytymisestä huolimatta Arabiemiraatit vakuuttaa pysyvänsä Saudi-Arabian rinnalla taisteluissa Jemenin huthi-kapinallisia vastaan.

Pilvisyys lisääntyy

Yle

Kolean koillistuulen myötä pilvisyys lisääntyy torstaina. Länsirannikolla ja osin Lapissa aurinko pääsee paistamaan, mutta muualla Suomessa pilvisyys on runsasta. Lämpötila vaihtelee idän noin 10 lämpöasteen ja länsirannikon noin 17 lämpöasteen välillä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.