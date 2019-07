Koirien hemmottelusta on tullut rahakas bisnes, mutta tarvitseeko terve kotikoira akupunktiota tai tassuhierontaa? Ammattilaisen mukaan ei

Koirien hyvinvointipalveluita on nyt tarjolla enemmän kuin koskaan. Kaikkein erikoisimmat luksuspalvelut eivät ole vielä rantautuneet Suomeen.

Rex istuu rauhallisena hoitopöydällä, kun sen turkkia ajetaan alas eli leikataan lyhyeksi. Etuhiukset roikkuvat silmillä, koska trimmaaja Elisa Kutramoinen ei ole vielä päässyt sinne asti siistimisessä.

– Rexille leikataan kesätukka, sanoo Kutramoinen föönatessaan koiran turkkia.

Kesällä kysytyimpiä paketteja Espoon Suomenojan Mustissa ja Mirrissä ovat pesu ja turkin trimmaus, koska ne helpottavat koiran oloa helteillä. Omistajan oloa puolestaan helpottaa se, että karvaa on vähemmän ympäri kotia.

Koirien hyvinvointipalveluita on tänä päivänä tarjolla enemmän kuin koskaan. Turkin trimmaus tai hammaskiven poisto katsotaan koiran perushoidoksi, mutta miltä kuulostaisi akupunktio, hieronta, uimatreeni, spa-hemmottelu tai ravitsemusneuvonta?

Koirien hemmottelusta on tullut rahakas bisnes. Kennelliitto ei ole arvioinut koirien hyvinvointialan suuruutta, mutta selvää on se, palvelutarjonta on lisääntynyt valtavasti viime vuosikymmeninä. Koiria oli Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa viime vuonna jo noin 700 000.

Kennelliiton hallituksen jäsenen Vesa Lehtosen mukaan hyvinvointipalveluista on tullut huomattavasti kaupallisempia kuin aikaisemmin.

– Esimerkiksi palveluiden nimet ovat nykyään lähempänä ihmisille tarjottavia palveluita: ennen puhuttiin trimmauksesta ja pesusta, nyt niitä kutsutaan groomingiksi ja spa-palveluiksi, sanoo Lehtonen.

Koirien hyvinvointialaa ei valvo mikään viranomainen, joten hoitoja voi tarjota kuka tahansa, ilman minkäänlaista koulutusta.

Luksuspalvelut eivät ole lyöneet läpi

Suomenojan Mustin ja Mirrin myymäläpäälliköllä Inka Aholalla on hyvä kuva siitä, mitä espoolainen koiranomistaja haluaa lemmikilleen: Koiran tulee näyttää siistiltä. Maailmalta tutut fantasiatrimmaukset ja turkin värjääminen eivät ole vielä lyöneet läpi Espoossa tai muuallakaan Suomessa.

– Erikoisin hoidoistamme on ehkä tassuhoito. Siinä tassuja hierotaan ja lopuksi ne rasvataan. Se on ihan puhtaasti hemmotteluhoito, sanoo Ahola.

Joulun alla koira saa trimmauksen yhteydessä rusetin päähän tai pienen kravatin kaulaan. Se saa usein omistajan suun hymyyn, sanoo Ahola.

Tänä päivänä koiraa inhimillistetään jopa vähän liikaa. Pitäisi muistaa, että koira on eläin. Vesa Lehtonen

Kennelliiton Lehtosen mukaan kaikkein oudoimmat luksuspalvelut, kuten koirien häät tai fantasiakoristelut, eivät ole vielä rantautuneet Suomeen.

– Täällä palvelut ovat vielä hyvin pitkälti järkipohjaisia. Ne eivät ole ehdottoman tarpeellisia kaikille koirille, mutta monista niistä on apua esimerkiksi kuntoutuksessa. Meillä ei olla vielä menty yli hyvinvoinnissa, sanoo Lehtonen.

Yksi suosiotaan kasvattavista palveluista on koirien päivähoito. Lehtonen painottaa, että koiraa ei tule hankkia, jos sille ei ole arjessa kylliksi aikaa. Työpäivän pituuden verran koira kuitenkin pärjää yksin kotona, kun se on siihen koulutettu.

