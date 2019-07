Lapsijoukko raiskasi täysi-ikäisen naisen Saksassa – samana viikonloppuna kaupungissa sattui toinenkin tapaus, jossa epäillyt ovat alaikäisiä

Raiskaus tapahtui Mülheimin kaupungissa Nordrhein-Westfalenissa. Kuva on tekopaikan läheltä.

Raiskaus tapahtui Mülheimin kaupungissa Nordrhein-Westfalenissa. Kuva on tekopaikan läheltä. Sascha Steinbach / EPA

Viiden lapsen epäillään raiskanneen 18-vuotiaan lievästi kehitysvammaisen naisen Mülheimin kaupungissa Nordrhein-Westfalenissa Saksassa.

Teko tapahtui pimeän aikaan viime perjantai-iltana pienessä metsikössä leikkikentän läheisyydessä. Uhri löydettiin teon jälkeen puskasta, ja hänet toimitettiin sairaalaan.

Kolme epäillyistä on 14-vuotiaita ja loput 12-vuotiaita. Heidät saatiin kiinni pian teon jälkeen, ja poliisi on kuullut heitä.

Mediatietojen mukaan epäillyt ovat kotoisin Bulgariasta.

Voiko lapsen panna vankilaan?

Järkyttävä teko on herättänyt Saksassa keskustelua rikosoikeudellisista ikärajoista. Nykylainsäädännön mukaan rikokseen syyllistyneitä alle 14-vuotiaita ei rankaista.

– Olemme jo vuosia vaatineet, että rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskettaisiin Saksassa, poliisivoimien päällikkö Rainer Wendt sanoo Der Tagesspiegelin mukaan.

Yhdellä perjantaisen raiskauksen epäillyistä on jo kontollaan aiempia vastaavia tekoja, joista häntä ei ole rankaistu aiemmin hänen ikänsä vuoksi. Nyt 14-vuotias on tutkintavankeudessa. Toiset 14-vuotiaat eivät ole kiinnotettuina.

Sosiaalitoimi on tarjonnut apua 12-vuotiaiden epäiltyjen perheille, mutta perheet ovat torjuneet avun, kertoo sanomalehti Die Süddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun). Ainakaan toistaiseksi lapsia ei ole huostaanotettu.

Kun poliisi palautti 12-vuotiaat lapset teon jälkeen koteihinsa perjantai-iltana, he eivät huomanneet perheissä mitään sellaista, mikä vaarantaisi lasten turvallisuuden.

Joukkoraiskauksen uhri on ollut vielä alkuviikosta sairaalahoidossa vakavien vammojensa vuoksi. Poliisi on kertonut, että uhrille on tehty osana tekoa "rajua väkivaltaa".

Toinenkin tapaus samana viikonloppuna

Mülheim sai lisää surullisia uutisia alkuviikosta.

Sunnuntai-iltana 15-vuotias tyttö oli ollut bussipysäkillä, kun viiden alaikäisen joukko piiritti hänet ja ahdisteli uhriaan.

Sunnuntain tapausta tutkitaan seksuaalisena ahdisteluna. Epäiltyjä on viisi. Heistä yksi on 11-vuotias, loput 15- ja 17-vuotiaita. Myös sunnuntaisen ahdistelutapauksen tekijöillä on ulkomaalaistaustaa.

Tapauksista kertovat muun muassa saksalaislehdet Frankfurter Allgemeine Zeitung, (siirryt toiseen palveluun) Der Tagesspiegel (siirryt toiseen palveluun), Die Süddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun) ja The Rheinische Post (siirryt toiseen palveluun).