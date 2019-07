Äitien palaaminen työelämään viivästyy pääkaupunkiseudulla, koska sopivan päiväkotipaikan saaminen ei ole itsestäänselvyys, kertoo kysely

Pääkaupunkiseudun pula varhaiskasvatuspaikoista viivästyttää äitien töihin paluuta, kertoo Mothers in Business -järjestön (MiB) kysely.

Kyselyn mukaan pääkaupunkiseudulla lähes neljäsosa urasuuntautuneista äideistä on lykännyt töihin paluuta varhaiskasvatuspaikkaan liittyvistä syistä. Heistä yli puolet mainitsee syyksi sopivan päivähoitopaikan saatavuuden.

Järjestön maaliskuussa 2019 teettämään jäsenkyselyyn vastasi reilut 650 äitiä pääkaupunkiseudulta. Mothers in Business on omien sanojensa mukaan urasuuntautuneiden äitien yhdistys.

MiB:n varhaiskasvatusryhmän kysely Mothers in Business (MiB) teetätti pääkaupunkiseudun jäsenilleen kyselyn varhaiskasvatuksesta maaliskuussa 2019

Tarkoituksena oli selvittää perheiden kokemuksia muun muassa varhaiskasvatukseen pääsemisestä, varhaiskasvatuksen laatutekijöistä ja niiden vaikutuksista töihin paluuseen

Kysely lähetettiin MiB:n pääkaupunkiseudun jäsenille, ja siihen vastasi 654 henkilöä

Vastanneista 61,5 % asuu Helsingissä, 27,9 % Espoossa, 7,2 % Vantaalla ja 3,4 % muualla pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa

Ryhmäkoot ja sijainti vaikuttavat myös

Myös päiväkotiryhmien koot ja päiväkotien sijainti nousivat esiin kysyttäessä syitä äitien töihin paluun viivästymiseen.

Kyselyyn vastanneista vajaat 40 prosenttia mainitsi varhaiskasvatusryhmien liian suuren koon olevan yksi syy töihin paluun lykkääntymiseen. Päiväkodin sijainnin tai liian pitkän matka päiväkotiin mainitsi syyksi 36 prosenttia vastaajista.

– Jos äidit halutaan ripeämmin perhevapailta takaisin töihin, on huolehdittava, että varhaiskasvatuspaikka on saatavilla joustavasti ja läheltä, silloin kun sille on tarve, Mothers in Businessin vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc toteaa järjestön tiedotteessa.

Helsinkiläisillä äideillä vaikuttaisi olevan eniten ongelmia päivähoitopaikan saatavuuden kanssa, sillä helsinkiläisistä vastaajista yli neljännes kertoi lykänneensä töihin paluuta. Espoolaisista näin kertoi tehneensä alle viidennes.

Kunnallinen varhaiskasvatus houkuttelee

Uraäitien järjestö kertoo aloittaneensa yhteistyön Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, jotta varhaiskasvatuspaikkojen saatavuutta saataisiin parannettua.

Mothers in Business -verkosto Vuonna 2014 perustettu verkosto, josta tuli virallinen yhdistys vuonna 2015

Pyrkii edistämään äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa

Toimii kymmenellä eri paikkakunnalla

Jäseniä yhteensä 4 000

Tarjoaa äideille mahdollisuuksia työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen

Kyselyyn vastanneista yli 80 prosentilla oli lapsi päivähoidossa. Suurimmalla osalla lapsi oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kunnallinen päivähoito nähtiin houkuttelevana myös niiden vastaajien joukossa, joiden lapsi ei vielä ollut aloittanut päiväkotia: kunnallista päiväkotia toivoi 85 vastaajaa, kun vain 10 vastaajaa toivoi lapsen pääsevän yksityiseen päiväkotiin.

Järjestö ja kaupunki ovat pitäneet yhteisen työpajan, jossa äidit ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt ideoivat parannuksia varhaiskasvatukseen hakeutumiseen.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen toteaa järjestön tiedotteessa, että MiB:n kyselyssä ilmi tuleet kehitystarpeet ovat linjassa kaupungin omien selvitysten kanssa.

– Kaupunki on kehittämässä uutta hakeutumispalvelua, jonka tarkoituksena on ennustaa ja optimoida varhaiskasvatuksen paikkoja alueellisesti. Myös lähipäiväkotimallia selvitetään ja edistetään, Pohjolainen sanoo.

Lue myös:

Ruotsinkielisistä varhaiskasvattajista huutava pula pääkaupunkiseudulla – Helsinki voi joutua sulkemaan ruotsinkielisiä päiväkoteja syksyllä

Kuntien päiväkodeissa jopa 30 lapsen ryhmiä – liitto: kunnat käyttävät suunnitellusti hyväkseen päiväkotilasten osa-aikaisuutta ryhmien ylibuukkaamiseen

Puolitoistavuotiaalle Valolle tarjottiin päivähoitopaikkaa tunnin päästä kotoa – Äidin ratkaisu: "Jään sitten kotiin ja opiskelen etänä"

Helsinki pyrkii kokonaan eroon pitkistä päiväkotimatkoista – lapset saisivat käydä samalla porukalla sekä päiväkodin että alakoulun

Päiväkotikohu laajenee Helsingissä: Jälleen uusi tutkintapyyntö rakennuslupien puutteista