Koirien hemmottelussa näkyy alueellisia eroja: hyvinvointipalvelut ovat erityisesti kaupunkilaisten suosiossa. Kaupungissa koira on perheenjäsen, kun taas maatalousyhteiskunnassa koira palveli ihmistä.

– Tänä päivänä koiraa inhimillistetään jopa vähän liikaa. Pitäisi muistaa, että koira on eläin, jolla on tarpeet päästä toteuttamaan itseään koirana, sanoo parikymmentä vuotta koiria kasvattanut Lehtonen.

Kilpakoira tarvitsee hierontaa, kotikoira ei

Fysioterapeutti Heli Hyytiäinen venyttää Harri-huskyn jalkaa. Seppo Ahava / yle

Koirat kärsivät krempoista siinä missä ihmisetkin. Koirien hieronnasta, fysioterapiasta ja kivunlievityksestä on tullut oma erikoisalansa, jota tarjoavat sadat ihmiset ympäri maata.

Yksi heistä on eläimiin erikoistunut fysioterapeutti Heli Hyytiäinen, joka auttaa koiria Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingissä. Hän on ensimmäinen eläinfysioterapiasta tohtoriksi väitellyt Suomessa. Tänään Hyytiäisen mukana vastaanotolla on hänen 10-vuotias huskynsa Harri.

Tyypillinen Hyytiäisen potilas on kilpailukoira, jonka jumiutuneita lihaksia hierotaan, tai nivelrikosta kärsivä koira, jota kuntoutetaan vesijuoksumatolla. Kilpailevilla koirilla voi olla jopa tusinan ihmisen hyvinvointitiimi, joka pitää huolta koiran kisakunnosta.

Tarvitseeko terve kotikoira hierontaa tai fysioterapiaa? Hyytiäisen mukaan ei.

– Esimerkiksi Harri-huskya ei ole koskaan hierottu. Se on tavallinen perusterve kotikoira, ei sillä varsinaisesti ole mitään tarvetta hyvinvointipalveluille, sanoo Hyytiäinen.

Kennelliiton Lehtonen painottaa, että hyvinvointipalveluilla ei voi paikata omistajan vastuuta eläimen hoidosta. Tunti koirauimalassa ei saisi korvata päivittäisiä lenkkejä.

Hyytiäinen on samoilla linjoilla: toisilla koirilla on niin paljon erilaisia hoitoja, että ne tarvitsevat oman lukujärjestyksen.

– Välillä mietin, että olisiko parempi jättää kolme terapiatuntia viikossa väliin ja mentäisiin mieluummin metsään juoksemaan pariksi tunniksi, sanoo Hyytiäinen.

Alaa ei valvo kukaan

Hyytiäistä huolestuttaa myös palvelutarjoajien laaja kirjo. Esimerkiksi eläinfysioterapeutin ammattinimike ei ole suojattu, vaan kuka tahansa voi tarjota hoitoja ilman minkäänlaista koulutusta. Koirien hyvinvointialaa ei valvo mikään viranomainen.

– Suomessa on toistaiseksi onneksi vain kourallinen ihmisiä, jotka käyttävät eläinfysioterapeutin nimikettä väärin. He ovat voineet käydä erilaisia kursseja, mutta fysioterapeutin tutkintoa heillä ei ole. Englannissa tilanne on erittäin paha, sanoo Hyytiäinen.

– Omistaja ottaa hurjan riskin, jos sairasta koiraa kuntouttaa ihminen, jolla ei ole asianmukaista koulutusta. Hoitoja antavan ihmisen tulisi tietää, kuinka sairasta kudosta pitäisi hoitaa.

Ammattilaiset kehottavatkin koiranomistajaa ottaamaan selvää palveluntarjoajan taustoista ja koulutuksesta. Valviran nettisivuilta JulkiTerhikki-rekisteristä (siirryt toiseen palveluun) voi tarkistaa, onko koirahoitajalla fysioterapeutin tutkinto.

Hyytiäinen ei halua lytätä koko koirien hyvinvointialaa turhana, vaan näkee koirien hemmottelussa myös paljon hyvää.

– Koira on tänä päivänä omistajalleen arvokas eläin. Omistajat haluavat, että koira voi hyvin ja on terve. Sehän on todella positiivista, sanoo Hyytiäinen.

