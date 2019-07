Valtava työvoimapula piinaa apteekkeja – ovia jouduttu sulkemaan aiemmin, kun työntekijöitä ei saa mistään

Yli puolella Suomen apteekeista on ollut vuoden sisällä vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa, kertoo Suomen Apteekkariliiton tuore selvitys.

Ongelma koettelee erityisesti kesäisin, jolloin apteekkien on vaikea saada palkattua kesäsijaisia. Apteekkien asiakasvirta on tasaista ympäri vuoden, koska ihmiset tarvitsevat lääkkeensä kesälläkin.

Jos kesäsijaista ei saada, tinkivät apteekkarit yleensä omista lomistaan. Myös muu henkilökunta joutuu pitämään lomiaan pienemmissä pätkissä.

Näin toimittiin viime kesänä esimerkiksi kotkalaisessa Ankkuriapteekissa.

– Itse pidin vähän lomaa, ja lomia pätkittiin tarpeen mukaan. Jokainen jousti onneksi siinä, ettei tullut pitkiä lomaputkia, kertoo apteekkari Minna Collin.

Aukioloajat lyhenivät

Jotkut apteekit ovat jopa joutuneet lyhentäneet aukioloaikojaan rekrytointivaikeuksien takia.

Kahdessa toimipisteessä toimiva kotkalainen Ankkuriapteekki supisti viime kesänä pääapteekin aukioloaikoja kahdella tunnilla päivässä sekä sivuapteekin kolmella tunnilla päivässä yhden lomakuukauden ajaksi.

Rekrytointiongelma vaivasi lopulta puolen vuoden ajan, kun yksi farmaseuteista lähti töihin toiselle paikkakunnalle juuri ennen lomakautta.

– Yritin kesän aikana epätoivoisesti rekrytoida henkilöitä, farmaseuttia ensisijaisesti. Tilanne oli se, että kaikki työvoima oli varattu sille kesälle. Lokakuussa saimme farmaseutin aloittamaan, eli meillä oli puolen vuoden tilapäinen katkos, jonka katoimme omalla työvoimalla, kertoo apteekkari Minna Collin.

Tänä kesänä apteekki on auki normaalisti, koska työvoimatilanne on parantunut.

Lääkkeitä tarvitaan runsaasti myös kesällä. Siksi apteekeissa pitää olla jatkuvasti osaavaa henkilökuntaa. Yle

Farmaseutit jäävät opiskelupaikkakunnille

Kymenlaaksossa farmaseuttipula on yksi pahimmista Suomessa. Lähes 80 prosenttia Apteekkariliiton kyselyyn vastanneista apteekeista kertoi, että niillä oli ollut työvoimapulaa kuluneen vuoden sisällä.

Kaikista huonoin tilanne oli Päijät-Hämeessä, jossa 94 prosenttia apteekeista ei ollut saanut rekrytoitua tarpeeksi farmaseutteja.

Parhaiten työvoimaa riitti Pohjois-Savossa. Taustalla on se, että farmaseutteja koulutetaan Kuopiossa, jonka lähiseudulle opiskelijat jäävät usein töihin. Opiskelupaikkakuntien ulkopuolelle työvoimaa on vaikeampi houkutella, ellei opiskelija palaa juurilleen opintojen päättymisen jälkeen.

Vuokratyöntekijätkin kortilla

Apteekkari Minna Collin on huomannut muutoksen uusien työntekijöiden asenteessa. Hänen mielestään valmistuvat farmaseutit eivät ole enää niin sitoutuneita työelämään kuin aiemmin.

– He haluavat matkustella, pitää vapaata ja tehdä vähän vajaita työvuoroja, jotka asettavat haasteita tällaisessa palveluammatissa, jossa aukioloaikojen on oltava pitkiä, kertoo Minna Collin.

Vuokratyöfirmoista on jonkinlaista apua apteekkien työvoimapulaan, mutta aina niistäkään ei ole helpotusta.

– Jos on ajoissa liikkeellä ja on valmis sitoutumaan pidemmäksi aikaa ottamaan vuokrafarmaseutin, niin silloin sieltä on apua saatavissa. Mihinkään tilapäisiin, kuten pitkien sairaslomien aiheuttamiin tarpeisiin tai lyhyisiin kesällä oleviin farmaseutin sijaistustarpeisiin on erittäin vaikea saada apua, sanoo Collin.

Muuntokoulutus avuksi

Rekrytointivaikeudet eivät koske ainoastaan sijaisia.

– Huolestuttavaa on, että apteekeissa avoinna oleviin farmaseutin vakituisiinkaan työpaikkoihin ei aina riitä hakijoita, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Apteekkariliiton selvityksen mukaan sairaslomat saattavat kuormittaa muuta henkilökuntaa, jos töitä joudutaan tekemään pitkään alimitoituksella.

Farmaseutin opinnot kestävät kolme vuotta (arkistokuva). Toni Pitkänen / Yle

Apteekkariliitto ehdottaakin ripeitä toimia farmaseuttien koulutuksen lisäämiseksi, koska valmistuvien farmaseuttien määrä ei nykyisin riitä vastaamaan työvoiman tarpeeseen.

– Valmistuvien määrää voidaan lisätä myös muuntokoulutuksen keinoin, huomauttaa Charlotta Sandler.

Esimerkiksi Pohjois-Suomessa on viime vuosina koulutettu uusia farmaseutteja muuntokoulutuksella helpottamaan työntekijäpulaa.

Kesätyöntekijät kiikariin hyvissä ajoin

Apteekkari Minna Collin ei äkkiseltään keksi nopeaa ratkaisua työvoimapulaan.

– Yksi keino voisi olla, että lisätään farmaseuttien aloituspaikkoja yliopistoissa, mutta sekin on hitaasti helpotusta tuova vaihtoehto. Jotenkin tätä työtä pitäisi saada houkuttelevammaksi ja nostettua työn arvostusta, jotta saataisiin vajaisiin työtehtäviin täyttöä.

Farmaseutteja koulutetaan Suomessa kolmessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Kotkalainen Ankkuriapteekki sai palkattua tämän kesän työntekijät jo viime vuonna. Ensi kesän tilannetta apteekkari ei ole vielä miettinyt.

– Niin kauas en uskalla vielä tulevaisuuteen katsoa. Ainakin meidän apteekissamme heinäkuussa asiakasvirta hiljenee, joten pystymme varautumaan myös ensi kesänä, ellei kukaan irtisanoudu, sanoo Minna Collin.

Apteekkariliitto selvitti apteekkien työvoimatilannetta kesä-heinäkuun vaihteessa jäsenapteekkareilleen lähetetyllä kyselyllä. Kyselyyn vastasi lähes 80 prosenttia jäsenistä eli 468 apteekkia eri puolilta Suomea.