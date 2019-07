Ministeri Saarikko: Opiskelijoita koskeneesta Twitter-keskustelusta puuttui paikoin sydämen sivistystä

Tiede- ja kultuuriministeri Annika Saarikko otti kantaa viime päivien keskusteluun opiskelijoiden toimeentulosta kesäaikana Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Keskustelu alkoi Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanotosta (siirryt toiseen palveluun). Siinä kysyttiin, miksi opiskelijalla ei ole oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon. Sitä seuranneessa keskustelussa opiskelijoita verrattiin esimerkiksi syöttöporsaisiin.

– Keskustelu päättyi Twitterissä sanakäänteisiin, joissa ei ollut sydämen sivistystä, kun puhuttiin siitä, mikä ryhmä opiskelijat ovat.

Saarikko haluaa rakentaa yhteiskuntaan keskusteluilmapiiriä, jossa puhutaan toisille kauniisti.

– Suomessa saa aika laajasti sanoa ja sivaltaa.

Hän toivoo, että harkittaisiin kuitenkin kaksi kertaa, mitä kirjoitetaan.

Saarikko on tyytyväinen siihen, että lopulta päädyttiin hyvään keskusteluun siitä, miten opiskelijat voivat.

Saarikko sanoi Ykkösaamussa, että asiantuntijoiden arvion mukaan opiskelijoiden mielenterveys ei ole merkittävästi huonontunut.

– Kysymys on uudenlaisesta tavasta tunnistaa ja puhua mielenterveyden murheista ääneen ja pyytää apua. Mielenterveys oli pitkään vaiettu aihe ja piti vain pärjätä.

Vain pieniä korotuksia opintotukeen

Ministeri Saarikko arvelee, että luvassa olevat korotukset eivät tyydytä opiskelijoita. Opiskelijoilla on hänen mukaansa on ollut toive saada perustulontyyppinen tuki riippumatta siitä, mitä suorittaisi opinnoissa tai tienaisi työllä.

– Minusta tätä olisi kuitenkin hyvä testata. Perustulokokeilu saa nyt uuden muodon negatiivisen tuloveron kautta. Siihen olisi hyvä ottaa myös opiskelijoita mukaan, jotta tietäisimme, toimiiko joku muu järjestelmä paremmin, sanoi Saarikko Ykkösaamussa.

Opintotukeen on luvassa vain pieniä korotuksia. Annika Saarikon mukaan pääpaino on opiskelijaperheissä. Huoltajakorotus kasvaa 25 euroa kuukaudessa. Suunnitelmissa on lisäksi palauttaa indeksit sosiaaliturvaetuuksissa myös opiskelijoiden osalta syksyllä 2020.

Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanoton mukaan opiskelijoita vaaditaan käyttämään opiskeluajan toimeentuloon tarkoitettua opintolainaa elämiseen opintoajan ulkopuolellakin. Liitto vaatii toimeentulon turvaamista loma-aikanakin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko toteaa, että monet ryhmät kaipaavat lomaa kuten yksinyrittäjät, pätkätyöläiset ja opiskelijat.

– Kaikille loman soisi ja se kuuluisi.

Saarikon mielestä opiskelijan työnteko loman aikana ei ole vain rahan hankkimista vaan myös kasvamista työelämän jäseneksi.

Kuuntele: Yle Radio 1:n Ykkösaamussa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon haastattelu