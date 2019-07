Akateeminen maailma ponnistelee hiilineutraaliksi ja lisää ilmasto-opetusta – sitoumuksessa mukana jo yli 7000 korkeakoulutoimijaa ympäri maailman

Maapallo on kaksi astetta kuumempi kuin sinä, luki mielenosoittajan kyltissä Kyproksen Nikosiassa.

Maapallo on kaksi astetta kuumempi kuin sinä, luki mielenosoittajan kyltissä Kyproksen Nikosiassa. Katia Christodoulou / EPA

Yli 7 000 korkeakoulua ja verkostoa kuudelta eri mantereelta on julistanut ilmastohätätilan ja sitotunut taistelemaan sitä vastaan.

Sitoumus on akateemisen maailman ensimmäinen tämän kokoluokan yhteisponnistus ilmastonmuutoksen taklaamiseksi. Suunnitelma on kolmivaiheinen.

Sitoumuksen allekirjoittaneet verkostot, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat tähtäävät hiilineutraliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Osa on linjannut kirivänsä hiilineutraaliksi jo vuodeksi 2030.

Lisäksi opetussuunnitelmiin lisätään kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvää opetusta. Myös tutkimustyössä painotetaan aiempaa enemmän ilmastotoimia ja niihin liittyvien taitojen kehittämistä.

– Se, mitä opetamme, vaikuttaa tulevaisuutemme, perustelee YK:n ympäristöohjelman johtaja Inger Andersen järjestön tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Sitoumuksen allekirjoittaneiden yliopistojen joukossa on muun muassa Strathmoren yliopisto Keniassa, Tongjin yliopisto Kiinassa sekä California State University Kaliforniassa.

– Nuoret ovat etunenässä taistelemassa muuttuvaa ilmastoa ja ympäristöongelmia vastaan. Tahot, jotka suoraan osallistavat nuoria näihin kriittisiin toimiin, auttavat merkittävästi saavuttamaan kestävää tulevaisuutta, Andersen muistuttaa.

Kaikki mukana olevat toimijat voit katsoa tästä (siirryt toiseen palveluun). Sitoumusta luotsaavien järjestöjen toiveissa on, että vuoden loppuun mennessä yli 10 000 akateemisen maailman toimijaa on sitoutunut tavoitteisiin. YK:n ilmastokokous pidetään syyskuussa New Yorkissa.