Tatuointien historia on täynnä itse tehtyjä välineitä ja kokeilunhalua, jopa tatuointi-sanan tarkoitukseen asti – "Niistä kuului käytössä ääni tatata, kun taas tatuoitava huusi auauau"

Ulkonäkö ei aina kerro kaikkea. Sen huomaa myös Varkaudessa, jossa on avautunut Suomen ensimmäinen tatuointia esittelevä museo. Vanhaan puutaloon tehty museo hämmästyttää sekä laajuudellaan että ammattitaidollaan.

Museossa on suuri valikoima esineistöä ja kuvia, jotka liittyvät moniin kansainvälisesti tunnettuihin tatuoinnin mestareihin.

Museon vitriinit on tehty vanhoista ikkunoista. Toni Pitkänen / Yle

Yksi kuuluisuuksista on Norman Keith Collins (1911–1973), joka alan piireissä tunnetaan paremmin Sailor Jerrynä. Hän on myös mies, joka toi sananmukaisesti uutta väriä tatuointiin.

– Käytössä oli aikoinaan vain kaksi väriä, joista pystyi valitsemaan. Ne olivat musta ja musta. Sailor Jerry oli tiettävästi ensimmäinen, joka kehitti 1960-luvulla kokonaan uuden värin, violetin, kertoo Varkauden tatuointimuseon perustaja William Robinson.

Robinsonin mukaan uusi väri herätti kateutta ja ihmetystä Sailor Jerryn havaijilaisessa kilpailijassa. Kun tämä sitten joutui sairaalaan, Sailor Jerry lähetti hänelle kukkia.

– Tietysti violetteja, Robinson virnistää.

Tatuointilaite vaikka lusikasta, mustekynästä ja patterista

Museon kaikki esineet ovat peräisin Robinsonin omista kokoelmista. Hän on nuorempana pitänyt tatuointiliikettä, mutta keskittynyt jo vuosikymmenien ajan pelkästään keräämään alan esineistöä.

William Robinson on itse kerännyt kaikki museossa olevat esineet. Toni Pitkänen / Yle

Robinsonin keräily on tuottanut tulosta, sillä museo on täynnä tatuoinnin historiaan liittyviä esineitä. Yleisin esine on tatuointilaite, joita on näytteillä satoja erilaisia.

– Me vaalimme tatuoinnin historiaa, ja onhan tämä eksoottista, myöntää Janne "Pena" Penttinen, joka on Varkauden Tattoo Museon toinen perustaja.

Eksoottinen on myös saksalaisen mielisairaalan potilaan valmistama tatuointilaite. Kyseessä on taivutetusta lusikasta ja mustekynästä tehty viritelmä, joka toimii yhdeksän voltin patterilla.

Robinsonin tietojen mukaan potilaan tarkoituksena oli tatuoida kaikki osaston potilaat päästä kantapäihin.

Saksalaisen mielisairaalan potilaan tekemän tatuointilaiteen materiaalina on taivutettu lusikka ja mustekynä. Toni Pitkänen / Yle

Kapteeni Cook ja tatuointi

Yksi museon huone on nimetty kuuluisan tutkimusmatkailijan kapteeni James Cookin (1728–1779) mukaan. Huoneen seinillä on vanhoja piirroksia Uuden Seelannin alkuperäisasukkaista, ja siellä käy myös ilmi se, mistä tatuointi-sanan uskotaan olevan peräisin.

Robinson mukaan alkuperäinen uusiseelantilainen sana oli tatau.

– Se tulee tatuoinnissa käytetyistä työkaluista, jotka muistuttivat vasaraa ja talttaa. Niistä kuului käytössä ääni "tatata", kun taas tatuoitava huusi: "auauau", Robinson imitoi nauraen.

Robinson sanoo Cookin ottaneen sanan käyttöön tarkoittamaan alkuperäisväestön kuvioimaa ihoa.

Museossa on esillä muun muassa Uuden Seelannin alkuperäisväestön käyttämiä tatuointivälineitä. Toni Pitkänen / Yle

"Tatuointi on kuninkaallista"

Tatuointia on perinteisesti pidetty lähinnä jonkinlaisena alamaailman juttuna, mutta Penttisen mielestä se ei ole koko totuus.

– Toki myös epäsosiaaliset ihmiset tuntevat vetoa tatuointiin, jolloin siitä tulee se stigma. Mutta se ei ole kokonaiskuva.

Tatuointimuseossa on eksotiikkaa, vakuuttaa museon toinen perustaja Janne "Pena" Penttinen. Toni Pitkänen / Yle

Asiasta on vakuuttunut myös Robinson, jonka mukaan tatuointi oli aiemmin suorastaan kuninkaallinen juttu. Museossa on siitä todisteena tatuoijien kuninkaaksi kutsutun George Burchettin (1872–1953) matkasetti, jota tämä käytti tatuoidessaan eurooppalaisia siniverisiä.

– Hän tatuoi Englannin kuningas Yrjö V:n, kuningas Edward VII:n ja Tanskan kuninkaan.

Robinson paljastaa, että tatuoinnin ottaneiden kuninkaallisten ja yläluokan jäsenten joukko on muutenkin iso. Listalla ovat niin Kreikan kuningatar, lordi Montgomery kuin vaikkapa Sir Winston Churchillin äiti.

Esimerkkejä löytyy Robinsonin mukaan vieläkin kauempaa historiasta.

– Myös Tutankhamonin lähelle haudattu korkea-arvoinen prinsessa oli tatuoitu.